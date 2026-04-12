《63小時死亡對峙》19天極限拍攝 「瑞典男神」犯案直播全紀錄

金獎導演葛斯范桑僅以19天拍攝完成 打造最貼近真實的犯罪對峙現場

金獎導演葛斯范桑（Gus Van Sant）最新力作《63小時死亡對峙》（Dead Man’s Wire）將於明（10）日在台正式上映，本片由《牠》小丑比爾史柯斯嘉（Bill Skarsgård）主演，上映前即獲國際影評高度關注，不僅在爛番茄拿下92%新鮮度高分，更被外媒盛讚為「被奧斯卡遺珠的五星級驚悚之作」，並評價比爾史柯斯嘉交出從影以來最精湛演出。電影改編自1970年代震撼全美的真實事件，一場人質挾持危機，在媒體全程直播下，逐漸演變為全民圍觀的社會現象，揭開媒體時代最赤裸的人性樣貌。值得一提的是，本片僅以19天極限拍攝完成，導演以高度壓縮的製作節奏，打造出幾乎即時發生的對峙現場，強化觀眾的臨場感與壓迫感。葛斯范桑在訪談中表示，他刻意不將本片拍成傳統驚悚片，而是讓觀眾以旁觀者的視角進入事件，他形容：「這整件事本身帶有某種荒謬性，你會一邊緊張，一邊又意識到它的不真實感。」

《63小時死亡對峙》。圖/CATCHPLAY提供

《63小時死亡對峙》人質危機成為全民直播 揭開媒體時代最殘酷的人性實驗

飾演挾持者的男主角比爾史柯斯嘉，透過內斂且層層堆疊的表演，細膩刻畫角色在極限壓力下逐步崩潰的心理歷程。他透露此次從「聲音」出發建構角色，並透過大量真實錄音與影像資料深入挖掘人物內在，試圖還原一個在壓力邊緣掙扎的人性狀態。他表示：「我飾演的角色並不是一個壞人，而是一個被逼到極限的人。」這樣的理解也讓他的詮釋更貼近現實，將角色從單一標籤中解放出來。他也笑說：「這次沒有任何外在變形，所有轉變都來自內在。」導演葛斯范桑則形容，比爾史柯斯嘉是一位能在不同面貌之間自由切換的演員，為角色注入難以預測的危險氣息。本片透過冷靜而克制的敘事視角，不僅重現事件本身，更引導觀眾在觀看過程中，重新思考人性、媒體與觀看之間的微妙關係。

電影《63小時死亡對峙》改編自真實事件，敘述1977年2月8日，東尼基里西斯（比爾史柯斯嘉 飾）闖入全盛貸款公司總裁理查霍爾（戴克蒙哥馬利 飾）的辦公室，以一把改造過的獵槍劫持他為人質，並將那把槍以一條「死亡連線」從扳機連接到人質的脖子上，也與自己相連。這場人質危機持續 63 小時，期間透過新聞媒體直播，引發全美國的高度關注。究竟東尼的極限行動會如何收場？真相令人屏息以待。

《63小時死亡對峙》。圖/CATCHPLAY提供

《63小時死亡對峙》。圖/CATCHPLAY提供

《63小時死亡對峙》海報。圖/CATCHPLAY提供