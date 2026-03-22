ONE OK ROCK演唱會電影點燃搖滾魂！大銀幕沉浸體驗重返日產7萬人震撼

琅琅悅讀／ 秀泰娛樂
《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》。圖／秀泰娛樂
《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》。圖／秀泰娛樂

震撼還原7萬人現場！ULTRA 4DX、SCREENX打造地表最強臨場感

搖滾天團ONE OK ROCK再度以震撼之姿席捲大銀幕！演唱會電影《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》正式宣布將於4月22日在全台上映，並同步推出ULTRA 4DX、4DX、SCREENX三大特殊版本，透過尖端影像與體感技術，帶領觀眾重返日產體育場的那一夜，置身七萬人沸騰的現場核心，感受前所未有的沉浸式觀影體驗。

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ONE OK ROCK 主唱Taka。圖／秀泰娛樂

ONE OK ROCK 吉他手Toru。圖／秀泰娛樂

自2007年正式出道以來，ONE OK ROCK從征戰小型祭與Live House舞台，一路挺進巨蛋與體育場等級場館，以音樂不斷拓展全球版圖。活躍足跡橫跨美洲、歐洲與亞洲各大指標舞台，主唱Taka、吉他手Toru、貝斯手Ryota與鼓手Tomoya之間無可取代的默契與熱情，也讓他們累積了遍及世界的龐大樂迷。2025年展開的全新世界巡迴《DETOX》，象徵ONE OK ROCK回歸最純粹的搖滾本能，演出席捲歐美與日本各大城市，去年橫跨日本七場巨蛋與體育場級場館，今年則將於4月25日及26日首度登上臺北大巨蛋，在這座指標性場館打造《DETOX》重返亞洲的搖滾盛會。電影上映與實體演唱會的雙重夾擊，將在4月掀起全台ONE OK ROCK搖滾狂潮！

ONE OK ROCK 貝斯手Ryota。圖／秀泰娛樂

ONE OK ROCK 鼓手Tomoya。圖／秀泰娛樂

電影《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》完整收錄ONE OK ROCK征服日本日產體育場的巔峰演出，不僅是「DETOX JAPAN TOUR 2025」的壓軸高潮，更是整段巡演中最具象徵意義的關鍵里程碑。從音樂張力、舞台規模到情感渲染全面進化，那一夜的每個瞬間，都是ONE OK ROCK成軍20年來不斷突破與蛻變的集大成之作，如今透過電影形式永久定格，讓全球樂迷得以再次沉浸其中，親歷這場無可取代的歷史性時刻。

為了還原演唱會的壓倒性規模，《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STA-DIUM IN CINEMAS》特別推出SCREENX、ULTRA 4DX、4DX三種特殊版本，將觀影體驗全面升級。主唱Taka穿透人心的歌聲劃破夜空，樂器演奏的爆發力層層堆疊，搭配SCREENX延展三面環景銀幕，將日產體育場的宏偉視野完整鋪展於觀眾眼前；4DX版本則結合震動座椅、氣流、燈光與多重環境特效，讓低音在胸口震動、燈光熱度撲面而來；ULTRA 4DX更進一步融合SCREENX的環景視野與4DX的動態體感效果，打造全方位包覆的極致沉浸體驗，讓觀眾彷彿置身人群中央，與七萬名觀眾齊聲吶喊，感受被現場能量全面吞沒的震撼瞬間。

《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》。圖／秀泰娛樂

《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》不僅是一部演唱會紀錄電影，更是一場全面釋放的電影級沉浸體驗，真實記錄了ONE OK ROCK從地下舞台走向世界的信念與力量。當燈光亮起、音樂響起，觀眾將站在聲音洪流的正中央，親身感受那份從未動搖、持續燃燒的搖滾魂。《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》將於4月22日全台戲院上映，邀請觀眾一起見證這場屬於搖滾與夢想的巔峰之夜，更多電影上映資訊請洽：官方粉絲團FBIG

ONE OK ROCK 演唱會電影首波中文預告

《ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS》。圖／秀泰娛樂

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