「有這樣的宿舍，你幾點回家？」免費特展在台北中正紀念堂登場 41校52案看見設計與改造的無限可能

一棟宿舍 ，能改變什麼？從住宿空間重新思考大學生活。從過去高等教育擴張、廣設大學，到今日面對少子化 及學生生活需求的轉變，大學宿舍的角色也迎來重新思考的契機。過去，宿舍著重於滿足住宿床位需求；如今，除了提供安全、舒適的居住環境，更要成為支持學生生活、學習、交流與成長的重要場域。

教育部 自108年推動「新世代學生住宿環境提升計畫」，攜手大專校院、設計團隊與學生，從實際生活需求出發，改善宿舍基本設施與公共空間，重新思考宿舍與大學生活的關係。宿舍改造不只是硬體更新或環境美化，更涉及學生需求、校園治理、住宿教育與大學整體發展。

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為呈現多年來的推動成果，由教育部主辦、台灣設計研究院 執行的「有這樣的宿舍，你幾點回家？」新宿舍運動展，集結全臺41所大專校院、52件宿舍改造與新建案例，帶領大眾從一張床、一張書桌 ，到寢室、公共空間與整體校園環境，看見設計如何改變宿舍生活，並重新想像大學生活的更多可能。

觀眾可從曬衣架取下案例書冊，自由翻閱各校宿舍改造的故事，體驗別具趣味的互動展示。

「十年後的宿舍，我希望有……」互動留言區，邀請觀眾分享住宿經驗，寫下對未來宿舍生活的想像與期待。

告別「能住就好」：讓公共空間成為交流與生活的舞台

宿舍改造，不只是讓學生住得更好，更要讓生活有更多可能。「新宿舍運動」跳脫過去以床位供給為主的思維，鼓勵學校重新檢視宿舍的空間配置與使用需求，透過公共空間的整合與再規劃，為學生創造更多交流、學習與休憩的場所。

部分學校甚至重新調整寢室與公共空間的配置，適度減少床位，將原本單一的住宿空間轉化為共享廚房、交誼廳、討論室及多功能活動空間，讓學生不再只是回宿舍睡覺，而能在這裡一起料理、討論課業、參與活動，建立人際關係與生活連結。

本次展覽的「宿舍生活，不只在寢室」展區中，集結各校公共空間的改造成果，從共享廚房、影音電玩室、自習與討論空間，到景觀庭院，呈現宿舍如何從單純提供住宿的建築，轉變為支持多元生活與交流的場域。這些改變也讓學生在課堂與寢室之外，擁有更多與人相聚、獨處休憩，以及探索自我生活方式的選擇。

以1_1比例還原弘光科技大學的圓形公共空間，透過環繞式座位配置，呈現促進學生互動與交流的共享場域。

弘光科技大學的學生回房前會先經過客廳與餐廳，讓每一層樓都像一個小家庭，創造自然相遇與交流的機會。

國立屏東大學：多功能運動空間擁有充足自然採光，提供學生舒適的運動環境。

以1_1比例還原國立臺北藝術大學的梯間空間，展現原本單純通行的場域，如何轉變為休憩、交流與討論的生活場域。

私領域微觀改造：貼近學生的真實日常需求

除了公共空間的改造，學生每天生活的寢室與衛浴空間，同樣是新宿舍運動的重要課題。

「歡迎光臨，大學生活！」展區將視角拉回學生最熟悉的日常，現場以 1:1 實體床組呈現改造後的寢室樣貌，邀請觀眾近距離體驗設計如何回應現代學生的居住需求。

面對多人共居常見的作息不同、隱私不足及收納空間有限等問題，設計團隊從生活細節著手，透過個人照明、床位隱私與整合式收納，讓學生即使與室友共享寢室，也能保有相對獨立、自主的個人空間，並妥善收納大型行李與日常物品。

衛浴空間則透過動線、採光與通風的改善，提升使用的便利性、舒適度與隱私品質。從一張床、一盞燈到每一天的生活動線，看似細微的設計調整，都可能為住宿生活帶來實質改變。教育部推動宿舍整體改善至今，累計改善約5.5萬床，持續提升大專校院的住宿環境品質，讓更舒適、友善且貼近學生需求的宿舍生活逐步實現。

「大學生活，歡迎光臨」展區以1_1比例還原東海大學宿舍床組，從可上鎖的個人收納櫃、床邊照明到充電設施，體驗新世代寢室設計。

東海大學：整合衣櫃、獨立書桌與中央爬梯的上床下桌設計，讓每位學生擁有自己的學習與收納空間。

樹人醫護管理專科學校：寢室配置充足的收納櫃，滿足學生的日常收納需求。

東海大學：套房型寢室，每間皆設有獨立衛浴、陽台及小茶水間，兼顧個人生活與休憩需求。

41校52案呈現改造後的新校園生活，從空間設計展開未來宿舍的對話

「有這樣的宿舍，你幾點回家？」新宿舍運動展自即日起至明(2027)年1月 31 日，於國立中正紀念堂中央通廊正式展出。

展覽集結全臺41所大專校院、52件宿舍改造與新建案例，呈現各校如何從不同的校園條件、住宿需求與生活文化，透過設計創造各具特色的宿舍空間。觀眾不僅能看見改造後的成果，也能進一步了解學校與設計團隊如何從學生需求出發，經歷規劃、討論與設計實踐，逐步打造更理想的住宿環境。

高學醫學大學： 宿舍整體建築外觀與周邊環境空拍。

國立陽明交通大學 交大校區： 宿舍入口不再只是通往寢室的通道，更是住民進入公共生活的第一個節點。

展覽期間並規劃「新宿舍高峰論壇」及系列主題沙龍，聚焦「設計美學」、「社群營造」與「前瞻思維」等議題，邀集政府單位、專家學者、學校代表、設計團隊及青年學生共同參與，交流政策推動、校園治理、空間設計與住宿生活的實務經驗。

從一張床、一間寢室，到整棟宿舍與校園生活，「新宿舍運動」所帶來的改變，不只在於空間的更新，更在於重新思考學生需要什麼樣的生活環境。期待透過這場展覽，讓更多人看見宿舍空間改造的價值，也為下一階段的大學住宿環境開啟更多想像與對話。

高峰論壇由實踐大學王俊雄教授進行主持。

「可以有幾種答案」展區以日常的曬衣場為設計概念，呈現全臺41所大專校院、52件宿舍改造與新建案例。

以1_1比例還原國立臺南大學半戶外交誼空間，呈現學生休憩、聚集與交流的日常場景。

展覽資訊 「有這樣的宿舍，你幾點回家？」新宿舍運動展

展期：2026.11.10(二) 至 2027.01.31(日)

地點：國立中正紀念堂．中央通廊

開放時間：09:00-18:00 國定假日照常開放；休館日依中正紀念堂官網公告。