「有這樣的宿舍，你幾點回家？」免費特展在台北中正紀念堂登場 41校52案看見設計與改造的無限可能
一棟宿舍 ，能改變什麼？從住宿空間重新思考大學生活。從過去高等教育擴張、廣設大學，到今日面對少子化 及學生生活需求的轉變，大學宿舍的角色也迎來重新思考的契機。過去，宿舍著重於滿足住宿床位需求；如今，除了提供安全、舒適的居住環境，更要成為支持學生生活、學習、交流與成長的重要場域。
教育部 自108年推動「新世代學生住宿環境提升計畫」，攜手大專校院、設計團隊與學生，從實際生活需求出發，改善宿舍基本設施與公共空間，重新思考宿舍與大學生活的關係。宿舍改造不只是硬體更新或環境美化，更涉及學生需求、校園治理、住宿教育與大學整體發展。
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為呈現多年來的推動成果，由教育部主辦、台灣設計研究院 執行的「有這樣的宿舍，你幾點回家？」新宿舍運動展，集結全臺41所大專校院、52件宿舍改造與新建案例，帶領大眾從一張床、一張書桌 ，到寢室、公共空間與整體校園環境，看見設計如何改變宿舍生活，並重新想像大學生活的更多可能。
告別「能住就好」：讓公共空間成為交流與生活的舞台
宿舍改造，不只是讓學生住得更好，更要讓生活有更多可能。「新宿舍運動」跳脫過去以床位供給為主的思維，鼓勵學校重新檢視宿舍的空間配置與使用需求，透過公共空間的整合與再規劃，為學生創造更多交流、學習與休憩的場所。
部分學校甚至重新調整寢室與公共空間的配置，適度減少床位，將原本單一的住宿空間轉化為共享廚房、交誼廳、討論室及多功能活動空間，讓學生不再只是回宿舍睡覺，而能在這裡一起料理、討論課業、參與活動，建立人際關係與生活連結。
本次展覽的「宿舍生活，不只在寢室」展區中，集結各校公共空間的改造成果，從共享廚房、影音電玩室、自習與討論空間，到景觀庭院，呈現宿舍如何從單純提供住宿的建築，轉變為支持多元生活與交流的場域。這些改變也讓學生在課堂與寢室之外，擁有更多與人相聚、獨處休憩，以及探索自我生活方式的選擇。
私領域微觀改造：貼近學生的真實日常需求
除了公共空間的改造，學生每天生活的寢室與衛浴空間，同樣是新宿舍運動的重要課題。
「歡迎光臨，大學生活！」展區將視角拉回學生最熟悉的日常，現場以 1:1 實體床組呈現改造後的寢室樣貌，邀請觀眾近距離體驗設計如何回應現代學生的居住需求。
面對多人共居常見的作息不同、隱私不足及收納空間有限等問題，設計團隊從生活細節著手，透過個人照明、床位隱私與整合式收納，讓學生即使與室友共享寢室，也能保有相對獨立、自主的個人空間，並妥善收納大型行李與日常物品。
衛浴空間則透過動線、採光與通風的改善，提升使用的便利性、舒適度與隱私品質。從一張床、一盞燈到每一天的生活動線，看似細微的設計調整，都可能為住宿生活帶來實質改變。教育部推動宿舍整體改善至今，累計改善約5.5萬床，持續提升大專校院的住宿環境品質，讓更舒適、友善且貼近學生需求的宿舍生活逐步實現。
41校52案呈現改造後的新校園生活，從空間設計展開未來宿舍的對話
「有這樣的宿舍，你幾點回家？」新宿舍運動展自即日起至明(2027)年1月 31 日，於國立中正紀念堂中央通廊正式展出。
展覽集結全臺41所大專校院、52件宿舍改造與新建案例，呈現各校如何從不同的校園條件、住宿需求與生活文化，透過設計創造各具特色的宿舍空間。觀眾不僅能看見改造後的成果，也能進一步了解學校與設計團隊如何從學生需求出發，經歷規劃、討論與設計實踐，逐步打造更理想的住宿環境。
展覽期間並規劃「新宿舍高峰論壇」及系列主題沙龍，聚焦「設計美學」、「社群營造」與「前瞻思維」等議題，邀集政府單位、專家學者、學校代表、設計團隊及青年學生共同參與，交流政策推動、校園治理、空間設計與住宿生活的實務經驗。
從一張床、一間寢室，到整棟宿舍與校園生活，「新宿舍運動」所帶來的改變，不只在於空間的更新，更在於重新思考學生需要什麼樣的生活環境。期待透過這場展覽，讓更多人看見宿舍空間改造的價值，也為下一階段的大學住宿環境開啟更多想像與對話。
展覽資訊
「有這樣的宿舍，你幾點回家？」新宿舍運動展
展期：2026.11.10(二) 至 2027.01.31(日)
地點：國立中正紀念堂．中央通廊
開放時間：09:00-18:00 國定假日照常開放；休館日依中正紀念堂官網公告。
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