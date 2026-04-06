2026金馬奇幻影展／台日匈導演齊聚 影帝梁朝偉、張孝全、蘇慧倫確認出席

匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達、日本動畫導演四宮義俊出席影展

2026金馬奇幻影展優惠預售票已於官網售票系統開賣，許多影迷已經摩拳擦掌準備搶票。本屆影展邀來50部精彩電影，於臺北文創舉辦獨家選片指南吸引多達六百位影迷觀眾熱情參與，影展期間更邀來多位影人共襄盛舉，包括開幕片《花綠青綻放之時》日本動畫導演四宮義俊也將特別來台，為影展熱鬧揭幕。

《花綠青綻放之時》日本動畫導演四宮義俊來台為影展揭幕。圖／台北金馬影展提供

除了已先公布的專題導演匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達首度來台，與新作《你是不會當樹嗎》主演金馬影帝梁朝偉一同出席映後，導演也將現身她贏得柏林影展金熊獎最佳影片的《夢鹿情謎》、坎城影展金攝影機獎的首部劇情長片《我的二十世紀》，和台灣觀眾交流座談。

《你是不會當樹嗎》匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達首度來台。圖／台北金馬影展提供 《你是不會當樹嗎》主演金馬影帝梁朝偉和導演伊爾蒂蔻恩伊達一同出席映後。圖／台北金馬影展提供

金馬奇幻影展星光熠熠 梁朝偉、張孝全、蘇慧倫確認出席共襄盛舉

兩部熱門劇集主創也會來到現場和觀眾同歡。《欠妳的那場婚禮：第1-2集》金鐘獎導演嚴藝文將和製作人丁長鈺，率領在劇中顛覆形象演出的男女主角張孝全、蘇慧倫一同出席首映。改編超人氣BL小說的《整個世界，只有你連上了我：第1-4集》，導演游智涵、製作人陳保英和侯帥安，以及主演邱以太、劉育仁、大鶴（林鶴軒）、杜苡妮都將到場，和觀眾一起「愛的連線」。

《欠妳的那場婚禮》男張孝全(左二)出席首映。圖／台北金馬影展提供 《欠妳的那場婚禮》女主角蘇慧倫出席影展首映。圖／台北金馬影展提供

《整個世界，只有你連上了我》劉育仁出席映後和觀眾「愛的連線」。圖／台北金馬影展提供 《整個世界，只有你連上了我》邱以太(左)、劉育仁出席映後和觀眾「愛的連線」。圖／台北金馬影展提供

金穗獎導演游智傑集結聯映的兩部短片《末代殭屍》和《閩江船事件》，打造不一樣的殭屍與活屍作品，導演也將和《閩江船事件》製片陳可兒、演員潘親御、大鶴（林鶴軒），《末代殭屍》製片翁梓灝和演員鐘林煜出席映後，和觀眾分享與「活屍」、「殭屍」合作的拍攝趣事。

金穗獎導演游智傑集結聯映的兩部短片，《末代殭屍》主創出席映後。圖／台北金馬影展提供 金穗獎導演游智傑集結聯映的兩部短片，《閩江船事件》主創出席映後。圖／台北金馬影展提供

「屋頂電影院」重映奇幻人氣冠軍系列《超越無限兩分鐘》與《無限泡湯兩分鐘》

為響應影展「無限兩分鐘」系列新作放映，今年與DREAM PLAZA、Skyline Film 屋頂電影院合作，在信義區屋頂重映奇幻影展人氣冠軍片《超越無限兩分鐘》與《無限泡湯兩分鐘》。本活動於3月25日中午十二點起開放報名，報名成功的觀眾還可在屋頂享用滿漢大餐Gold系列牛肉麵（金牛肉麵/熗牛肉麵口味隨機）及AQUAGEN聯名氣泡水等好禮，詳情請見金馬官網活動頁面及 ACCUPASS。

「屋頂電影院」重映奇幻影展人氣電影《無限泡湯兩分鐘》。圖／台北金馬影展提供 「屋頂電影院」重映奇幻影展人氣電影《超越無限兩分鐘》。圖／台北金馬影展提供

圖／台北金馬影展提供 「屋頂電影院」DREAM PLAZA空中花園。圖／台北金馬影展提供

2026金馬奇幻影展將於4月10日至19日展開，電影場次正於官網售票系統熱賣中。