人權館「軍事法庭」重新開放！模型與互動等裝置還原威權現場，引導探索臺灣的人權歷史

國家人權博物館 景美園區軍事法庭於即日起重新對外開放。本次展示更新透過深化檔案史料考證與空間情境還原，呈現最新的歷史研究調查成果。法庭內彙整政治受難者前輩陳列、陳中統、崔小萍、陳欽生、葉榮光（Maray Batu）等人的訪談影音，回憶當時的審判情形，另搭配互動裝置帶給觀眾沉浸的空間歷史感受。

軍事法庭位置。圖／擷取自人權館官網

軍事法庭為1967年警備總部軍法處遷入時所建，內有三間法庭，是威權統治時期執行軍事審判的場所，也是許多政治受難者面對命運判決的重要歷史現場。人權館於今年9月起開始進行展示內容更新與空間優化作業，還原「莊重」與「肅靜」的歷史場域精神，在「不干擾法庭原有樣貌」的前提下復原時代燈具及軍法官的法檯，讓參觀民眾產生共鳴與沉浸感受，更帶領觀眾了解臺灣的人權歷史發展、受難者與家屬面對軍事審判的故事。

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第三法庭展示著重收押與偵查階段的還原，藉由威權情境體驗，呈顯當年審判過程軍事檢察官 所握有的權力，並重點展出受難者許席圖在1969年遭收押時的筆錄（複製品）與1970年臺灣警備總司令部軍法處的送達證書，透過其親筆簽名由端正轉為混亂難辨的對照，呈現其精神狀況在過程中遭到嚴重的摧殘。

第三法庭展示收押與偵查階段。 圖／國家人權博物館

第四法庭展示呈現軍事審判、核覆制度與死刑 宣判的過程。展區說明戒嚴時期政治案件的核覆制度，透過時任總統蔣中正「加重刑期」、「應即槍決可也」等批示，以及歷經7次判決、47次決策的「李進來案」，凸顯政治審判的荒謬性。現場展示在景美園區首位受審並槍決受難者朱傳周（1968年）與最後一位槍決受難者陳開中（1981年）的執行筆錄與遺言，並以專題展示搭配互動影音裝置，介紹許席圖、崔小萍、陳中統、陳欽生、王宗霖等受難前輩的生命故事。

第四法庭以專題展示搭配互動影音裝置，呈現受難者前輩的生命故事。 圖／國家人權博物館

第四法庭展示軍事審判、核覆制度與死刑宣判的過程。 圖／國家人權博物館

第五法庭為本次展示更新的核心亮點，現場復原第五法庭之法官台、法官椅與側門等實體設施，並且展示警總軍法處全區袖珍模型 ，精細還原已拆除或改建的「舊第一法庭」、「舊第二法庭」、軍法處舊大門與現存法庭建物，引導觀眾理解園區歷史空間演變，並透過現場展版說明，了解「軍事審判」（秘密審訊、三級二審）與「司法審判」（三級三審）之差異。此外，也特別設置「園區軍法處與軍事法庭位置變遷」多媒體觸控裝置，提供觀眾自由探索園區歷年來的變化。

第五法庭展示警總軍法處全區袖珍模型，引導觀眾理解園區歷史空間演變。 圖／國家人權博物館

警總軍法處全區袖珍模型。 圖／國家人權博物館

人權館表示，期待透過更新後的軍事法庭展覽，能夠讓參觀者了解威權統治下審判制度所帶來的人權侵害，以及對身心的摧殘，並藉由模型與互動裝置產生對歷史與受難者遭遇的直觀共感，理解臺灣人權發展的艱辛歷程，進而願意共同守護今日得來不易的民主成果。

展出資訊： 時間：09:00-17:00 ，周一休館 國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區（地址：台北市復興里復興路131號）

參觀資訊：

票價：免費開放