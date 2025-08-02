「VR鬼屋：慄慄在目」沉浸式體驗：《逃出絕命屋》《紅衣小女孩：魔神仔》《B級訃聞》《帶你上天堂》等恐怖電影集結

對恐怖片和鬼屋探險又愛又怕嗎？高溫酷暑急需降溫，國家影視聽中心備受好評的恐怖強檔回來了！今年夏天特別企劃「VR鬼屋：慄慄在目」，時逢農曆鬼月，集結來自台灣、法國、德國、阿根廷及日韓的恐怖大師，用VR360帶你一秒沉浸鬼屋的大門，從墓園裡傳出的兒歌、入夜熄燈後的床底，或是凶宅裡的「魔神仔」都在挑戰觀眾的驚嚇神經，請做好心理準備！

「閉眼摀耳」是看恐怖片的自保必備技能，但只要戴上VR頭戴式顯示器，「VR鬼屋：慄慄在目」的故事情境就會以擬真的聲光效果立體環繞。本次影視聽中心貼心為七部選片標記「恐怖指數」，星號越多越需要觀影心理準備：最高規格沉浸觀影體驗五星恐怖是來自德國的《逃出絕命屋》（2018），觀眾要在廢棄的屋舍步步解謎，尋找小男孩卡斯帕的下落，並拼湊事件始末的恐怖真相；四星挑戰來到台灣代表之一《紅衣小女孩：魔神仔》（2018），為台灣都市傳說的《紅衣小女孩》系列電影的衍生作，在電影中的凶宅場景以8K規格拍攝，請隨時用眼角餘光確認「魔神仔」有沒有躲在你身後的陰暗角落⋯⋯。

恐怖等級三星有來自韓國的《B級訃聞》（2017）與日本的《Go Home》（2020），感受日韓特有的文化氛圍。《B級訃聞》被譽為「VR版的《哭聲》」，觀眾和男主角一起前往深山參與好友的葬禮，卻發現眼前自稱好友母親的人與母親舊照並不相同，她究竟是誰？又有什麼目的？《Go Home》則是打造《咒怨》、《富江3怨念再生》的「日本恐怖大師」清水崇作品，和片中哼兒歌的小女孩一起坐上列車，感受靈騷不斷、宛如雲霄飛車般的試膽體驗，最重要的是：這班車真的能讓人順利回家嗎？

《紅衣小女孩：魔神仔》實際進入電影中的凶宅場景以8K規格拍攝。（©紅衣小女孩股份有限公司）。圖/國家電影及視聽文化中心提供

「VR鬼屋：慄慄在目」還有金馬導演楊雅喆首部VR作品，取材台灣宮廟民俗文化的《帶你上天堂》（2018）用第一人稱視角帶你經歷台式葬禮的SOP；《媽咪，床底有怪物！》（2017）是法國導演集結孩子們的共同恐懼，實際用鏡頭看看睡前的床底下到底有什麼鬼怪！以及《咕嚕米的眼睛》（2019）的永夜世界，當世界充滿獵殺人類的活死人，而活死人咕嚕米和人類妮娜卻意外發展出一段「人鬼戀」，故事歷久彌新，英文版由金球影帝柯林法洛配音，中文版則延請金曲歌王蕭敬騰獻聲。特別企劃「VR鬼屋：慄慄在目」於8月15日至9月21日止，國家影視聽中心一樓大廳為你打開鬼門！每一觀影時段共50分鐘、每場次可選多部作品欣賞，購票與更多相關資訊👉國家電影及視聽文化中心官網

《Go Home》是「日本恐怖大師」清水崇作品。（©Hiroshima Home Television Co.,Ltd.）。圖/國家電影及視聽文化中心提供

「VR鬼屋：慄慄在目」恐怖指數五顆星是來自德國的《逃出絕命屋》。圖/國家電影及視聽文化中心提供

取材台灣宮廟文化的《帶你上天堂》用第一人稱視角經歷台式葬禮的SOP。（高雄市電影館提供）。圖/國家電影及視聽文化中心提供