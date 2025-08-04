《怪奇寶貝》媽媽不在了 小女孩的畫筆召喚出悲傷怪物

IMDb 8.0、爛番茄100%滿分好評！宛如《侏羅紀公園》×《腦筋急轉彎》

該怎麼消化失去摯愛親人的悲傷？在《怪奇寶貝》中10歲的小女孩安柏，選擇以蠟筆和亮粉抒發情緒，用塗鴉遁逃到想像世界中，讓喪妻的泰勒沒想到的是，他女兒所畫的黑暗怪物似乎在現實中活了過來，開始攻擊他們的小鎮……。今年以動畫電影《萬王之王》創下亮眼佳績的Angel Studios在暑假推出重磅新作《怪奇寶貝》（原文片名：Sketch），要用「童畫」怪物帶著觀眾走過創傷下的冒險之旅。《怪奇寶貝》9月5日塗鴉大暴走。

《怪奇寶貝》於多倫多國際影展放映後收穫一片好評，在知名影評網站「爛番茄」創下100%的滿分新鮮度，權威電影網站IMDb也有8分超高成績！《好萊塢報導者》寫道：「令人眼花繚亂的創造力，將史蒂芬史匹柏的奇思妙想、喬丹堤的頑皮惡作劇，以及皮克斯頂級動畫的生動視覺效果，以某種方式用攪拌機將它們融合在一起」。

片中獨特的怪物造型得益於導演賽斯沃利（Seth Worley）多年以來的VFX（視覺效果）經驗，並融合了自己兒時最愛的電影，他於訪談中表示：「對我來說，這部電影是《腦筋急轉彎》遇上《侏羅紀公園》。它挑戰了圍繞著悲傷的成見，探索童年的情緒、可能走向的陰暗面，以及我們在創傷之後該如何生活。」並感性補補充：「這部電影就像我的童年、我的孩子。如果我一輩子只能拍一部電影，那一定是這部。」沃利透露他在這部電影傾注了大量感情，希望觀眾也能在其中找到自己的影子。

《怪奇寶貝》。圖/車庫娛樂提供

導演靈感來自於確診ADHD（注意力不足過動症）的姊妹

當被問及《怪奇寶貝》的靈感來源，沃利解釋自己的姊妹在四年級時確診ADHD（注意力不足過動症）：「她因此被困在一個惡性循環裡，在學校惹麻煩而感到愧疚；回去學校後又惹麻煩。有天她畫了一張老師被箭所射的畫，事後看來有種滑稽的暴力。她因此被送去輔導老師那裡，老師問她『妳真的想看到老師發生這種事（被箭射傷）嗎？』，我的姊妹猶豫了一會說『對啊，所以我才這麼畫。』輔導老師回答『我覺得妳做得很好，畫下來總比真的去做健康多了。』

這是我認為能對一個孩子說得最帥氣的話，至今我仍在思考這句話。」多年以前的事件讓如今已成三個孩子的爸的沃利深有所感，進而促使他寫下所有自己知道的、所愛的，以及在長大成人的過程中對孩子和父母等身分的困惑及反思。

《怪奇寶貝》這回找來了曾為《腦筋急轉彎》「驚驚」、《玩具總動員4》「叉奇」配音的資深男星托尼海爾（Tony Hale），曾以人氣影集《副人之仁》拿下多座艾美獎的他以厭世、神經質的喜劇角色著稱，這回一改過往人設，在《怪奇寶貝》展現穩健的硬底子演技和幽默感。在訪談中主持人問到若能像電影裡塗鴉都成真，那會選擇畫什麼呢？海爾逗趣回答：「我想要巨大冰炫風，我愛死麥當勞的冰炫風，尤其是上面撒了M&M巧克力的那種。」。《怪奇寶貝》9月5日全台上映。

《怪奇寶貝》。圖/車庫娛樂提供

《怪奇寶貝》。圖/車庫娛樂提供

《怪奇寶貝》。圖/車庫娛樂提供

《怪奇寶貝》。圖/車庫娛樂提供

《怪奇寶貝》。圖/車庫娛樂提供

《怪奇寶貝》。圖/車庫娛樂提供

《怪奇寶貝》。圖/車庫娛樂提供

《怪奇寶貝》。圖/車庫娛樂提供

《怪奇寶貝》。圖/車庫娛樂提供

《怪奇寶貝》。圖/車庫娛樂提供