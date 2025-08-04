《福爾摩沙》105年前台灣長這樣 百年膠卷研究成果免費公開

國家影視聽中心在今年七月全面公開百年前的「現存最早關於台灣的電影」！《福爾摩沙》作為目前現存、仍可觀賞，最早拍攝台灣本土影像的電影，即日起可以上影視聽中心官方Youtube頻道無限期欣賞全片。

這部珍貴的歷史影像拍攝時間推估為1920年代或更早！《福爾摩沙》的年代背景、跨國合作的規模都超乎想像，影視聽中心同步在最新發行的電影期刊《Fa電影欣賞》第203期：「百年膠卷與島嶼映像：關於《福爾摩沙》」專輯揭露研究成果，在觀看電影本身之外，相信會為觀眾帶來更多驚奇與發現！

「福爾摩沙」源自於葡萄牙語的「Formosa」，過去曾是臺灣的別名，意指「美麗的」或「美麗的島嶼」。《福爾摩沙》的片名包含了這樣的歷史意義，與影像裡珍貴而美麗的時空：這部僅七分多鐘的紀實短片，捕捉日本統治時期，台灣的建築地景、風俗文化、農業自然、原住民族與殖民軌跡。透過綠色、褐色、藍色、黃色、橘色等繽紛的膠卷染色，呈現出豐富多彩的影像，亦反映著當時世界對「美麗之島」的理解。《福爾摩沙》現由影視聽中心典藏，秉持文物開放的精神，完整影片已在「TFAI 國家電影及視聽文化中心」官方Youtube頻道全面公開。

基於館際友好合作，1991年荷蘭電影博物館特別致贈《福爾摩沙》複製拷貝予影視聽中心前身——國家電影資料館。而當初究竟為何而拍？正片拷貝何時出品？現在又流落何方？《福爾摩沙》仍有許多待解之謎。

在同步於七月甫出版，由中心發行的電影期刊《Fa電影欣賞》第203期「百年膠卷與島嶼映像：關於《福爾摩沙》」專輯中，學者井迎瑞、李道明、史惟筑等人的調查與研究顯示，除了回推今昔地景外，此片竟與荷蘭、法國、比利時、日本、美國都有關聯。而根據李道明的推估，這部影片可能的拍攝時間落在1917年，距今已超過百年歷史。

電影期刊《Fa電影欣賞》第203期「百年膠卷與島嶼映像：關於《福爾摩沙》」專輯揭露《福爾摩沙》最新研究成果。圖/國家電影及視聽文化中心提供

閱讀《福爾摩沙》的影像和研究專文，就像是用電影觀看台灣殖民歷史的切片。對此，影視聽中心執行長杜麗琴表示：「作為國際電影資料館聯盟（FIAF）的一員，我們欣見『影像返還』已正式納入該聯盟於2025年新修訂的會員道德守則中。

早在1990年代，前任館長井迎瑞即主動赴世界各地之電影資料館尋覓臺灣相關影像，可視為影像解殖的第一步。今日，國家影視聽中心持續以臺灣為主體，進行影像史料的考證與詮釋，並透過公開藏品的行動，將影像的話語權逐步歸還給臺灣社會，這是作為國家影音典藏機構無可迴避、義不容辭的責任。」

自今年起，影視聽中心也已正式向全球電影資料館倡議，呼籲返還1960年代以前與臺灣原住民族相關的早期動態影像。未來，我們期盼能對這些回歸臺灣的珍貴影像進行更深入的研究與整理，正如本期《Fa電影欣賞》所展開的初步嘗試，帶領大眾透過早期影像，重建歷史記憶，並關注文化保存議題。出版品👉《Fa電影欣賞》第203期「百年膠卷與島嶼映像：關於《福爾摩沙》」專輯

《福爾摩沙》以繽紛的膠卷染色，呈現豐富多彩的影像。圖/國家電影及視聽文化中心提供

《福爾摩沙》完整影片已上傳到影視聽中心官方Youtube頻道全面公開。圖/國家電影及視聽文化中心提供

《福爾摩沙》是部僅七分多鐘的紀實短片，卻記錄下百年前的台灣珍貴影像。圖/國家電影及視聽文化中心提供

《福爾摩沙》捕捉日本統治時期台灣的風俗文化與地景。圖/國家電影及視聽文化中心提供

《Fa電影欣賞》第203期「百年膠卷與島嶼映像：關於《福爾摩沙》」專輯，特製《福爾摩沙》紙上電影摺頁。圖/國家電影及視聽文化中心提供

電影期刊《Fa電影欣賞》第203期封面。圖/國家電影及視聽文化中心提供