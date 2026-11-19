回顧國祚兩百多年的大清朝，歷經中西碰撞、近代國際關係 建立的關鍵時期，國立故宮博物院 北部院區自11月21日起推出「梯航星集—大清國的涉外關係」特展，爬梳大清朝如何從被動接受四方來儀的天朝，到成為簽署涉外合約，主動的國際政治一員，看現代人習以為常的外交概念是如何在東亞逐步成形。

「梯航星集—大清國的涉外關係」展覽主視覺。 圖／國立故宮博物院

「梯航星集—大清國的涉外關係」特展由故宮書畫文獻處賴玉玲副研究員及謝仁晏助理研究員共同策劃，賴玉玲副研究員表示，近年國際受到政治對立、經濟制裁和戰爭 衝擊，呈現詭譎多變的局勢。為回應外交發展影響國際關係和全球安全的議題，故宮文獻展間匯集清代涉外的官書、地圖和文獻，以及外交部 寄存文書，邀請觀眾一起探看17世紀以來強權的大清，如何從傳統職貢制度下的天下共主地位，轉入近現代意涵的國際秩序和外交關係；而謝仁晏助理研究員則表示，當我們提到清朝涉外關係，往往會聯想「天朝」與「不平等條約」兩個關鍵詞，並形成清朝由盛到衰的印象。這次展覽用「大清國」為題，正是因為大清國是正式國號，既用於自稱，也用在對外文書，能體現自身立場。再加上大清同時面向海洋與內陸亞洲 ，便能在文獻中看到涉外機構、文書語言的多樣性。邀請觀眾一起走進展間，探訪大清涉外活動，如何因應不同地域、需求，發展出不同涉外機制，最終又為何成為國際的一員。

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「梯航星集—大清國的涉外關係」特展分為「萬國來朝」、「權宜之計」和「邦國慎固」三大單元，以院藏清代涉外文獻、官書和地圖為主，並加入外交部寄存文書，展示大清國與各國間從「藩務」到「洋務」，再到「外務」的多元涉外關係發展與變化；同時廓清現代外交概念和禮儀的生成過程，以及地緣政治的發展。

「萬國來朝」單元展示大清初期以華夏為中心的天下觀，將周邊地區和國家視作「藩屬」，只有「理藩」而無「外交」的對外關係，嘉慶年間的<大清萬年一統天下全圖>雖號稱「天下全圖」，但僅對傳統透過禮部往來的朝貢國敘述較詳，而對大清國新拓展的新疆、西藏，以及中亞、歐洲等說明則較簡略，呈現出一種混合的世界觀。

「權宜之計」單元展示大清如何逐步開展對外條約交涉體制，<奏報禮部頒給總理各國通商事務關防擬節去通商二字事>顯示咸豐年間成立的「總理各國事務衙門」原訂機構名稱含有「通商」二字，侷限了機構性質，最後考量西方觀感，才予以刪除。而這時期除了有新的外交機構，洋人也進入清廷職官體系，<總稅務司赫德呈遞出使經費清單>為英國籍赫德（Robert Hart, 1835-1908）擔任清朝海關總稅務司半世紀的紀錄之一，赫德為清朝創建嚴格的海關管理制度，開闢了穩定且逐漸增長的新稅收來源。此單元亦展出外交部寄存之<中英江寧條約(南京條約)>、<中法天津條約>、<辛丑條約>等近代中國重要外交文件。

總稅務司赫德呈遞出使經費清單。 圖／國立故宮博物院

奏報禮部頒給總理各國通商事務關防擬節去通商二字事。 圖／國立故宮博物院

「邦國慎固」單元見證八國聯軍之役後，大清在列強對外事機構及外使覲見禮節的改革呼聲中，終於成立正式專責外交事務的外務部，並有了國與國之間的國書交換、公使派駐，並參與共同解決國際爭端的合約簽訂。1902年的〈韓國國書〉為1895年〈馬關條約〉規定朝鮮為「獨立自主之國」後，自1897年起成立的「大韓帝國」以國書方式通告派遣大使駐京。而〈和解公斷條約之漢文譯本〉是指1899 年與 1907 年荷蘭海牙保和會議中所通過的〈和平解決國際爭端公約〉，為近代建立國際仲裁制度的重要里程碑，簽署此約的大清國，自此宣告成為列國的一員。

韓國國書。 圖／國立故宮博物院

和解公斷條約之漢文譯本。 圖／國立故宮博物院

展覽資訊： 「梯航星集—大清國的涉外關係」

時間： 2026/11/21-2027/02/21

地點：故宮北部院區第一展覽館 N103陳列室