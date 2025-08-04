《莎樂美》挑戰改編經典歌劇 直面童年創傷與性別壓迫

《色．誘》名導攜手亞曼達賽佛瑞，《莎樂美》戲劇經歷太瘋狂

陸續於多倫多國際影展、柏林影展放映，在國際間博得滿堂好評，權威影評網站「爛番茄」也給出了新鮮認證！這回奧斯卡提名導演艾騰伊格言（Atom Egoyan）攜手精靈系女神亞曼達賽佛瑞（Amanda Seyfried）帶來全新力作，是兩人繼《色．誘》後相隔15年再次合作。《莎樂美》（原文片名：Seven Veils）故事描述一位充滿熱忱的戲劇導演肩負著重新上演她導師最著名的作品——歌劇《莎樂美》的任務。一些令人不安的記憶，將讓她壓抑的創傷開始浮現。《莎樂美》8月1日怵目驚心。

在《莎樂美》中亞曼達賽佛瑞飾演有著複雜過去的戲劇導演珍寧，她不只是導師查爾斯的徒弟兼創作夥伴，還是他的情婦。查爾斯將珍寧兒時被父親不當對待的經歷融入歌劇《莎樂美》中，在查爾斯死後，知曉他們關係的師母指定珍寧重新執導這齣歌劇。珍寧要如何在自己的創傷被公之於眾的情況下，面對所有的質疑和羞辱、奪回這齣劇目和人生的主導權。

賽佛瑞坦言珍寧這個角色必須展現脆弱，這促使她深入角色的內心世界：「她得克服那些從未消失的惡魔，努力掌控局面，並抓住這個機會直面生命中的所有陰霾。」賽佛瑞說她對這個角色有著強烈共鳴：「我學到了很多。」她也表示在自己20多年的演藝生涯裡，扮演的角色愈多就認識愈多人；內心的朋友也隨之增加：「這讓妳更有力量往前走，繼續創作。」

《莎樂美》。圖/車庫娛樂提供

故事最早記載於《聖經·新約》，世界壯舉…歌劇和電影同時開拍

《莎樂美》的故事最早記載於《聖經·新約》中的《馬太福音》，講述了莎樂美聽從母親希羅底（Herodias）的指使，在為希律王（Herod）跳舞後，要求以施洗者約翰（John the Baptist）的頭顱為獎賞。1893年王爾德將其改編成歌劇，1896年首演。王爾德的《莎樂美》雖然是採用了《聖經》中莎樂美故事的框架，但是作者徹底改變了故事的原意，融入了自己的唯美主義敘事手法，表達愛與美、愛與罪的唯美理念。

本片顛覆以往的是，歌劇以及電影同時進行，將《莎樂美》以一種劇中劇相互呼應的手法呈現。曾於1996年受加拿大歌劇院邀請，執導歌劇《莎樂美》的導演艾騰伊格言，大膽改編了理查史特勞斯的著作，以更現代化的手法，融合初戀女友創傷的經歷，捕捉年輕女性被剝削的場景。到了2023年，加拿大歌劇院再度邀請伊格言重新演繹《莎樂美》，這次他決定以全新視角同時執導電影及歌劇，這代表演員們得不停歇地站上舞台。

「加拿大歌劇院晚上在搬演《莎樂美》這齣歌劇，而排練時間則在拍攝《莎樂美》這部電影。分享同樣的場景，只是把鏡頭轉過來對著我，拍攝我指導這齣劇的樣子。」賽佛瑞直言自己應該不會再有這麼瘋狂的戲劇經歷。青少女時期曾唱過女高音的賽佛瑞自曝自己雖然享受演出，卻無法坐下看完一整齣歌劇，因此接到這個劇本的時候覺得太完美了，能夠近距離接觸劇場的環境和故事，而且是以執導者的視角。

「我每天早上5點去拍攝電影，然後工作14-15個小時，隔天晚上還要登台演唱。」在《莎樂美》中擔任及飾演女高音的安布爾布拉伊德（Ambur Braid）分享：「他們會確保我至少有一天的休息時間，但電影得連續拍攝。不過，你知道的，腎上腺素會飆升。」布拉伊德笑著說，補充自己在現場會一直補水，因為擔心說太多話會影響嗓子的情況。《莎樂美》8月1日全台上映。

《莎樂美》。圖/車庫娛樂提供

《莎樂美》。圖/車庫娛樂提供

《莎樂美》。圖/車庫娛樂提供

《莎樂美》。圖/車庫娛樂提供

《莎樂美》。圖/車庫娛樂提供

《莎樂美》。圖/車庫娛樂提供

《莎樂美》。圖/車庫娛樂提供

《莎樂美》。圖/車庫娛樂提供

《莎樂美》。圖/車庫娛樂提供

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