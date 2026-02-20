《犯罪101》「浩克」馬克魯法洛驚爆逃亡史 自認曾被警方通緝13年

懸疑動作片《犯罪101》(CRIME 101)集結漫威重量級巨星，「雷神」克里斯漢斯沃成為神偷對決飾演警探的「浩克」馬克魯法洛，許久不見的「暴風女」荷莉貝瑞也將被捲入這場世紀劫案，諜對諜的劇情高潮迭起令人坐立難安，爾虞我詐的頂尖對決將考驗觀眾的腦力。

向導演巴特林頓毛遂自薦的克里斯漢斯沃，大讚電影有一種優雅而流暢的推進感，「從動作場面到情感濃烈的戲劇段落之間，都保持著連貫與張力。每一次切入動作場面之前，你都已經被角色的情感所牽引，並且深深投入那些即將正面衝突的人物關係。正因如此，整體觀影體驗才會如此過癮！」

在片中有不少飛車追逐戲的克里斯漢斯沃，笑說其實真正的亡命之徒是飾演警探的馬克魯法洛，他在首映記者會故作緊張詢問現場是否有執法單位，並坦承多年前年少輕狂的飛車罪行。「我曾經有整整13年過著法外之徒的人生，就算駕照被吊銷還是在洛杉磯飆車，法院甚至發出通緝令要緝捕我呢！」不過最後他的老婆說服他向警方自首，他笑稱他現在應該是全洛杉磯「最守法的駕駛」，他真的無法再承受天天膽戰心驚的日子了。

能夠與好麻吉馬克魯法洛再次演對手戲，兩人都感到超即興奮，克里斯漢斯沃回憶道：「我們在《雷神索爾3：諸神黃昏》中玩得超瘋，就算導演塔伊加維迪提常常鼓勵我們即興發揮，最後他也是受不了大喊『不要再吵了，好好演好嗎？』」這次在完全不同類型的電影中再度合體，馬克魯法洛讚嘆克里斯呈現出完全不一樣的面向，就連走路的方式、說話的腔調、甚至眼珠的顏色都跟他印象中不一樣「我一直都覺得他是一個傑出的演員，看到他嘗試不一樣的角色讓我感到很感動，這就對了！」

《犯罪101》(左起) 導演巴特林頓、莫妮卡巴巴羅、克里斯漢斯沃、荷莉貝瑞、馬克魯法洛。圖/索尼影業提供

《犯罪101》改編自唐溫斯洛廣受好評的同名小說，敘述一名神出鬼沒的大盜與警方周旋的故事。他接連在加州經典地標，101號高速公路沿線完成多起驚天竊案，讓執法單位束手無策。就在他盯上一生一次的終極目標、企圖以此完成「最後一票」的同時，執著破案、不肯放手的刑警緊追線索步步逼近，讓整場行動的風險與懸念持續升高。隨著這場價值數百萬美元的終極劫案即將展開，獵人與獵物之間的界線也逐漸模糊。《犯罪101》2026年2月26日（週四）正式上映。

