《終極搜查》帥刑警鄭家藍抓犯人 搭檔「0默契」前輩緝真兇

動作犯罪鉅獻《終極搜查》警界過氣王牌X帥哥網紅刑警急抓真凶

警界過氣王牌聯手帥哥網紅刑警急抓真凶！動作犯罪鉅獻《終極搜查》（The Ultimate Duo）由話題劇集《支配物種》朴哲煥導演執導，《沒有國家的冠軍》裴晟祐、《吞金》鄭家藍、《絕地逃生》李絮、《逃出寧靜海》趙漢哲、《我和我的殭屍女兒》尹敬浩等實力派演員精彩共演！

《終極搜查》。圖/車庫娛樂提供

《終極搜查》故事敘述曾活躍一時的王牌刑警在赫（裴晟祐 飾），後來搞砸了搜查行動，人生因此陷入混亂。此時，聰明、有錢又有膽識的網紅出身的菜鳥刑警忠浩（鄭家藍 飾），成為在赫的搭檔。完全合不來的兩人，某日逮捕了偷走鄉下教會捐款箱中的48,700韓元的竊犯，並發現對方極有可能是首爾江南殺人案的嫌犯，但那起殺人案早已結案。為了抓到真正的罪犯，在赫與忠浩來到首爾獲得承辦檢察官美珠（李絮 飾）的支援，再次展開搜查。

《終極搜查》。圖/車庫娛樂提供

朴哲煥導演表示他以多個真實案件為基底去構思《終極搜查》的劇本，他表示：「我參考了日本的一些真實案件，構寫出《終極搜查》的劇本。」裴晟祐在《終極搜查》飾演一名落魄的刑警，透露起初看到鄭家藍時，覺得他的外表看起來應該不太有禮貌，他表示：「鄭家藍長得很帥，身材又很好，實際相處後發現他是個非常純樸的人，也很善良！」對於首次和裴晟祐合作的感想，鄭家藍表示：「即使我是後輩，裴晟祐前輩仍會和我一起討論，讓我可以沒有壓力地和前輩變得親近，當時我真的很依賴前輩。」

《終極搜查》。圖/車庫娛樂提供

尹敬浩與金南佶、朱智勛並列「三大話癆王」！新作扮凶狠罪犯

在話題劇集《外傷重症中心》中飾演肛門外科教授一角的尹敬浩，近期以「話癆」形象大受歡迎，與金南佶、朱智勛被封為韓國演藝圈「三大話癆王」，3人甚至一起上了劉在錫主持的網路節目《藉口GO》的話癆特輯「暢聊100分鐘」，目前觀看次數已突破1232萬次，成為近期討論度最高的演員！尹敬浩這次在《終極搜查》中飾演一名罪犯，展現不同於近期形象的反轉面貌，他表示：「這次我飾演了在生態系中彷彿是捕食者般的角色，在惡角受到真正的懲罰前，必須展現十分凶殘的一面，才會令觀眾感到痛快。」尹敬浩也分享了在拍攝《終極搜查》時印象深刻的花絮，他透露：「裴晟祐哥在和我一起拍攝動作戲時曾昏倒過，《終極搜查》真的是一部讓大家都很辛苦的作品！」動作犯罪鉅獻《終極搜查》4月30日（四）在臺上映！

《終極搜查》。圖/車庫娛樂提供

《終極搜查》。圖/車庫娛樂提供