《家庭日》鬼才導演吉姆賈木許新作 詼諧呈現當代家庭中的疏離與親密

《愛情，不用尋找》、《咖啡與煙》獨行鬼才導演吉姆賈木許以他的冷調幽默、「不發生」的極簡風格，精心構築新作《家庭日》（Father Mother Sister Brother）三段形式，映照出當代家庭圖景中的疏離與親密，使日常片刻本身即具有詩與哲學感，也再次證明當代電影仍能在簡約中達到深刻。該作奪得第82屆威尼斯影展最高榮譽金獅獎，為至今賈木許的導演生涯第一座指標性大獎。

《家庭日》集結國際級卡司，包括奧斯卡影后凱特布蘭琪、《婚姻故事》亞當崔佛、柏林與威尼斯雙料影后夏綠蒂蘭普琳、《柏格曼的島》維琪克雷普等一線演員，加上《不法之徒》、《咖啡與菸》老班底湯姆威茲再次出演最具代表性的賈木許角色。除了令人振奮的幕前陣容，時尚經典品牌「聖羅蘭」創意總監 Anthony Vaccarello 更與《家庭日》夢幻連動，擔任此片服裝藝術指導，讓時裝與電影展開一場又一場的精彩對話。

「爸爸」、「媽媽」與「兄妹」故事分別發生在美國鄉村、愛爾蘭都柏林及法國巴黎，細膩而安靜的三個篇章，宛若一首歌的錯落呼應，鬼才導演吉姆賈木許以他的冷調幽默、「不發生」的極簡風格，使日常片刻即帶著詩意與哲學感，也再次證明當代電影仍能在簡約中達到深刻的共鳴。

《家庭日》。圖/IMDB

《家庭日》。圖/IMDB

《家庭日》。圖/IMDB

賈木許在訪談中提及，《家庭日》的演員被賦予完全信任與高度自由，以自然狀態進入角色，而非大量依賴排練與劇本，而老搭檔湯姆威茲本身就已經是一種「電影人物的存在」，帶起整部作品的節奏。賈木許過去曾憑《不法之徒》、《你看見死亡的顏色嗎？》、《愛情，不用尋找》等作品活躍於坎城、威尼斯等國際影展，也曾獲評審團大獎等肯定，新作《家庭日》勇奪第82屆威尼斯影展最高榮譽金獅獎，為至今賈木許導演生涯獲得的首座指標性獎項。

電影回到一個古老的問題：我們的父母究竟是誰，他們是否擁有過我們永遠無法理解的真實人生？而我們自己的存在，是否也註定會被下一代抹去，變得無關緊要，甚至成為某種禁忌？英國衛報讚美：「洗滌了我們觀看故事的習慣，值得細細品味」，綜藝報更推崇此片是「涼爽的傍晚時分，當周遭的一切帶點迷人節奏，會想去看的那種電影。」新作攜手電影《家庭日》將於5月15日在臺上映。

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《家庭日》。圖/東昊影業

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