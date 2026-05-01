《後室》掉進看不見盡頭的異度空間…… A24最新驚悚懼作還原2.7億瀏覽數迷因

★ 源於詭異網路迷因串 引爆「閾限空間」視覺恐懼

★ 無限延伸的詭異空間，打造前所未見的「迷失型恐怖」

一個深夜，一間家具展示行內，電視忽然閃過詭異畫面。緊接著，地下室燈光開始閃爍，牆面無預警出現一扇詭異的門，門的背後，竟是一個從未存在過的空間。陰暗黃光壟罩、空氣潮濕封閉，錯綜複雜的格局不斷延伸。這裡沒有出口，也沒有盡頭，彷彿墜入一座無限擴張的異度迷宮……

2019年，網路論壇「4chan」討論串出現一張詭異照片，照片中是一間黃光壟罩著黃色壁紙的開放式房間，令人不安與不適的氛圍，立刻引發網友熱烈討論，其中一位用戶更寫出詳細描述：「如果你不小心，在錯誤的地方脫離現實，你將會掉進『後室』。那裡只有潮濕老舊地毯的霉味、令人發狂的單調黃色、螢光燈與最大嗡鳴聲不斷震動的背景噪音，以及大約六億平方英里的隨機分割空房間，讓你深陷其中。如果你聽見附近有什麼在徘徊，願上帝保佑你，因為它肯定也已經聽見你了。」對於「後室」產生的無數創作，外加緊扣「閾限空間」（Liminal Space）的概念美學，讓這個都市傳說在網路上廣泛流傳。

《後室》改編轟動全球網路都市傳說 超人氣短片作者凱恩帕森斯親自執導

在YouTueb以短片創作累積不少粉絲的年輕創作者凱恩帕森斯（Kane Parsons），從小便對人跡罕見的「被遺忘空間」充滿興趣，這讓他開始思考空間能夠喚起人的感受。同時，他也著迷於「閾限空間」這項概念。13歲時，他曾入住一間1920年代風格的飯店，當他與朋友在飯店中探索，色彩單調的高樓走廊，以及隨樓層下降而殘破不堪的樓梯空間，華麗的飯店裡，竟然有如此荒誕且詭異的氛圍，讓他印象相當深刻。當「後室」這個都市傳說開始在社群上廣泛流傳時，也引起他的注意，但他卻對所創造出的網路潮流不感興趣，而是從同齡人像是追劇般關注論壇的現象，看見內容創作的可能性，並試圖挖掘故事接下來的發展方向。

《後室》。圖/采昌國際多媒體

凱恩於是以1995年為背景，採用第一人稱視角的「偽紀錄片」風格拍攝，並運用3D軟體製作，最終在2022年將短片成品上傳至YouTube頻道。饒富90年代恐怖色彩，精緻流暢的動畫效果，創意十足且沉浸感強烈，成功將網友們拉入「後室」世界當中。影片也因此在網路上迅速爆紅，影片上傳至今已經突破7600萬觀賞次數，並同時延伸創作出相關的一系列短片。成熟的高品質作品，也引起電影公司關注，最終有著「金獎製造機」之稱的A24宣布，請到凱恩本人擔綱導演，攜手推出改編長片，讓年僅21歲的凱恩，因此成為A24史上最年輕的導演。凱恩希望能讓「後室」這個故事跨越不同媒介不斷擴展，在這次的改編電影當中，他將加入前所未見的角色，並探索過去從未觸及到的面向與故事核心。

《後室》。圖/采昌國際多媒體

《後室》。圖/采昌國際多媒體

奇維托艾吉佛（Chiwetel Ejiofor）在片中飾演家具展示行的經營者克拉克（Clark），某天夜晚，展示行地下室的燈光突然開始閃爍，讓他不耐煩地下樓查看，沒想到竟意外瞥見牆上一道微弱光源。當他湊近一探究竟時，卻穿越牆上隱形的「一道門」，掉入了從未見過的詭異空間。

《後室》。圖/采昌國際多媒體

蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）在片中飾演心理醫師瑪莉（Mary）。當她發現克拉克消失多日，因此來到他經營的家具展示行查看，沒想到卻意外掉入克拉克提過的「詭異空間」當中。電影《後室》將在5月27日（三）搶先北美在臺上映。

《後室》。圖/采昌國際多媒體

《後室》。圖/采昌國際多媒體