【影評】《殭屍先生》暫時停止呼吸40週年，重溫80年代港產電影的娛樂奇觀

琅琅悅讀／ 朱哲輝Alan
《殭屍先生》。圖/LiTV提供
《殭屍先生》。圖/LiTV提供

《殭屍先生》（台譯：暫時停止呼吸，日譯：靈幻道士）自1985年上映至今年（2025年），正好滿四十週年。這部八〇年代華語雖非殭屍題材的開山之作（早在此前邵氏便拍攝過不少），但它無疑是最成功的一部，開創了港式殭屍的黃金年代，成為後世無數同類作品的範本。

本片融合功夫喜劇與元素，承接自七〇年代劉家良執導的《茅山殭屍拳》，再到洪金寶於八〇年代的《鬼打鬼》（1980）、《人嚇人》（1982）、《人嚇鬼》（1984），最終在1985年由劉觀偉執導的《殭屍先生》推向高峰。劇本由黃鷹、黃炳耀與司徒卓漢共同編寫，發揮天馬行空的創意，將民俗鬼話與鄉野傳說轉化為富娛樂性的奇幻喜劇。片中「暫時停止呼吸」可避殭屍的怪奇設定，更是讓觀眾印象深刻的經典橋段。

港產電影的一大特色正是功夫喜劇與靈異題材的結合，而所謂「殭屍片」正是這些類型融合後的產物。透過創作者腦洞大開的設計，電影將民間儀式（如風水、道術）、傳說故事（如湘西趕屍）與通俗趣味結合，拍出具有B級片氣質的庶民奇幻怪物電影。片中糯米、靈符、雞血、桃木劍等玄妙道具設定，加上殭屍詭異跳躍的動作，形成獨具風格的視覺趣味，也讓這部作品同時具備動作喜劇的節奏感與靈異驚悚的氛圍(例如黃蝦飾演的任老爺在刑房屍變的一整段簡直精采絕倫)。

「殭屍」這種華人世界特有的怪物形象，某種程度上可視為西方「吸血鬼」與「喪屍」的混種，象徵傳統與現代的衝突與融合。這樣的混血形象，也可被解讀為八〇年代人在英殖時代背景下對身份認同的複雜焦慮。片中不乏對中西文化衝突的荒謬描寫（如李賽鳳飾演的千金小姐在洋式咖啡廳整蠱林正英師徒的橋段），呼應著這樣的微妙的心理。

《殭屍先生》。圖/LiTV提供

導演劉觀偉將這個有點迷信誇大的鄉野奇譚，打造的煞有其事，節奏流暢生動，武打凌厲精采，整體場面調度都極為上乘，讓全片熠熠生輝；片中無論是人變殭屍的玄祕描繪、還是浪漫奇情的人鬼戀（王小鳳飾演的鬼新娘坐轎那段太經典），證明編導如果有足夠的才華，是可以讓觀眾吞下如此荒謬的故事。最重要的是氣氛詭譎的配樂，使得整部作品毫無冷場。

飾演道長的林正英，正義凜然的形象與俐落身手，讓成為往後同類型角色的不二人選，演了無數這類型的角色，但從未超越本片的成績。《殭屍先生》之所以能在1985年成為票房黑馬，膾炙人口，正是因為它以極高的創意完成度開創了一個奇幻靈異的娛樂類型，成為一部後世都難以超越的經典。立即到LiTV線上看👉《殭屍先生》

朱哲輝Alan，現為台灣人協會常務理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊

《殭屍先生》。圖/LiTV提供

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