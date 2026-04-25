《別離無恙》改編輕小說獎作 濱邊美波x目黑蓮 伴遺族說再見

《別離無恙》來自原作小說作家生命故事 想拯救有著一樣傷痛的觀眾

獻給無法再見面的你——日本年度真人電影票房冠軍《別離無恙》改編自日本作家長月天音榮獲「小學館文庫小說獎」大獎之作，由《即使，這份戀情今晚就會從世界上消失》三木孝浩導演執導，集結《哥吉拉-1.0》濱邊美波、《榮耀家族》目黑蓮、《AV帝王》森田望智、《祝你們幸福》古川琴音、《我想吃掉你的胰臟》北村匠海、《小鎮星熱點》志田未來、《我的幸福婚約》渡邊圭祐、《空中急診英雄-海空災難最終救援》新木優子等超強演員陣容，一同打造年度動人鉅獻！

《別離無恙》濱邊美波聽得到逝者的聲音 獻給無法再見面的你

《別離無恙》在日本上映45天突破40億日圓，目前票房已破45億，獲日本觀眾4.3星超高好評，榮登日本年度真人電影票房冠軍，好口碑持續延燒，至今仍長賣不墜，依然在日本電影院持續熱映中。原作小說《不久之後，即將道別》是作家長月天音的出道作，長月天音的丈夫在歷經5年的抗病過程後離世，她在悲痛中想拯救和她一樣有著同樣傷痛的人，自己也想從書寫中獲得救贖，因此就花了兩年的時間完成了原作小說。

《別離無恙》。圖/車庫娛樂提供

《別離無恙》故事敘述求職頻碰壁的清水美空（濱邊美波 飾），有著「能聽到逝者的聲音」的不能說的祕密，後來她迎來了改變命運的邂逅。發現了美空的特殊能力的生命禮儀師漆原禮二（目黑蓮 飾），邀請她從事生命禮儀師一職。進入生命禮儀公司「坂東會館」實習的美空，與漆原搭檔工作。透過處理各種家庭的喪葬儀式，她開始思考什麼樣的葬禮才能遺族滿意，又能讓逝者安心……

《別離無恙》。圖/車庫娛樂提供

《別離無恙》濱邊美波大讚目黑蓮十分紳士 令人感到安心！

對於參演《別離無恙》的感想，濱邊美波表示：「我只曾在演戲時好好地面對『死亡』這件事，所以一開始收到邀約時很擔心自己是否能勝任。在電影開拍前收到了三木導演的信，信上寫著他希望我能珍惜面對遺族和逝者時的心情，因此我就刻意不去意識那些雜念，專注於自己的情感去演戲。」另外，本作也是濱邊美波和目黑蓮首次共演的作品，她表示：「目黑蓮演員在現場的模樣十分紳士，從外在氛圍就散發出他真誠的態度。在拍攝現場，目黑演員總是令人感到安心，他真的很適合沉默但內心溫暖的『漆原』這個角色，很高興這次能一起合作。」

《別離無恙》。圖/車庫娛樂提供

目黑蓮也透露在電影開拍前曾讀過原作小說，他認為雖然是以「道別」這悲傷的題材為主軸，但同時也帶給人一些希望，對於參演本作的感想，他表示：「這是我第一次和濱邊演員合作，她和導演仔細地溝通後去塑造角色，這點讓我印象深刻，也覺得很有共鳴。我覺得多虧了濱邊演員，才能建立好『漆原』和『美空』之間的關係。」目黑蓮也認為本作藉由葬禮，將與珍貴的人道別這件常令人感到不尋常的事，變得更真實，他表示：「希望大家觀賞完本作後，都能重視自己未來的人生，我想在待人接物方面，一定會有所改變。」感動鉅獻《別離無恙》5月29日（五）全台上映！

書名：《不久之後，即將道別》

作者：長月天音

出版社：長鴻出版

出版時間：2025年8月22日



《別離無恙》。圖/車庫娛樂提供

《別離無恙》。圖/車庫娛樂提供

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