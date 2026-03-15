《JSA共同警戒區 4K修復》經典韓影導演朴贊郁：能在台灣重映很驚喜！

韓國名導朴贊郁成名代表作《JSA共同警戒區》（Joint Security Area）於3月13日起以 4K 數位修復版重返大銀幕。為迎接這部影史經典重新上映，導演特別錄製影片向台灣觀眾問候，親自分享這部作品跨越二十餘年的意義與心情，也讓影迷再次感受到這部經典之作的時代重量。

在釋出的導演感言影片中，朴贊郁導演坦言得知《JSA共同警戒區》將於台灣重新上映時讓他驚喜「嚇了一跳」，他也特別提到台灣一直是一個創作能量豐沛、誕生許多優秀電影作品的地方，因此想到可能有許多年輕觀眾第一次看到他的電影，就讓他感到格外開心與感激。朴贊郁導演表示，自己在拍攝電影時始終相信一件事：「最重要的是拍出能經得起歲月考驗、能長久被記得的電影。」如今《JSA共同警戒區》在多年後依然能被重新放映，也讓他感到格外有成就感。

朴贊郁導演也談到電影《JSA共同警戒區》中所描繪的韓半島局勢，導演感性回顧當年的創作初衷，他透露，在完成電影之後，一直希望現實世界中的對立能盡快結束，希望未來的年輕世代能笑著說：「原來曾經發生過那樣的事情啊！」然而多年過去，情勢仍未真正改善，甚至某種程度上「也許變得更糟了」，這也讓《JSA共同警戒區》所描繪的故事，在今日回望時更顯得格外沉重而真實。

此次上映的版本為全新 4K 數位修復版，朴贊郁導演也特別在影片中向觀眾介紹修復版本的特色，他提到當年是以底片拍攝完成，因此畫面質感與現代數位電影有所不同，色彩與解析度並非當今主流的高飽和影像風格，但正因如此，觀眾能在大銀幕上重新感受到底片電影獨特而溫潤的影像魅力。最後，導演也親自向台灣影迷喊話：「希望大家多多支持《JSA共同警戒區》！」

《JSA共同警戒區 4K修復》去年主創出席韓國重映宣傳，（左起 ）李炳憲、宋康昊、李英愛、導演朴贊郁、金太祐齊聚出席。圖／CATCHPLAY提供

電影簡介

《JSA共同警戒區》描述在南北韓邊界的共同警戒區內，兩名北韓士兵某夜慘死槍下，案情撲朔迷離。來自中立國的瑞士籍韓裔女軍官受派前來調查這宗撲朔迷離的案件。隨著她的抽絲剝繭，蘇菲竟發現背後藏有驚人內幕，更與一段跨越國界與仇恨、不為人知的祕密情誼有關……當人民因國族仇恨而對立，兄弟之情卻能跨越無形的北緯 38 度線，以片中那幀看似不經意的珍貴合影，傳遞對和平共存的深切渴望。

電影《JSA共同警戒區 4K修復》即將於3月13日全台上映，更多電影最新訊息請上👉CATCHPLAY官方專頁。

《JSA共同警戒區 4K修復》。圖／CATCHPLAY提供

《JSA共同警戒區 4K修復》。圖／CATCHPLAY提供

《JSA共同警戒區 4K修復》。圖／CATCHPLAY提供

《JSA共同警戒區 4K修復》。圖／CATCHPLAY提供

《JSA共同警戒區 4K修復》。圖／CATCHPLAY提供

《JSA共同警戒區 4K修復》。圖／CATCHPLAY提供