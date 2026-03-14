《小雨愛蜜莉》感受落在生命裡的溫柔之雨 孩童眼裡的戰後日本異鄉時光

奧斯卡黑馬《小雨愛蜜莉》口碑爆棚 3月13日全台上映

法國獨立動畫《小雨愛蜜莉》以黑馬之姿入圍第98屆奧斯卡「最佳動畫長片」五強，最終得獎結果將於下週一（3月16日）揭曉，本片也在3月13日於全台上映。《小雨愛蜜莉》自國際影展首映後就好評不斷，在影評圈與創作者之間掀起熱烈討論，知名遊戲創作者小島秀夫觀影後也大力推薦，盛讚「只有動畫才能描繪出的豐富影像，非常精彩」，更形容電影宛如一場落在人生裡的雨，讓人重新看見那些逐漸消失的生活風景。

《小雨愛蜜莉》作為台中動畫影展開幕片在台首映以來佳評如潮，不少觀眾表示，觀影時會忘記自己正在看動畫，而是在觀看一部情感成熟、情緒張力非常強烈的「真實電影」，就像觀看《螢火蟲之墓》一樣，當觀眾在情感上與片中的角色產生了深刻連結，人們會忘記它是動畫，這正是動畫最美的地方。本片在安錫國際動畫影展奪下觀眾票選最大獎，也入圍英國電影學院獎、金球獎與歐洲電影獎等重要獎項，更成功挺進奧斯卡最佳動畫長片五強，被視為今年獎季最具潛力的動畫黑馬之一。

《小雨愛蜜莉》。圖／原創娛樂提供

向來對影像敘事與藝術風格極為敏銳的小島秀夫，在觀影後也分享自己的感想。他表示，《小雨愛蜜莉》透過女孩愛蜜莉的眼睛重新觀看世界，讓觀眾重新感受到那些逐漸消失的生活景象與文化風景。「那些日本的四季、習俗與日常，被女孩的眼睛吸收與理解，就像人生中落下的一場雨。」他認為電影讓人重新想起那些曾經存在、卻在忙碌生活中逐漸被遺忘的片刻，也再次證明動畫媒介所能展現的想像力與情感力量。

《小雨愛蜜莉》。圖／原創娛樂提供

演員余佩真也對本片給出高度評價，她透露自己早在13年前便讀過原著小說，當時就深深著迷於作者筆下對童年情感的細膩描繪；她表示，一個三歲孩子的情緒世界在作品中被放大呈現，「情感的複雜度與強度，完全不亞於一個三十歲成人。」她也強調，動畫改編成功保留了原作最迷人的地方，不僅讓故事更容易被不同年齡層觀眾理解，也依然保有對人性與情感的深度探索。

《小雨愛蜜莉》。圖／原創娛樂提供

許多觀眾分享，電影在觀影當下或許平靜溫柔，但真正的情緒往往在片尾字幕出現後才慢慢湧現，那些關於童年的記憶與情感，彷彿在觀眾心中被重新喚醒，也讓人開始思考那些曾經看似微小、卻始終留在生命裡的重要瞬間。憑藉細膩敘事與獨特畫風，《小雨愛蜜莉》被不少影評形容為「寫給大人的童年故事」，透過孩子純真的眼睛，電影讓觀眾重新看見世界，也重新理解愛與記憶的重量。

隨著奧斯卡入圍消息與全球口碑持續發酵，《小雨愛蜜莉》也逐漸成為2026年最受期待的動畫作品之一，這部融合東西方文化與藝術風格的動畫電影，邀請觀眾走進愛蜜莉的童年世界，重新感受那場落在生命裡的溫柔之雨。 本片改編自比利時作家艾蜜莉．諾彤的半自傳小說《管子的異想世界》，故事背景設定於1960年代的日本，透過三歲女孩愛蜜莉的純真視角觀察世界。從一塊巧克力、一場雨，到與照顧她的日本保母西尾小姐之間的情感連結，電影以細膩的日常片段堆疊出關於童年、愛與失去的情緒旅程。

《小雨愛蜜莉》。圖／原創娛樂提供

《小雨愛蜜莉》。圖／原創娛樂提供

電影於3月13日全台上映，電影上映首週將發放限量精美特典，凡購買《小雨愛蜜莉》電影票，憑票即可兌換領取「主視覺A3典藏原文海報」一張，海報風格融合歐洲動畫的藝術傳統與日本文化美學，以柔和粉彩色調與水彩般的手繪質感打造出獨特畫風，數量有限，送完為止，更多相關資訊請看👉原創娛樂官方粉專。

《小雨愛蜜莉》觀影特典。圖／原創娛樂提供

《小雨愛蜜莉》。圖／原創娛樂提供