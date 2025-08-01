【影評】《殭屍先生》暫時停止呼吸40週年，重溫80年代港產電影的娛樂奇觀

《殭屍先生》（台譯：暫時停止呼吸，日譯：靈幻道士）自1985年上映至今年（2025年），正好滿四十週年。這部八〇年代華語奇幻恐怖喜劇雖非殭屍題材的開山之作（早在此前邵氏便拍攝過不少），但它無疑是最成功的一部，開創了港式殭屍電影的黃金年代，成為後世無數同類作品的範本。

本片融合功夫喜劇與靈異元素，承接自七〇年代劉家良執導的《茅山殭屍拳》，再到洪金寶於八〇年代的《鬼打鬼》（1980）、《人嚇人》（1982）、《人嚇鬼》（1984），最終在1985年由劉觀偉執導的《殭屍先生》推向高峰。劇本由黃鷹、黃炳耀與司徒卓漢共同編寫，發揮天馬行空的創意，將民俗鬼話與鄉野傳說轉化為富娛樂性的奇幻喜劇。片中「暫時停止呼吸」可避殭屍的怪奇設定，更是讓觀眾印象深刻的經典橋段。

港產電影的一大特色正是功夫喜劇與靈異題材的結合，而所謂「殭屍片」正是這些類型融合後的產物。透過創作者腦洞大開的設計，電影將民間儀式（如風水、道術）、傳說故事（如湘西趕屍）與通俗趣味結合，拍出具有B級片氣質的庶民奇幻怪物電影。片中糯米、靈符、雞血、桃木劍等玄妙道具設定，加上殭屍詭異跳躍的動作，形成獨具風格的視覺趣味，也讓這部作品同時具備動作喜劇的節奏感與靈異驚悚的氛圍(例如黃蝦飾演的任老爺在刑房屍變的一整段簡直精采絕倫)。

「殭屍」這種華人世界特有的怪物形象，某種程度上可視為西方「吸血鬼」與「喪屍」的混種，象徵傳統與現代的衝突與融合。這樣的混血形象，也可被解讀為八〇年代香港人在英殖時代背景下對身份認同的複雜焦慮。片中不乏對中西文化衝突的荒謬描寫（如李賽鳳飾演的千金小姐在洋式咖啡廳整蠱林正英師徒的橋段），呼應著這樣的微妙的心理。

《殭屍先生》。圖/LiTV提供

導演劉觀偉將這個有點迷信誇大的鄉野奇譚，打造的煞有其事，節奏流暢生動，武打凌厲精采，整體場面調度都極為上乘，讓全片熠熠生輝；片中無論是人變殭屍的玄祕描繪、還是浪漫奇情的人鬼戀（王小鳳飾演的鬼新娘坐轎那段太經典），證明編導如果有足夠的才華，是可以讓觀眾吞下如此荒謬的故事。最重要的是氣氛詭譎的配樂，使得整部作品毫無冷場。

飾演道長的林正英，正義凜然的形象與俐落身手，讓成為往後同類型角色的不二人選，演了無數這類型的角色，但從未超越本片的成績。《殭屍先生》之所以能在1985年成為票房黑馬，膾炙人口，正是因為它以極高的創意完成度開創了一個奇幻靈異的娛樂類型，成為一部後世都難以超越的經典。立即到LiTV線上看👉《殭屍先生》

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會常務理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

《殭屍先生》。圖/LiTV提供

《殭屍先生》。圖/LiTV提供