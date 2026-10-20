新北市環保局「新北50，永續超能力」首獎揭曉 北科大學生以市場減塑贏得大獎

一個塑膠袋 、一座電廠、一件廢棄物，在創作 者的鏡頭下，成為理解生活的起點。

「新北50，永續超能力」環保 主題短片大賽，讓參賽者在五十小時內走進市場、能源場域與劇場，用影像追問：便利與環保如何共存？發電如何照顧地方？被丟棄的東西，能否再次成為寶藏？

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首獎由北科大大三學生沈予涵獲得。他以「不塑市場」為題，從攤商與消費者視角，記錄減塑走進傳統市場 後的改變與挑戰。一個塑膠袋、一個外帶容器，牽動生意、便利與環境保護，也讓觀眾看見減塑從政策走向日常，需要理解與磨合。

二獎得主陳建良、沈盟慈是在雲林醫院服務的影像創作團隊，以金山區四磺子坪地熱發電廠及「皇后鎮森林」公民電廠為拍攝場域，介紹新北推動再生能源的行動。作品呈現綠能發電，更將焦點放在售電收益如何回饋地方，支持孩子的課後輔導資源。當天然能源轉化為照顧下一代的力量，潔淨能源與每個人的生活產生連結。

三獎由來自緬甸、就讀臺藝大視傳系大三學生羅邦獲得。他以「資源循環美學」為題，拍攝舞蹈生態系創意團隊將廢棄物轉化為道具、服裝，以及身聲劇場利用廢棄物製作樂器的過程。作品重新思考「有用」與「無用」的界線：在有想像力的創作者手中，被丟棄的物品，能成為表演的一部分，讓生活處處藏著再利用的可能。

新北市環境保護局10月8日於新北市美術館辦理活動，從全國五十件作品中選出八組隊伍，並邀請KOL團隊介紹社區節能行動。環保局副局長朱益君表示，五十小時是一場與時間的賽跑，從聯繫受訪者、安排交通到拍攝、剪輯，選手在時間緊迫下，努力打磨畫面與旁白。參賽者背景涵蓋學生、影像工作者、心理師、社工師、親子團隊、市場創作者及上班族，讓環境故事展現多元視角。

本屆八大主題涵蓋建築永續、潔淨能源、資源循環、低碳綠生活、不塑節能市場、海洋循環經濟及海線、山線低碳旅遊，鼓勵以大眾運輸與單車完成創作。環保局期待，短片帶來的感動能化為少用塑膠袋、低碳旅行及關心社區用電的日常行動，全民一起攜手邁向2050淨零。