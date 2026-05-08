《綿羊偵探團》「金鋼狼」轉行當牧羊人 顧羊咩咩不忘唸睡前故事

《綿羊偵探團》導演菲爾洛德與克里斯多福米勒神級助攻 好評炸裂征服影評

2026年最讓人驚喜的電影即將上映！全新話題電影《綿羊偵探團》自國際首映後口碑持續延燒，不僅在知名影評網站爛番茄開出高達95%新鮮度，更被多家外媒包括Collider盛讚為「近乎完美的年度驚喜」，掀起觀眾熱烈討論。外媒一致指出，《綿羊偵探團》成功融合懸疑推理、幽默與情感張力，不僅是一部「笑料十足的趣味懸疑片」，更是一段「出乎意料地溫柔，關於失落、孤獨與找到家人的故事」。有評論更直言：「溫馨推理迎來全新代表作」，認為本片在情感與娛樂之間取得難得平衡，既動人又充滿創意，宛如《鋒迴路轉》與《我不笨，所以我有話說》的完美結合。

《綿羊偵探團》網羅一時之選的全明星卡司陣容，包括「金鋼狼」休傑克曼、《愛是您・愛是我》艾瑪湯普遜、《絕命毒師》布萊恩克萊斯頓，與《Ｘ戰警》派屈克史都華。最近創下全球票房紀錄的科幻神片，《極限返航》的導演雙人組菲爾洛德與克里斯多福米勒，也加入這支頂尖團隊擔任監製，為電影注入豐富的角色敘事與創意能量。洛德表示：「每次拜訪創作團隊時，都能感受到這個關於綿羊的故事有多動人，我們知道一定要參與其中。」米勒也補充道：「這是一部充滿情感、幽默且真誠擁抱內在核心的作品，這正是它特別的原因。」

《綿羊偵探團》。圖/索尼影業提供

《綿羊偵探團》。圖/索尼影業提供

《綿羊偵探團》口碑狂飆成年度驚喜 休傑克曼三度感動落淚大讚超動人

作為電影中的靈魂人物，飾演牧羊人喬治的休傑克曼在讀到劇本時更三度落淚，並才讀到第25頁時，便馬上跟他的經紀人說他一定要演！他大力讚賞：「這是一個既溫暖又獨特的故事，充滿幽默與情感。沒有情感的喜劇很快就會失去力量，而這部電影真的會打動人心，觀眾想要的是被感動、被驚喜、被帶到另一個世界，而這部作品做到了！」

《綿羊偵探團》集結眾星獻聲，搭配細膩劇本與風格鮮明的視覺設計，成功打造一場兼具娛樂性與情感深度的觀影體驗。故事圍繞一群毛絨絨綿羊組成的偵探團，在追查謎團的過程中，不僅展現超乎想像的智慧，也帶來一段關於勇氣與陪伴的動人旅程，勢必將成為今年最具娛樂性與情感溫度的電影之一。《綿羊偵探團》5月8日（五）正式上映。

《綿羊偵探團》。圖/索尼影業提供

《綿羊偵探團》。圖/索尼影業提供

《綿羊偵探團》。圖/索尼影業提供

《綿羊偵探團》。圖/索尼影業提供

《綿羊偵探團》。圖/索尼影業提供

《綿羊偵探團》。圖/索尼影業提供