《屍咒還魂》印尼最紅鬼故事 挑戰你對「起死回生」的恐懼底線

印尼知名編導攜手一線卡司，共同打造全新恐怖驚悚力作

《屍咒還魂》(SOROP)故事講述，哈妮芙和伊絲蒂收到姑丈病危的通知，急忙趕回老家，卻發現已被宣告死亡的姑丈曾多次死而復生。他的鬼魂會在爪哇民間傳說中的「索洛普」（日落之時）出沒，這是陰陽界線變得極為薄弱的時刻，陰間的鬼魂會在此時變得強大，能夠自由遊走於陽界。

哈妮芙不得不想起這個受詛咒的家庭，父母如中邪般相繼去世，而久病的姑姑也早已不知去向，不知是生是死。姊妹倆逐步揭開真相，她們在姑丈的床下發現了一本紅皮書，紀載了一種邪惡的咒術，施咒之人在齋戒期間不得飲食，唯一能吃的食物只有墓地的墳土。而墳墓裡的亡魂將助一臂之力，讓施咒之人得償所願。反之，如未能完成四十天的齋戒，亡魂即將反噬施咒之人，至死方休…。

改編自印尼人氣網路作家@SimpleMan靈異短篇故事

本片改編自在印尼網路上話題不斷，Twitter有百萬人次追蹤的網路作家@SimpleMan所著的靈異短篇故事。@SimpleMan因其現象級的恐怖故事《鬼舞村》（KKN di Desa Penari）而在社群媒體上聲名大噪，該作2022年被改編成電影，成功吸引超過一千萬名觀眾，在印尼當地取得巨大成功，同時也在東南亞其他地區獲得廣大迴響，他的其他恐怖故事作品也接連被翻拍成電影，引發一陣恐怖旋風。《屍咒還魂》是第四部改編自@SimpleMan作品的電影，不同於前面三部作品，本片的原作故事連載尚未完結，因此電影劇情的走向，引發眾多忠實讀者的熱切關注。

本片由擔任過多部印尼人氣電視劇、電影的編劇、導演烏琵阿維安托執導，找來近年人氣水漲船高的女星漢娜普里南蒂娜、亞薩明賈塞姆飾演主角姊妹哈妮芙和伊絲蒂，兩人一同回到爪哇老宅，在那裡經歷了一連串無法解釋的恐怖事件，並挖掘出塵封已久的家族往事。曾演出過多部恐怖片的兩人，對於此次拍攝仍感到敬畏不已，兩人表示此次在爪哇地區拍攝，當地有許多神秘、超自然的傳聞，因此拍攝過程中時常會覺得不寒而慄，下戲回家後不論多累，都堅持一定要先用鹽水洗澡驅邪！驚悚恐怖的氛圍加上懸疑性十足的劇情，讓本片一推出，便榮登印尼NETFLIX排行榜NO.1。

《屍咒還魂》。圖/天馬行空提供

《屍咒還魂》。圖/天馬行空提供

《屍咒還魂》。圖/天馬行空提供

《屍咒還魂》。圖/天馬行空提供

《屍咒還魂》。圖/天馬行空提供

《屍咒還魂》。圖/天馬行空提供

《屍咒還魂》。圖/天馬行空提供