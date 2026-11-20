國際集郵界盛事「臺北2026世界郵展」11月20日至25日在臺北世界貿易中心展覽一館登場，國立故宮 博物院首度參展（攤位編號1120），以「郵票 ×故宮文物 」為主題，舉辦《故宮珍郵：經典文物郵票圖鑑（1960–2026）》新書發表會、文物專題講座，並推出限定文創商品及每日集章體驗等活動。歡迎國內外集郵愛好者與民眾走進方寸世界，欣賞故宮文物之美。

故宮名畫清明上河圖郵票

郵票素有「國家名片」之美譽，方寸間承載自然景致、歷史文化與風土人情，隨郵件跨越城鄉與國界。中華郵政 與故宮合作發行文物郵票已逾一甲子，讓經典文物透過郵件走入日常，成為不同世代集郵愛好者的共同記憶。此次雙方共同出版《故宮珍郵》圖鑑，收錄1960年至2026年間發行的134套、591枚文物郵票，以及36張小全張、6枚郵資票，並由故宮研究人員精選41件經典文物撰寫賞析，帶領讀者從郵票圖像認識文物背後的藝術特色與歷史故事。

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配合《故宮珍郵》圖鑑出版，故宮於11月20日下午1時在郵展大會主舞台舉辦新書發表會，邀請故宮蕭宗煌院長、中華郵政公司陳棟梁總經理、大觀視覺顧問股份有限公司曾堯生創意總監、中華彩色印刷股份有限公司張中一董事長等貴賓出席致詞。當日下午2時及2時40分，分別由故宮書畫文獻處何炎泉 處長、器物處吳曉筠處長進行專題演講，帶領民眾深入賞析故宮典藏書畫與器物；下午3時20分則於「中華郵政×故宮展區」舉辦專家簽書會。

故宮蕭宗煌院長（左2）、中華郵政公司陳棟梁總經理（右2）、大觀視覺顧問股份有限公司曾堯生創意總監（左1）、中華彩色印刷股份有限公司張中一董事長（右1）蒞臨出席《故宮珍郵》圖鑑新書發表會。

故宮黃永泰副院長（右2）與貴賓於「臺北2026世界郵展」故宮展區前合影。

故宮書畫文獻處何炎泉處長（左）、器物處吳曉筠處長（右）出席《故宮珍郵》圖鑑簽書會。

故宮蕭宗煌院長表示，珍貴的文化遺產與藝術瑰寶，向來是郵票設計的重要題材。郵票不僅是郵資憑證，更兼具藝術美感與典藏價值。自1960年8月4日首套「故宮古畫郵票」在臺發行以來，故宮文物之美透過郵票傳遞至世界各地。《故宮珍郵》系統性梳理1960年至2026年間發行的故宮文物郵票，見證故宮與中華郵政66年的合作歷程，承載不同世代的文化記憶，兼具郵票收藏、文物鑑賞、文化推廣與歷史紀錄價值。

中華郵政公司陳棟梁總經理表示，他自幼集郵，深刻體會郵票傳遞歷史文化的價值，期盼《故宮珍郵》圖鑑成為連結集郵與文物愛好者的橋梁，引領年輕世代認識歷史，留下屬於自己的文化記憶。大觀視覺顧問曾堯生創意總監表示，自1997年投入郵票設計以來，故宮文物一直是他創作的重要題材。此次參與《故宮珍郵》編製，與研究及印刷團隊共同合作，將原先規劃的郵票目錄發展為結合文物賞析的圖鑑，兼具內容深度、設計美感與印刷品質。中華彩色印刷張中一董事長表示，與中華郵政及故宮淵源深厚，此次參與《故宮珍郵》印製，除期盼作品獲得印刷獎項肯定，未來也將持續攜手合作，讓故宮文物之美透過印刷走向世界。

故宮響應「臺北2026世界郵展」推出多款郵展限定文創商品，包括《龍藏經小全張郵票框》、《迷你瓷器—故宮龍紋天球瓶》、《雙寶迷你文物博古磁鐵》及《故宮迷你文物磁鐵組》；現場首度推出《印章—黃財神》及《印章—百財如意》兩款新品，並展售《意造—院藏蘇軾墨蹟選》、《龍藏經T恤》等特色商品，讓民眾透過不同形式親近故宮典藏。

郵展期間，故宮攤位同步推出出版品與文創商品優惠，《故宮珍郵》圖鑑首發享9折優惠（原價1,600元），首購前1000名隨書加贈郵票年表拉頁；《龍藏經》相關出版品亦有郵展限定優惠，《龍藏經清康熙朝內府泥金藏文寫本》享7折（原價188萬元）、《龍藏經—圖像之部全二冊》享9折；故宮自製出版品與合作開發商品享8折、品牌授權商品享9折優惠（部分商品除外）。

響應「臺北2026世界郵展」，故宮推出多款郵展限定文創商品。

故宮攜手中華郵政公司共同出版《故宮珍郵》，系統性梳理1960年至2026年間發行的故宮文物郵票。

故宮首度攜手Yahoo拍賣開設官方專區，11月20日至25日郵展期間，包括《龍藏經小全張郵票框》、文物磁鐵組、迷你瓷器及兩款首發印章等八款商品，除現場展售外，線上獨家於「Yahoo拍賣 故宮精品官方專區」同步販售，讓無法親臨郵展的民眾亦能收藏故宮特色文創。

呼應集郵文化中的收藏與鈐印樂趣，故宮特別規劃文物戳章體驗，於展期六天每日推出一款故宮主題戳章，依序為11月20日「故宮正館建築」、21日「翠玉白菜」、22日「毛公鼎」、23日「肉形石」、24日「龍紋天球瓶」及25日「蓮花式溫碗」。民眾於展場加入「故宮精品」Facebook粉絲專頁或LINE官方帳號，即可免費獲得套印體驗底卡一張，親手體驗「百財如意」或「黃財神」圖案套印，每日限量1,000張。透過集章與套印活動，讓民眾在欣賞文物圖像之餘，感受郵票收藏與印章藝術的趣味。

郵展期間，在故宮攤位當日累積消費滿800元，並加入「故宮精品」Facebook粉絲專頁或LINE官方帳號，即可獲贈限量「黃財神雷射卡明信片」一張，每日限量500張。現場消費另可獲得「國立故宮博物院 ×中華郵政」聯名設計的郵展限定綠色提袋及信封包裝，數量有限，送完為止。

故宮邀請民眾於11月20日至25日前往臺北世界貿易中心展覽一館「中華郵政×故宮展區」，透過出版、文創與互動體驗，感受故宮文物融入生活的多元面貌。

展覽資訊 ： 臺北2026世界郵展

時間：2026/11/20 ～ 2026/11/25

地點：臺北世界貿易中心展覽一館 B、C 區）