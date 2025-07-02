《我和我的殭屍女兒》9.8顆星漫畫真人版 曹政奭化身最強奶爸

她不會咬人，她是我女兒！年度災難鉅獻《我和我的殭屍女兒》（韓語：좀비가 되어버린 나의 딸，英語：My Daughter is a Zombie）改編自李胤昌作家於Naver Webtoon連載的9.8顆星人氣漫畫《我的殭屍女兒》，繁體中文版LINE WEBTOON觀看次數逼近230萬（https://webtoons.onelink.me/Jzmu/c8qiwout）！

本作由《綁架影帝黃晸珉》、《運氣好的日子》導演畢鑑盛執導，《變身機長》曹政奭、《比天堂還美麗》李姃垠、《寄生上流》曺汝貞、《外傷重症中心》尹敬浩、《外星+人》崔惟理等實力派演員精彩共演，電影預告一公布隨即引起韓國網友討論，直呼這是史上還原度最高的漫畫改編電影，都非常期待本作上映！

《我和我的殭屍女兒》故事敘述全世界遭受殭屍病毒的襲擊，為了守護被感染的女兒，身為猛獸飼養員的爸爸正桓（曹政奭 飾）運用長久以來照顧老虎的經驗，開始訓練自己的殭屍女兒——比老虎更恐怖、比青春期更折磨，為了守護女兒，哪怕失去生命也在所不惜！曹政奭先前所主演的賣座電影《極限逃生》、《變身機長》都在7月31日時於韓國上映，而這次的《我和我的殭屍女兒》也一樣會在7月底時於韓國上映，不可思議的巧合也讓曹政奭表示：「能在夏天上映對我而言真的運氣很好，我覺得很感激，希望《我和我的殭屍女兒》也能像《極限逃生》、《變身機長》一樣有好成績！」年度殭屍鉅獻《我和我的殭屍女兒》8月在臺上映！

《我和我的殭屍女兒》曹政奭透露戲外陪愛女玩耍竟意外掛彩。圖/車庫娛樂提供

曹政奭自曝新作爸爸角色跟自己一模一樣！戲外陪愛女玩耍竟意外掛彩？！

曹政奭在《我和我的殭屍女兒》中，飾演一名能為了女兒付出一切的父親角色，戲外的他和歌手Gummy結婚後，於2020年迎接女兒的誕生，和電影中的角色一樣也十分疼愛女兒，他還在製作發表會上笑說：「不久前陪女兒玩時，鼻子不小心被抓傷了，今天有化妝遮住了疤痕！」曹政奭還透露起初收到《我和我的殭屍女兒》劇本時，就覺得自己和故事中的爸爸角色一模一樣，他表示：「雖然我沒看過原作漫畫，但當我讀了劇本後覺得非常有趣，情緒久久無法平復，沒有理由不接演這部作品！」

另外，畢鑑盛導演透露他從2000年代初期，看了曹政奭所主演的音樂劇後，就成為他的粉絲，他表示：「這次是邊想著曹政奭演員，邊構寫《我和我的殭屍女兒》的劇本。我以懇切的心去完成劇本，覺得只有曹政奭演員能在真的很有趣的喜劇場面中，展現令人心痛的真摯演技。後來我以迫切的心情給了曹政奭演員劇本，很感謝他馬上答應參演本作！當其他演員也願意參演本作時，我真的開心到快飛起來了！」

《我和我的殭屍女兒》劇照。《外傷重症中心》「肛門教授」尹敬浩讓曹政奭快笑死！圖/車庫娛樂提供

《外傷重症中心》「肛門教授」尹敬浩讓曹政奭快笑死！

出道26年的尹敬浩，近期在話題韓劇《外傷重症中心》中飾演肛門外科教授而掀起話題，這次他在《我和我的殭屍女兒》中飾演曹政奭的好友，是本作的重要角色之一，對於這次詮釋角色的重點，尹敬浩表示：「很想透過本作展現我不同以往的演技魅力，原本想呈現真摯的一面，希望能隨著情況的不同自然地展現幽默的效果，但我總是忍不住想做點什麼，導演還要我克制一點，這次觀眾應該能看到我自我克制的魅力！」曹政奭則笑說：「我很喜歡電影中的一個場面，觀眾們如果看到尹敬浩演員當時的模樣，一定也會喜歡得不得了，我那時候真的快笑死了！他的魅力就是即使站著不動也很好笑！」李姃垠也附和道：「他連輪廓也很好笑！」

《寄生上流》曺汝貞Ｘ李姃垠《我和我的殭屍女兒》二度合作：要再寄生一次！

另外，對於《我和我的殭屍女兒》共演演員們彼此的緣分，曹政奭透露曾和李姃垠、尹敬浩合作電視劇《我的鬼神君》，也曾和曺汝貞合作過音樂劇，曹政奭表示：「令人驚訝的是，我和尹敬浩、曺汝貞幾乎同歲，這次能和朋友們合作真的很開心！」而《我和我的殭屍女兒》也是曺汝貞和李姃垠繼《寄生上流》後，二度合作的作品，曺汝貞表示：「我們之前在《寄生上流》對戲的機會不多，一直很想再和姃垠姐合作，這次一起參演《我和我的殭屍女兒》後，又想再合作一次！」李姃垠對此笑道：「我又要再寄生一次了！」年度殭屍鉅獻《我和我的殭屍女兒》8月在臺上映！

《我和我的殭屍女兒》曹政奭為救「殭屍愛女」化身訓獸師搏命特訓！。圖/車庫娛樂提供

《我和我的殭屍女兒》曹政奭自曝新作爸爸角色跟自己一模一樣。圖/車庫娛樂提供

《我和我的殭屍女兒》劇照。《寄生上流》曺汝貞Ｘ李姃垠二度合作：要再寄生一次！。圖/車庫娛樂提供