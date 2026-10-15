中研院開放日10月17日登場！精選13場科普活動、講座免費參加，完整攻略一次看

3 週末、300 場科普 活動 ，總能找到你愛的知識 每年最盛大的科普活動——中央研究院「院區開放」（OPEN HOUSE）即將開始，你，準備好了嗎？今年首先起跑的是 10 月 3 日在北部院區的「兒童科普日」，10 月 17 日則由「院區開放日」接力登場！南部的朋友們也別擔心，11 月 14 日有超精彩「南院開放日」等著大家。300 多場的科普演講、探索遊戲，還有各式各樣的手作互動，只有你想不到，沒有知識做不到。快跟著我們一起掌握今年的精彩活動吧！

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報導撰文｜簡克志、沙珮琦

美術設計｜蔡宛潔

黃金守則第一條：使用活動檢索，完整掌握所有資訊

總共 3 個週末、300 多場活動，一下就讓人眼花撩亂。沒關係，請各位莫急莫慌莫害怕，直接進到 2026 院區開放網站，點擊「活動檢索」就會出現「10.03 兒童科普日」、「10.17 院區開放日」、「11.14 南院開放日」三個選項，點擊進入就可以瀏覽當天所有活動。

黃金守則第二條：善用篩選功能，找出適合你的活動

在活動檢索頁中，你可以自由選擇想要的活動類型、推薦年齡，就可以看到活動清單。接下來，別忘了確認活動時段是在上午還是下午；絕大多數的活動都不用報名，若需要更多相關資訊，請到「常見問題」查詢，現在來看看今年有哪些精彩活動吧！

圖｜中研院 院區開放官網

黃金守則第三條：千萬別錯過超精彩主題演講！

(僅保留刊登時間10/15以後仍有效的活動資訊)

今年 OPEN HOUSE 的主題科普演講「探索未知：宇宙、生命與人類」由陳建仁院長親自主持，邀請院內研究人員陳科榮、王忠信、江彥生，分享他們在宇宙演化、生命演化、AI 與人類社會的最新發現。

天文所陳科榮副研究員會先帶我們探索宇宙，講題〈望向星空，模擬宇宙：探索恆星的誕生、死亡與宇宙演化〉，用電腦模擬看見恆星誕生到死亡的過程，以及恆星所扮演的角色。

生物多樣性中心王忠信副研究員則帶我們探索生命，講題〈豌豆以外的案例——非孟德爾遺傳常見嗎？〉，從課本裡的孟德爾遺傳出發，再帶大家看看課本之外更複雜的遺傳現象。

最後，社會所江彥生研究員帶我們探索人類，講題〈用 AI 來瞭解人？用人來瞭解 AI？〉，以社會科學視角思考人類怎麼理解 AI，又如何透過 AI 重新認識人與社會。

演講從恆星的生死，一路聚焦到與人類社會息息相關的 AI 應用，所謂「探索未知」其實也是重新理解我們如何看待世界，歡迎一起來參加！

10/17 院區開放日活動分享

【絡繹不絕，弦歌不輟】

1937年，戰火即將逼近，在這危急的時刻，圖書要裝箱、儀器要上船，從人到牲畜，都得一起移動到千里之外，相對安全的所在。同一時間，學習也不能因此中斷。到底要如何在砲火下繼續傳遞知識？在「烽火遷校路」遊戲中，每鋪設一段道路，就是接續一段遷校之路。你，能找到這些路徑嗎？

不只有遷校的闖關，現場還有另外五款遊戲，從古人的養生智慧，到跨世紀的語言探險，就等你來挑戰。

【玩遊戲學經濟：王牌交易所】

商場如戰場，你有機會存活下來嗎？透過超刺激的撲克牌交易遊戲，你可以在互動與競賽中實際體驗到經濟學的奇妙之處。

究竟要如何創造更大的價值？怎樣實行更有效率的分配？不用懂經濟學也可以輕鬆參與，邊玩邊學，讓知識就這樣在不知不覺中流入腦袋！

【肥胖的真相：脂肪細胞如何塑造一生健康】

這場演講將帶大家認識「脂肪」，過去廣泛認為脂肪只是儲存能量、「最不重要」的組織。然而，脂肪其實會與其他身體部位溝通，例如：腦、肝臟、肌肉、胰臟、免疫系統和心臟。

安全儲存能量的「好」脂肪細胞可以保護身體；發炎、功能失調的「壞」脂肪細胞，則可能使疾病更加惡化。

演講也將探討：兒童期肥胖對後續生活的影響？少糖是否比少脂更重要？等等有趣問題。

肥胖的真相：脂肪細胞如何塑造一生健康

圖｜Wikimedia

【善惡之根：植物微生物相】

植物的根部其實比我們想像中要複雜得多，裡面藏著一個龐大的微生物世界！

就像人類腸道菌有好的也有壞的，植物根系周圍也住著各式各樣的微生物，有的能保護植物、有的則引發病害。植物如何與根系微生物互動？它們又如何影響植物的健康呢？

【探索檔案・看見臺灣】

臺史所檔案館常設展嶄新登場囉！讓我們跟著古文件，化身「檔案探索員」，一起深入臺灣山林，看地圖、讀報刊、閱書信。

種種史料中，都藏著來自多年前的線索，就從這些蛛絲馬跡裡，來看這座島嶼是如何被發現、紀錄與瞭解。

【當數字遇見幾何：從畢氏定理到現代密碼】

回想一下學生時期的畢氏定理 a² + b² = c²，直角三角形求邊長整數解？這個定理背後隱藏著非常廣泛的幾何世界。演講將帶大家認識無限遠、橢圓曲線與費馬大定理，最後再看看這些抽象的數學如何走進現代密碼科技。不需要高深數學背景，歡迎大家一起來用幾何的眼睛觀看數字。

11/14 南院開放日活動分享

【腦科學的種族主義暗黑史】

大腦是我們儲存記憶、累積智力的重要所在。不過，在一百多年前，這樣的概念卻改變了許多人們對於身體的想像。

這次的演講，要將時間倒轉回腦科學剛進入華人世界的時刻，看看當時大家是如何討論大腦，其中又藏著那些偏見與暴力？

腦科學的種族主義暗黑史

主辦單位：中研院近代史研究所

開放時間：11/14（週六）10:30 – 11:20

地點：南部院區研究大樓1樓 楊祥發講堂

活動資訊（不需報名）

【健康風險計算機】

許多疾病不會一下子就忽然發生，而是日常生活中許多危險因子漸漸累積起來！

在這場體驗遊戲中，參與者將變成健康小偵探，挑戰三個關卡。每一關會抽到不同的危險因子、風險點數，最後放入「健康計算機」，就能算出你的健康風險指標（高、中、低）。學習用好習慣避開危險，攻略健康吧！

健康風險計算機

主辦單位：中研院統計科學研究所

開放時間：11/14（週六）09:00 – 12:00

地點：南部院區研究大樓（農生中心）1樓大廳

活動資訊（不需報名）

【情願不自由，也是自由了：胡適及其友人的婚戀人生】

你有聽過德先生、賽先生，那……愛先生呢？（並沒有這種東西）在五四新文化運動中，婚姻是一個幾乎被遺忘，卻更加貼近生活的視野。

一起來看看當時的知識人們，在面對婚姻時的無力、無奈或無情，這些曲折卻又有趣的故事，在南部院區等著說給你聽。

【新藥開發大富翁──數位板】

歡迎找朋友一起挑戰！每場可 1～4 人組隊，現場將有大哥哥、大姊姊協助操作與闖關。每場次約 5～10分鐘，體驗新藥開發的旅程，從研究發現一路到審查上市，完成任務還有小禮物喔！

【一起來改 AI 的考卷！】

就算是看起來很好用的 AI，其實也是會犯錯的！而我們的工作，就是要讓 AI 變得更聰明！不過，這說得簡單，做起來卻不容易。

在訓練人工智慧時，需要為它們提供大量的學習教材，還得讓 AI 知道哪裡做錯了。現在，就請各位化身老師，一起改改看 AI 的考卷，看看它錯了多少吧！

一起來改 AI 的考卷！

主辦單位：中研院關鍵議題研究中心

開放時間：11/14（週六）09:00 – 17:00

地點：南部院區關鍵中心 一樓大廳

活動資訊（不需報名）

【摘星帶月：把星星月亮帶回家】

學齡兒童開始認識夜空，最熟悉的物體就是月亮和星星，這場手作摺紙活動中，可以一起親手做出星星、月亮帶回家！留下溫馨甜蜜的親子回憶吧。

貼心提醒時間：怎麼輕鬆抵達中研院？

北部院區：

地址：臺北市南港區研究院路二段 128 號

交通：因院內車位有限，活動當日車輛通行收費每次 100 元，建議民眾多加利用大眾運輸工具。先搭乘捷運到「南港站」或「南港展覽館站」，再轉乘公車至「中研新村」或「中研院」站下車即抵達。

公車：

南港站 2 號出口出站，右轉換乘公車 212（直）、212（區）、270、藍 25。

南港展覽館站 5 號出口出站，步行至對面換乘任一班公車。

免費接駁車：活動當日早上 8:30～下午 16:30。中午 11:30～14:00 暫停行駛。

路線 1：「捷運南港展覽館站 6 號出口 → 中央研究院 → 國家生技研究園區」 （約 25～30 分鐘一班）

路線 2：「中央研究院 → 國家生技研究園區 → 捷運南港站」（約 25～30 分鐘一班）

南部院區：

地址：臺南市歸仁區歸仁十三路一段 100 號

大眾運輸：

1. 臺南市區公車（紅 14 線）到「中央研究院南部院區站」下車。

2. 搭乘高鐵至臺南站 1 號出口 ∕ 臺鐵沙崙站後，步行 10～15 分鐘抵達。

3. 搭乘高鐵至臺南站 ∕ 臺鐵至沙崙站，至高鐵 2 號出口搭乘活動接駁車（約 15 分鐘一班，中午 12:00～12:30 暫停行駛）

活動當天也有免費接駁車，請到「常見問題」的交通相關選單，查詢詳細資訊。

貼心提醒時間：怎麼快速找到活動地點？

院區開放的官網「活動地圖」中可以照到互動地圖，能幫你迅速找到目的地。

想在北部院區快速找到目的地，訣竅是鎖定三個大門，分別對應生科大道、數理大道、人文大道，同一領域的場館通常坐落於該大道上。三處入口皆設有接待處，都可以領取活動地圖喔！

南院開放日的多數活動集中在：研究大樓 I 農業生物科技研究中心、研究大樓 II 關鍵議題研究中心、綜合大樓大廳（包含同棟 3 樓的人文社會研究基地、數位人文圖書檔案室）。

接待處、接駁車站點，位於南部院區大門口附近。

更多活動資訊請參考活動官網，歡迎全家一起來南、北院區走透透，探索中研院的科學及人文寶藏！

●本文為中央研究院研之有物，以創用 CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道。原文為「【2026 攻略】中研院開放日要開始囉！300+ 科普活動完整指南這裡看」，未經同意，請勿轉載。