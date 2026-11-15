北師美術館《共流》特展 83組跨世代台日工藝家匯聚 展開百年對話

北師美術館 攜手日本 金澤市工藝 協會推出「共流－台灣 ‧金澤工藝展」。展覽由北師美術館展覽總策畫林曼麗與金澤市工藝協會會長、日本雕金人間國寶中川衛共同策畫。金澤市工藝協會與台灣研究團隊成員羅森豪、陳泓易、游孟書、黃照津共同邀集兩地83組工藝家參展。最年長與最年輕的參展者相差60歲，作品涵蓋纖維染織、漆藝、陶藝、金工、石工藝與木竹工藝。工藝始終發生在人與自然的關係當中，在反覆的觸摸、等待、失敗與判斷之中，材料逐漸成形，人的身體也逐漸形成技藝。本展邀集 83 組台灣與金澤的工藝創作者共同展出，不以地域或媒材作為分類的主軸，而是將作品放回物質、技藝、生活與時間的關係當中，重新看見創作者面對世界的方式。

《共流之間》，2026，【筌屋】工藝家｜范承宗，【加賀友禪】工藝家｜大西重広、中町博志、田嶋秀之、毎田仁嗣、毎田健治、藤藁隆、鶴見晋史，北師美術館提供，攝影：王世邦

北師美術館「共流—台灣・金澤工藝展」展場照_北師美術館提供，攝影：王世邦

四條「流」串起作品，圓形展臺開放觀看路徑

林曼麗以「我們如何理解工藝？」為命題，提出四條觀看作品的線索。「物質之流」關注材料的特性，以及創作者如何理解與回應材料。「技藝之流」著眼於工藝家如何透過手與身體的長久練習累積判斷。「生活之流」從穿著、飲食、贈與、飲茶等經驗出發，重新理解器物與人的關係。「時間之流」則探討技藝如何在傳承中改變，以及人們如何在當下重新理解與創造傳統。

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展覽依循四條「流」，打破國家、地域與媒材的分類，依作品表現的獨特性，將展品陳列於尺寸有機的圓形展臺上。展臺的配置取意於湍流沖刷溪石、水滴聚合又分離的景象。觀眾可繞臺一周，從不同角度細看同一件作品，再循臺面的弧線轉向另一件作品。二樓挑高空間「共流之間」是四條「流」交會之處，也是它們重新出發的地方。觀眾由此走向各展區，再循動線洄游至此。

北師美術館「共流—台灣 ‧ 金澤工藝展」開幕記者會-工藝家游孟書講解作品《Face the Wall VII》_北師美術館提供，攝影：王世邦

「共流之間」裡的台灣魚筌與金澤加賀友禪

台灣藝術家范承宗取材自傳統漁具「魚筌」，以竹編構出足以「網羅觀者」的大型裝置「荃屋」。鶴見晋史、毎田仁嗣等六位加賀友禪工藝家繪製的布匹，在挑高展場中飄展，拂過竹構。加賀友禪以細緻的圖樣與漸層暈染著稱。過去，染匠在河中順著水流展開布匹，洗去防染糊與多餘的染料，這道工序被稱為「友禪流」。展場中懸掛的加賀友禪布呼應著這如今已成歷史的文化景象，與源自台灣溪流的魚筌造形相映。同時，竹工藝與友禪染織由此走出原有工藝範疇，與展場中的光影共同構成觀眾可以走入的藝術裝置。

《共流之間》，2026，【筌屋】工藝家｜范承宗，【加賀友禪】工藝家｜大西重広、中町博志、田嶋秀之、毎田仁嗣、毎田健治、藤藁隆、鶴見晋史，北師美術館提供，攝影：王世邦

北師美術館「共流—台灣・金澤工藝展」展場照。圖／北師美術館提供，攝影：王世邦

展期間，「共流之間」將定期舉行台灣茶席與日本裏千家立禮式茶席。台灣茶席由清香齋協辦，日本茶席由北投文物館裏千家茶道教室與寶吉祥茶庵協辦。觀眾可預約入席，在竹構與染布之間持器品茗。

包含茶席在內，展覽注重創造關係，引導觀者從觀看物件，轉變為進入一個共享的文化情境，而成為「共流」的一部分。展期間金澤工藝家將帶領加賀友禪染、加賀繡與加賀鑲嵌等工作坊，台灣工藝家也將帶領觀眾體驗苧麻編織、竹藤造形與藺編花莚創作。

與金澤市工藝協會的百年對話

金澤工藝的發展可追溯至江戶時代。加賀藩延攬京都、江戶等地的工匠，設置「御細工所」。工匠在此修繕刀劍裝具，製作漆器、金工與染織品，逐步奠定金澤的工藝傳統。明治維新後，武家社會走入歷史，器物的用途與人們的審美也隨之改變。1925年，金澤市工藝協會的前身「金澤市意匠圖案研究會」成立，從圖案與設計著手，探索傳統技藝如何回應當時的生活。

台灣工藝則在島嶼多重文化交會的歷史中形成。原住民族工藝、漢人移民文化、日本時代的技術與美術教育、戰後產業發展，以及近年工藝與當代藝術、設計的跨界實踐，共同形塑了今日台灣工藝的面貌。

北師美術館「共流—台灣・金澤工藝展」展場照_北師美術館提供，攝影：王世邦

（前）江怡瑩 CHIANG I-Ying，《凝》系列 Congealing series，2008；（後）江枚芳 CHIANG Mei-Fang，《丸奇樹》Maruki Tree，2021，北師美術館提供，攝影：王世邦

（前）保木 詩衣吏 HOKI Shieri，《蒼雪之詩》Blue Snowflake，2026；（後）連威棣 LIEN Wei-Ti，《深處》The Depth，2024，北師美術館提供，攝影：王世邦

金澤市工藝協會走過百年之際，兩地創作者在北師美術館展開對話。林曼麗表示，展覽希望超越兩地工藝的並列比較，讓台灣與金澤不同世代的創作者在觀看彼此作品時，也重新看見自身的工藝文化。她邀請觀眾循著作品穿行展場，一同思考：「我們如何傳承，而不只是保存？如何改變，而不失去記憶？又如何在與另一種文化相遇時，共同創造新的可能？」

「共流－台灣 ‧ 金澤工藝展」自11月14日起免費開放參觀，展期至2027年2月21日。

北師美術館「共流—台灣・金澤工藝展」展場照_北師美術館提供，攝影：王世邦

《共流之間》的花器，日本雕金人間國寶中川衛作，北師美術館提供，攝影：王世邦

（前）奈良 祐希 NARA Yuki，《Bone Flower Jomon Yayoi》，2026；（後）高寶惠 KAO Pao-Hui，《黑漆矮凳》Black Urushi Paper Pleats Low Stool，2025，北師美術館提供，攝影：王世邦

展覽資訊 ： 共流－台灣 ‧ 金澤工藝展與「金澤市工藝協會」的百年對話

展期｜2026.11.14（六）- 2027.02.21（日），每週一、2026.11.28（六）、小年夜至初三休館

地點｜MoNTUE 北師美術館

地址｜臺北市大安區和平東路二段 134 號

《共流 》展覽主視覺 。