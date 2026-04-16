《飢餓遊戲：黎明收割》小說狂銷百萬本！48名貢品廝殺 僅黑密契浴血生還

《飢餓遊戲》系列最新作《飢餓遊戲：黎明收割》（英文片名：The Hunger Games: Sunrise on the Reaping）故事發生在首集《飢餓遊戲》的24年前，年輕的黑密契（約瑟夫扎達 飾）被選中參加第50屆飢餓遊戲，同時也是第2屆「大旬祭」。大旬祭每25年舉行一次，規則會與往年有所不同。這一屆大旬祭，每一個行政區都必須派出兩倍數量的貢品，他們將在飢餓遊戲之中展開生死搏鬥。電影公司車庫娛樂也與全美同步公布中文預告，宣布《飢餓遊戲：黎明收割》將於11月20日全台戲院與全美同步上映，IMAX版本也將同步震撼大銀幕！

《飢餓遊戲：黎明收割》。圖/車庫娛樂提供

打破《飢餓遊戲》系列銷售紀錄 揭開凱妮絲導師「黑密契」年輕時代的故事

《飢餓遊戲：黎明收割》改編自美國作家蘇珊柯林斯（Suzanne Collins）2025年推出的同名小說，這是《飢餓遊戲》系列的第五部小說作品，首週全球銷量高達150萬冊，創下《飢餓遊戲》系列首週銷量新高，光是在美國就售出超過120萬冊，是《飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌》首週銷量的兩倍以上、《飢餓遊戲：自由幻夢》首週銷量的三倍以上，更是2025年亞馬遜書店最暢銷的小說。

《飢餓遊戲：黎明收割》將帶領觀眾回到首集《飢餓遊戲》的24年前，描寫黑密契年輕時參加第50屆飢餓遊戲的經過。這屆飢餓遊戲適逢第二屆大旬祭，採用特殊規則，每個行政區都必須派出兩男兩女貢品，是往年數量的兩倍，會有多達48名貢品在競技場內展開廝殺，直到剩下最後一人為止，被稱作有史以來「最血腥的一屆」。

《飢餓遊戲：黎明收割》。圖/車庫娛樂提供

《飢餓遊戲：黎明收割》邀請澳洲新銳男星約瑟夫扎達（Joseph Zada）飾演年輕版黑密契，談到如何為年輕版黑密契選角時，導演法蘭西斯勞倫斯（Francis Lawrence）表示，就跟他在《飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌》為年輕版史諾總統選角時的方法類似，「我們找得不是那種長得像他的人，也不是那種研究過伍迪哈里遜（Woody Harrelson）然後模仿他演戲的人。湯姆布萊斯（Tom Blyth）在扮演唐納蘇德蘭（Donald Sutherland）時，他可不是在模仿。我們必須找到一個讓人信服的人，讓觀眾覺得，『喔，好，我完全明白這個人七十年後是如何變成史諾總統。』」

《飢餓遊戲：黎明收割》。圖/車庫娛樂提供

《終極戰士：殺戮星球》艾兒芬妮、《怪奇物語》瑪雅霍克 豪華卡司加盟

除了年輕版黑密契之外，《飢餓遊戲：黎明收割》還集結了許多知名演員，來詮釋前作其他角色在不同年代的版本，像是：《終極戰士：殺戮星球》艾兒芬妮（Elle Fanning）將飾演「艾菲純克特」、《28年毀滅倒數》雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）將飾演大反派「史諾總統」、《怪奇物語》瑪雅霍克（Maya Hawke）將飾演第49屆飢餓遊戲的獲勝者「金屬絲」、《暴蜂尼亞》傑西普萊蒙（Jesse Plemons）將飾演「普魯塔克黑文斯比」等，另外，還有麥肯娜葛瑞絲（Mckenna Grace）、葛倫克蘿絲（Glenn Close）、基倫考克金（Kieran Culkin）等演員，陣容非常強大！

在這批豪華卡司中，最受矚目的應該就是雷夫范恩斯了，他曾在《哈利波特》系列裡飾演大反派「佛地魔」，如今又要成為繼唐納蘇德蘭和湯姆布萊斯之後的第三位史諾總統。雷夫范恩斯同時在兩大賣座系列飾演大反派一事，自卡司公布起就引起影迷的熱烈討論。

值得一提的是，初代男女主角珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）、喬許哈契遜（Josh Hutcherson）據傳也會回歸演出本集，但目前在預告片中並未看到兩人現身，令人期待他們會以什麼方式在《飢餓遊戲：黎明收割》登場！《飢餓遊戲：黎明收割》將於11月20日台戲院與全美同步上映。

《飢餓遊戲：黎明收割》。圖/車庫娛樂提供

《飢餓遊戲：黎明收割》。圖/車庫娛樂提供

《飢餓遊戲：黎明收割》。圖/車庫娛樂提供

《飢餓遊戲：黎明收割》。圖/車庫娛樂提供

《飢餓遊戲：黎明收割》。圖/車庫娛樂提供

《飢餓遊戲：黎明收割》正式預告

《飢餓遊戲：黎明收割》。圖/車庫娛樂提供

《飢餓遊戲：黎明收割》。圖/車庫娛樂提供

《飢餓遊戲：黎明收割》。圖/車庫娛樂提供

《飢餓遊戲：黎明收割》。圖/車庫娛樂提供