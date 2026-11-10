誠品畫廊王玫玲個展《關鍵字—延續》近40件新作在微觀網格中覺知療癒力

在資訊爆炸的當代社群中，hashtag 成為年輕世代標記日常與自我定義的符號；然而在藝術家王玫玲的畫筆下，「關鍵字 」化作了一場耐力與情感交織的視覺探索。獲文化部藝術銀行計畫典藏的王玫玲，即日起至 12 月 12 日於誠品 畫廊推出個展《關鍵字—延續》。展出歷經三年醞釀的近 40 件全新新作，將對生活的熾熱情懷轉化為宛如萬花筒般變幻多姿的抽象畫卷。

從自我探索走入廣袤世界：抽象與具象的融會貫通

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王玫玲自 2023 年展開「關鍵字」系列創作，初期將親友對她的描述——如自律甚嚴、重視家庭等特質，隱藏於蔓延的線條與微細斑點間。近年她的創作視野自「描繪自我形象」向外擴展，旅途中震撼心靈的自然景致，以及與家人相處的溫馨片刻，皆化為創作靈感。

誠品畫廊│近年藝術家王玫玲的創作視野逐漸轉向生活周遭，旅途中的自然景致、與家人相處的日常片刻，皆成為她持續創作的靈感來源。背景作品為〈可愛的〉。

誠品畫廊│新作亦展現王玫玲創作上的探索與轉變，原先清晰可辨的具象「關鍵字」，逐漸融入繽紛交織的點、線與網格中，甚至不易一眼辨識。

在本次展出的新作中，原本清晰可辨的具象「關鍵字」，進一步融入繽紛交織的點、線與網格結構中。獨具特色的網格如細胞般分裂生長，人物、動物與花卉等具象元素更靈活地穿梭其間。

作品〈冰凍〉取材自北海道滑雪秘境的旅遊記憶，細密的筆點猶如晶瑩凝結的冰晶與紛飛雪粒，勾勒出荒涼寂靜的野雪地貌。描繪陪伴家人的溫柔體會的〈牽絆〉，畫中手牽手走向繁茂世界的兩位小女孩，正是王玫玲的外甥女，溫馨的身影同時喚起她與姊姊共度的童年光景。而作品〈可愛的〉以柔美粉嫩的色彩繪出熱情奔放的向日葵與海鷗，細膩捕捉少女天真爛漫的鮮活性格。

誠品畫廊│近年藝術家王玫玲的創作視野逐漸轉向生活周遭，旅途中的自然景致、與家人相處的日常片刻，皆成為她持續創作的靈感來源。主圖為〈旅行者 - 3〉。

誠品畫廊│〈牽絆〉描繪王玫玲陪伴家人的體會，畫面中兩位小女孩手牽著手正是她的兩位外甥女，相伴前行的身影喚起她與姊姊共度的童年記憶。

誠品畫廊│新作中可見王玫玲對生命的熱情與態度，〈飛翔〉中宛如升空的黃色熱氣球，象徵對夢想的追尋，亦流露蓬勃的生命力。

運動員的破風精神：將體力與意志注入微觀筆觸

畢業於美國舊金山藝術大學美術系碩士班的王玫玲，因父親薰陶踏上藝術創作之路。深刻體會到「抽象表現的情感是無窮大的」後，她專注於抽象繪畫的實踐。在工具選擇上，她跳脫傳統西畫畫筆，改以細緻的小狼毫與紅豆筆落筆，讓線條自由延伸至畫布側邊，打破傳統畫框的視覺邊界，與展場牆面形成無形的連結。

這般繁複細膩的畫面來自日復一日的體能考驗。熱衷攀登百岳、滑雪、跑步與單車的王玫玲，甚至跨足鐵人三項。她將運動中面對疲憊、克服阻力的「破風」體驗，與長時間懸腕落筆的身體負荷相互對照。在她看來，運動是身體的鍛鍊與療癒，而創作則是心靈的療癒——在一次次的提筆與推進間，將體力、耐性與情感深深沉澱於畫布之上。

誠品畫廊│〈夢想家〉和〈成真〉為王玫玲首度嘗試的大尺幅創作。面對全新挑戰，時時以不屈不撓的態度自我勉勵，也展現出持續探索、勇於突破的創作精神。

挑戰大尺幅視覺震撼：熱愛一切的生命座右銘

展覽現場最受矚目的，莫過於王玫玲首度嘗試的大尺幅作品。占據整面牆壁的〈不屈不撓〉系列、〈夢想家〉與〈成真〉，展現出她勇於突破創作疆界的決心。而新作〈鳳凰〉則以火紅熾熱的色調呈現傳說中的百鳥之王，將浴火重生與吉祥喜氣的意象化為飽滿的生命力。

展覽以「熱愛一切」作為核心貫穿全場，系列作品〈善待生活，熱愛一切，經常開懷大笑〉更是取自她的生活座右銘。畫中細緻堆疊的溫暖紅色與大面積鋪展的湛藍，凝結了藝術家對生命的飽滿熱情。

《關鍵字—延續》不僅是一場視覺展覽，更是王玫玲與生活深刻對話的結晶。展期將持續至 12 月 12 日，誠摯邀請喜愛藝文創作的觀眾把握時間前往參觀，一同走進這座由耐力與情感構築的點線世界。

誠品畫廊│個展《關鍵字—延續》入口〈鳳凰〉一作以抽象形式呈現傳說中的百鳥之王，象徵喜氣與吉祥，亦蘊含浴火鳳凰的意象。

展覽資訊 王玫玲個展《關鍵字—延續》

時間：即日起 ~ 2026 年 12 月 12 日（六）

地點：誠品畫廊（台北市信義區菸廠路 88 號，誠品生活松菸 B1）

開放時間：週二～週六 11:00-19:00（週日、週一公休，免費參觀）