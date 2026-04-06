《弒婚遊戲：2度開局》又遭獵殺！「尖叫女王」舉槍再迎戰

《弒婚遊戲：2度開局》尖叫女王回歸 血腥程度全面升級

探照燈影片最新黑色虐殺恐怖喜劇邪典正宗續集《弒婚遊戲：2度開局》，於4月2日（四）清明連假殺爆全台大銀幕！今日發佈最新幕後花絮，宣告「尖叫女王」薩瑪拉威明正式回歸！這次遊戲規則全面升級，從僅僅「求生」到各家「爭王」，限制級規格血腥暴力，一刀未剪原汁原味呈現！

《弒婚遊戲：2度開局》。圖／探照燈影業提供

在最新「尖叫女王」精彩幕後花絮中，薩瑪拉威明飾演的葛蕾絲不再是當年那個驚慌失措的新娘，她在花絮中笑稱自己雖然愛尖叫，但這次的戰鬥力絕對更上一層樓。第一集的成功讓粉絲對續集充滿期待，薩瑪拉威明也透露，當劇組詢問她是否有意拍攝續集時，她幾乎是秒答應。

《弒婚遊戲：2度開局》。圖／探照燈影業提供

這次的續集不僅有原班人馬，更有不少重量級大咖參演。除了凱瑟琳紐頓飾演葛蕾絲的妹妹 ，最讓影迷驚喜的莫過於「吸血鬼獵人巴菲」莎拉蜜雪兒吉蘭的加入，凱瑟琳在訪談中興奮表示，自己原本就是莎拉的頭號粉絲，能與偶像同台飆戲簡直是奇蹟。

《弒婚遊戲：2度開局》。圖／探照燈影業提供

花絮中也揭露了許多驚險的動作戲，薩瑪拉威明透露，自己在開拍前兩週意外背部受傷，全劇組一度非常緊張，沒想到在開拍前腫脹奇蹟般消退，讓她得以順利完成各項特技。莎拉蜜雪兒吉蘭也在片中展現了精湛的射擊技巧，僅練習一次便精準命中目標，令導演讚嘆不已 。

遊戲規則全面升級 從「求生」到「爭王」 限制級血腥暴力一刀未剪

《弒婚遊戲：2度開局》。圖／探照燈影業提供

這部續集不再只是單純的躲貓貓，劇情緊接在第一集結尾葛蕾絲逃出豪宅後的幾分鐘，她發現自己進入了遊戲的「下一階段」，這次她不只要活下去，還要競爭控制世界的「至尊首席」，而且共有四個敵對富豪家族同時在獵殺她，這是一場贏家通吃的王位爭奪戰。花絮尾聲更伴隨著震撼的爆炸聲與慘叫，葛蕾絲再次滿臉鮮血地宣告：「這場狩獵遊戲還沒結束！」

《弒婚遊戲：2度開局》。圖／探照燈影業提供

《弒婚遊戲》及《驚聲尖叫》系列5、6集的雙導組合麥特貝提內里奧爾平與泰勒吉列特繼續執導，原作編劇蓋布席克與克里斯多夫墨菲也回歸執筆，確保續集能維持首集的獨特「鮮血噴發式」黑色幽默，限制級規格血腥暴力更是一刀未剪原汁原味呈現！《弒婚遊戲：2度開局》將於4月2日（四）清明連假殺爆全台大銀幕，贏者全拿！

劇情簡介

在變態富豪拉多馬斯家族的殺人躲貓貓遊戲中倖存後，新娘葛蕾絲（薩瑪拉威明 飾）本以為一切都在遊戲結束後，殺戮就隨之終止，沒想到發現自己卻進入了這場噩夢遊戲的下一階段！而這次，她疏遠已久的妹妹費絲（凱瑟琳紐頓 飾）也被牽扯進來。葛蕾絲只有一次機會能存活、保護她的妹妹，並奪下掌控世界的議會「至高之座」。同時面對四個為了王座而追殺她的敵對家族，而最終勝出者將能掌控一切。

《弒婚遊戲：2度開局》幕後花絮「尖叫女王」篇

《弒婚遊戲：2度開局》。圖／探照燈影業提供

《弒婚遊戲：2度開局》。圖／探照燈影業提供

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