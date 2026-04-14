《祭弒》狂看殺人魔片臨摹心理 「帥大叔」柯叔元首次挑戰邪教變態

柯叔元、莊凱勛《祭弒》睽違十年大銀幕飆戲 溝通只需「眼神」

靈異驚悚電影《祭弒》將於4月30日全台震撼上映，最新花絮「邪教篇」中，兩位實力派演員柯叔元與莊凱勛，睽違十年再度於大銀幕交手。在銀幕前一向給人深情、成熟形象的柯叔元，這次大膽挑戰變態陶藝家「劉銳」一角，與莊凱勛飾演的粗暴又無能為力的父親「振凱」，在片中信奉神秘邪教，展開一場壓抑卻充滿張力的對手戲。同為演技派的兩人一上戲便默契十足，直言溝通只需要「眼神」。

《祭弒》柯叔元、莊凱勛睽違十年大銀幕飆戲 ，溝通只需眼神。圖/威視電影提供

《祭弒》邪教篇花絮

柯叔元狂看殺人魔紀錄片《祭弒》化身「變態陶藝家」

柯叔元此次飾演的「 劉銳」角色設定極度反差，表面上是個富有藝術氣息的陶藝家，私下卻是內心殘忍的怪物。開拍前他大量觀看連續殺人魔紀錄片，試圖挖掘其心理狀態。他坦言：「我從沒演過這樣的角色，一看到劇本就覺得很有趣也很有挑戰。他懂得利用心理戰術PUA對方，完全掌握人性弱點。」而與他對手戲極重的莊凱勛，兩人自電影《愛琳娜》後相隔十年再度合作，默契好得驚人。柯叔元笑稱：「我們沒太多討論，眼神一對到默契就有了。」

莊凱勛則形容自己的角色像是《慾望街車》中的史丹利，雄性好鬥、簡單粗暴，用自以爲是的方式愛家人，卻因能力不足釀成悲劇。他認為此次最大挑戰是「人性」，因為角色為了私慾不惜犧牲家人，與他本性背道而馳，「要說服自己變成一個會傷害孩子的混蛋！」莊凱勛希望《祭弒》不僅是提供刺激娛樂的恐怖片，還能達到警示的效果：「希望觀眾能引以為誡，不要迷失自己去相信奇奇怪怪的東西。」

《祭弒》柯叔元挑戰演出變態陶藝家，開拍前狂看連續殺人魔紀錄片做功課。圖/威視電影提供

《祭弒》莊凱勛飾演粗暴又無能為力的父親，為求翻身不惜信奉邪教。圖/威視電影提供

考究東南亞巫蠱術！《祭弒》自創邪教符號 宗教顧問坐鎮荒郊窯廠

在邪教與儀式設定上，《祭弒》同樣下足功夫。導演邱晧洲透露，為了營造逼真的恐懼感，劇組特地考究東南亞巫蠱術。片中出現的邪教符號、神像與邪書，皆是經過考究後重新組裝的的自創語系。導演表示：「東南亞巫術自帶神秘感，我們自創了文字與符號，認真看會發現那是無法辨識的語言，卻充滿壓迫力。」此外，這次在場景的挑選上也不馬虎，劇組在北部尋獲一處極為罕見、仍在運作的傳統「土窯廠」，作為劉銳信奉邪教的主場景。由於窯廠地處偏僻，拍攝期間特別請來道長全程坐鎮，確保拍攝順利。

《祭弒》莊凱勛坦言最大挑戰是說服自己變成一個傷害孩子的混蛋。圖/威視電影提供

劇情簡介

賭債纏身的振凱（莊凱勛 飾）帶著妻子南湘（天心 飾）一家七口匆忙搬家，卻仍躲不過嗜血債主的糾纏。走投無路之下，振凱重拾早年信奉的邪教禁術，竟將幼子的運勢獻祭換取橫財。隨著錢財入袋，厄運卻接踵而來，全家人陸續出事。大女兒念琪（項婕如 飾）的同學小拓（曹佑寧 飾）出身宮廟，繼承母親靈媒體質，一眼看穿她背後纏繞的怨念。正當小拓試圖介入驅邪，才驚覺這場血祭藏著更可怕的秘密… 更多資訊請上👉威視電影官方粉絲專頁。

《祭弒》正式海報。圖/威視電影提供