《他們要殺你》整棟樓的人都想幹掉我！「幸運女神」薩琪畢茲新片開揍心聲：我超累

在《哈利波特》系列中飾演「跩哥馬份」的男星湯姆費爾頓，在新片《他們要殺你》中徹底大解放，放下魔杖、改拿西瓜刀大開殺戒，顛覆形象的狠勁讓影迷直呼「跩哥完全黑化」。湯姆費爾頓在這部融合驚悚、恐怖、動作等多種類型元素的新片中，與《死侍2》中大殺四方的「幸運女神」薩琪畢茲正面對決，兩人爆血互鬥、火力全開的場面張力十足。更有粉絲製作「《哈利波特》角色改拿現代武器」的迷因圖，笑說「這部片根本是迷因成真」、「馬份終於知道西瓜刀的厲害」，還發揮創意替角色設計對白「這真好用！」，不僅讓網友笑翻，也勾起影迷滿滿回憶殺。

備受影迷喜愛的「跩哥馬份」湯姆費爾頓，許久未有大銀幕作品與台灣觀眾見面，這次主演《他們要殺你》讓不少粉絲相當期待。湯姆費爾頓表示這部電影最吸引他的地方，就是完全無法被定義，「其實很難準確形容這個劇本為什麼會這麼獨特，裡面有太多元素，是我以前從來沒有在其他劇本裡看過的」，他透露雖然電影看似包含恐怖、驚悚與懸疑等類型元素，但他認為這些分類都不足以完整描述它，並表示「從感人的家庭關係到恐怖的撒旦邪教，劇本幾乎什麼都有，而且還把這些元素融合得非常成功」，正是這種不斷神展開、劇情瘋狂鬼轉的敘事風格，讓《他們要殺你》成為一部讓人完全猜不到下一步發展的超狂類型神作。

《他們要殺你》由影迷公認為「恐怖片教主」、《牠》名導安迪馬希提坐鎮監製，結合瘋狂邪教、密室逃脫、懸疑謎案、殘暴虐殺等多重元素，找來在漫威電影《死侍2》中大殺四方的女星薩琪畢茲、《哈利波特》系列中最知名反派男星「跩哥馬份」湯姆費爾頓主演，並集結麥哈拉哈羅德、派特森約瑟夫、海瑟葛拉罕，以及曾以《年少時代》奪得奧斯卡最佳女配角獎的演技派女星派翠西亞艾奎特共同演出，保證劇情峰迴路轉、各種死法千奇百怪，血漿狂噴、腦洞大開，尺度直逼肉體極限，讓觀眾感受到睽違許久的大銀幕極限快感，直接預定今年最瘋狂觀影體驗。

《他們要殺你》由曾勇奪多項影壇奇幻大獎的名導基里爾索科洛夫執導，同時也與艾力克斯李維克共同擔任編劇，製片人是《牠》名導安迪馬希提、芭芭拉馬希提和丹凱根，執行製作人則是羅素阿克曼、約翰索恩菲爾德、卡爾漢普、艾力克斯李維克和基里爾索科洛夫。劇情描述一名年輕女子（薩琪畢茲 飾）必須在惡魔邪教操控下的威吉大樓熬過一晚，逃過神秘扭曲的死亡陷阱巢穴，否則就會成為下一個祭品。電影將於3月26日(週四)在台上映。

《他們要殺你》「受死篇」預告、幕後花絮「無懼篇」公開

《他們要殺你》精選電影劇照

《他們要殺你》。圖／華納兄弟提供

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