《你罪乖》改造乖孩子實驗 19歲少年睡醒發現脖子被上鎖鏈

史蒂芬葛拉翰一改《混沌少年時》心碎父親形象 展現不寒而慄顛峰演技

奧斯卡提名波蘭導演揚科馬薩（Jan Komasa）全新心理驚悚懸疑力作《你罪乖》（Good Boy）將於 4月17日 正式在台上映。在正式預告中，一名英國問題少年湯米，因沉迷毒品、派對與暴力，在一次失控後意外遭到由史蒂芬葛拉翰（Stephen Graham）與安德麗亞瑞斯波羅格（Andrea Riseborough）飾演的夫妻克里斯與凱瑟琳綁架，並被囚禁於郊區住宅地下室，一場扭曲而極端的「乖孩子教育實驗」就此展開。

片中關鍵對白層層堆疊出壓迫與恐懼，讓觀眾深陷於這場步步逼近的心理操控之中。憑藉《混沌少年時》（Adolescence）榮獲2025艾美獎最佳男主角的史蒂芬葛拉翰，於英國宣傳訪談中表示，這是他從未挑戰過的角色類型，他直言：「這是一部驚悚片，也是一部寫實的社會觀察，它的黑暗中帶有一絲幽默，恐懼中映照出人性最赤裸的真相，是我從未拍過的作品類型。」電影不僅挑戰觀眾的心理承受極限，更透過湯米與克里斯之間的權力拉鋸，深刻描繪人性、階級、家庭與道德的多重衝突；在極端情境與荒誕敘事之中，觀眾甚至會不自覺對角色產生同情與依戀，感受一種令人不安卻難以抽離的情緒張力。

《你罪乖》。圖/CATCHPLAY提供

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憑《另類神父》（Corpus Christi）入圍奧斯卡最佳國際影片的導演揚科馬薩，向來擅長以黑色幽默結合社會觀察，將殘酷題材轉化為震撼人心的影像語言，其作品始終以強烈的心理張力聞名。《你罪乖》中，他更進一步突破自我，融合反烏托邦寓言與黑色幽默，打造一場前所未見的人性實驗。

導演強調：「《你罪乖》不只是一部驚悚電影，更是一場對道德與人性的極限挑戰。克里斯與凱瑟琳透過古典音樂、經典電影，甚至強迫觀看過往暴力行為的TikTok影片，試圖『改造』湯米，這是一場關於權力、控制與心理操控的殘酷實驗。」揚科馬薩也分享，他偏好運用長鏡頭拍攝，要求演員在同一場景中以不同情緒反覆演出，以此激發最真實的反應與最極致的表演張力。他笑言：「這對某些演員來說近乎瘋狂，但對電影拍攝來說，是不可或缺的過程。」

《你罪乖》。圖/CATCHPLAY提供

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劇情簡介

電影《你罪乖》描述19 歲的問題青少年湯米（安森布恩飾）沉迷於毒品、派對與暴力，過著毫無節制的生活。某天深夜，他在一次失控的狂歡後與朋友走散，意外遭到陌生男子克里斯（史蒂芬葛拉翰 飾）綁架，醒來時發現自己被囚禁在一棟偏僻郊區住宅的地下室。這個家庭由父親克里斯、性格詭譎的母親凱瑟琳（安德麗亞瑞斯波羅格 飾），以及他們年幼的兒子所組成，他們聲稱想「拯救」湯米，透過一套扭曲而極端的方式，將這名失控的少年「重新教育」成一個「乖孩子」。

電影《你罪乖》即將於4月17日 正式上映，更多電影最新訊息請上👉CATCHPLAY官方專頁。

《你罪乖》。圖/CATCHPLAY提供

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