《變形金剛》系列電影大集結 博派狂派總動員機甲迷沸騰

《變形金剛》系列電影（Transformers Franchise）是美國科幻動作電影系列，該電影系列在電影上映前後還有一些IP擴展作品，包括漫畫、遊戲和小說。

《變形金剛》系列電影將於7月16日在Disney+完整上線！這場橫跨宇宙的博派與狂派之戰，將再次震撼你的感官。故事聚焦於賽博坦星上博派與狂派之間永無止境的戰爭。當這場機械巨獸的戰火不幸蔓延至地球，無辜的人類也被捲入這場命運的鋼鐵對決。從此，人類與變形金剛們共同踏上了一段段驚心動魄的冒險旅程，試圖改寫整個宇宙的命運。

本次Disney+將一次性推出多部經典作品，帶領觀眾深入這個龐大而迷人的機器人宇宙：《變形金剛》、《變形金剛：復仇之戰》、《變形金剛3》、《變形金剛4：絕跡重生》、《變形金剛5：最終騎士》、《大黃蜂》。

無論你是資深影迷，還是首次接觸這個系列的新觀眾，都能透過這些電影，完整體驗真人電影的震撼特效、動畫的經典情懷，以及涵蓋前傳與續集的完整故事線。7月16日與博派金剛們一同為自由奮戰到底。

《大黃蜂》。圖/Disney+ 提供

《大黃蜂》系列電影。圖/Disney+ 提供

《變形金剛：復仇之戰》系列電影。圖/Disney+ 提供

《變形金剛》。圖/Disney+ 提供

《變形金剛3》。圖/Disney+ 提供

《變形金剛4》。圖/Disney+ 提供