《港口天光》黑道「館廣」落魄討海因失明男孩心軟 藤井道人柔情力作

☀️《新聞記者》《家族極道物語》《青春18×2》導演藤井道人最新力作

☀️日本影史傳奇攝影大師「木村大作」以35mm膠捲質感呈現昭和氛圍

☀️日本首席配樂大師岩代太郎經典配樂再現

☀️《父女變變變》《危險刑警》銀幕硬漢館廣熱情詮釋老派的鐵漢柔情

☀️歌舞伎世家、演員寺島忍之子「尾上真秀」獻出銀幕首作

被踢出幫派的黑道大哥三浦，在漁村過著勉強度日的討海人生，卻意外與港邊被捉弄的失明男孩幸太成了忘年之交。隱瞞身分的他，是幸太悲慘童年的希望；為了讓幸太重見光明，三浦鋌而走險，當男孩終於得到了「光」，男人卻自此失去了蹤跡。十數年過去，重逢近在眼前，但逃不掉的過去還是重新找上三浦，他再次拿起手槍，只為了守護比自己更重要的人。

導演藤井道人繼《家族極道物語》後，再度與日本國民歐吉桑館廣合作，詮釋老派的鐵漢柔情，銀幕新秀尾上真秀與人氣新星真榮田鄉敦，共同演繹下一代的溫暖真摯。在攝影大師木村大作掌鏡下，35毫米膠卷的質感與古典佈光，不但注入濃厚的物語氛圍，也拍下強震來襲前的半島，讓本片不僅是對往昔人情義理的緬懷，也為能登地區留下美麗身影。

《港口天光》寺島忍之子「尾上真秀」獻出銀幕首作，出演幸太少年時期。圖／政駒實業提供

《港口天光》。圖／政駒實業提供

《港口天光》。圖／政駒實業提供

《港口天光》。圖／政駒實業提供

《港口天光》。圖／政駒實業提供

《港口天光》。圖／政駒實業提供