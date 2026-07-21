兒美館特展「一樣不一樣」9位法美台藝術家與兒童共創，打開共感與同理的想像力

呼應 2026 年台灣設計展在桃園，桃園市立美術館 （以下簡稱桃美館）於桃園市兒童美術館 盛大推出全新兒童藝術 特展「一樣不一樣 Same but Different」。本展以「共融」為核心關鍵詞，邀請來自法國、美國及臺灣共 9 組藝術家與設計團隊參與，並結合兒童共創，透過「空間遊戲」、「差異與共融」、「日常中的想像」三大主軸，引領孩子們從遊戲中認識多元身體與感官需求，進而想像一個更友善、更具包容力的城市未來。

用藝術與遊戲打開理解與同理

桃園市兒童美術館表示，本次展覽以共融為主要核心，期待透過兒童的視角回應對城市未來的想像，引導孩子從認識自己跟其他人的差異開始，進一步看見每個人的不同，也學習如何與他人建立連結。桃美館館長林詠能則指出，當代博物館學將美術館視為一個具包容性、可及性與參與性的空間，跨越世代與多元需求，讓不同觀眾都能親近藝術。桃園市兒童美術館除了長期致力於將藝術教育 轉化為兒童可親身體驗、遊玩的內容，也不斷思考如何關照更多元廣泛的觀眾群體，本次展覽正是希望在遊玩互動體驗中體現平權教育，讓共融的精神能夠向下紮根。

桃園市立美術館 館長林詠能致詞。圖／林家賢攝影，桃園市立美術館提供。

2桃園市副市長蘇俊賓與現場學童共同體驗展覽互動，在遊戲與合作中認識共融的多元樣貌。圖／林家賢攝影，桃園市立美術館提供。

在遊戲中翻轉對空間的想像

展覽第一個主軸「空間遊戲」旨在打破孩子對理所當然的認知。一樓展間法國知名裝置藝術家西里爾．蘭斯林（Cyril Lancelin）作品〈千種傾斜的形狀〉，孩子可以在上百個充氣積木之間自由穿梭、堆疊，重新發現身體與空間的關係。二樓展間台新藝術獎得主陳以軒作品〈超級領域展開〉，則將日常生活中常見的交通錐、圍欄等物件轉化為互動規則遊戲，邀請孩子與同伴一起挑戰任務，發現空間中隱形的規則並創造不同的可能。

從不一樣開始認識彼此

第二主軸「差異與共融」邀請孩子認識、理解人際之間的個別差異。本展也從休憩需求、閱讀經驗、觸覺感知與身體差異等不同面向，帶領觀眾理解每個人感受世界的方式都不相同。長期關注障礙者權利的美國知名藝術家芬尼根．香儂（Finnegan Shannon）作品〈你希望我們在這裡嗎？〉將兒美館二樓部分公共空間座椅改造，呼籲大眾關注親子、身障者等不同族群的休息需求，想像一個多元友善的公共空間。字型設計團隊justfont的教育計畫〈我看到的字長這樣！〉，則透過模擬閱讀障礙體驗，帶領孩子從不同閱讀經驗出發，理解每個人認識世界的方式並不相同。

現居桃園的國內重要藝術家涂維政，則將結合現代科技與考古的〈卜湳文明〉，轉化為可觸摸的版本。曾居桃園多年的孫培懋則延伸〈戰鬥機〉系列陶藝作品，以工作坊形式邀請兒童以觸覺取代視覺進行創作。宮保睿〈身體作為想像的世界〉以各種身體差異為靈感，進一步結合推測設計方法、AI與互動體驗，邀請兒童一起在未來科幻假設中想像身體的各種可能。

在日常裡探索世界的不同

第三主軸「日常中的想像」，則將焦點拉回日常生活中。三樓黃韶瑩〈0-99歲的生活雕塑練習：從餐桌到洗手槽的堆疊〉，從餐桌到洗手槽等日常場景出發，邀請不限年齡的觀眾一起發現生活中隨機出現的創作靈光。本次展覽也特別邀請陪你長大工作室，與八德區瑞豐國小五年級美術班的孩子一起進行七週「以兒童為中心」的共創工作坊，藉由孩子主動觀察、討論與創作，呈現孩子眼裡人與人之間的不一樣，以及彼此相處的模樣，共創成果也將於兒美館藝術大街櫥窗展出。

親子活動與參觀資訊

為延伸展覽「共融」主題，展覽期間將規劃一系列親子與兒童教育推廣活動，透過影像欣賞、肢體互動、戲劇、繪本及共創實踐等多元形式，引領觀眾從身體感知、日常生活與公共空間等面向，認識不同需求與生命經驗。活動鼓勵孩子以觀察、想像與參與行動回應展覽議題，在遊戲與互動中培養同理心與尊重差異的能力，發現與他人建立理解及連結的更多可能。

桃園市兒童美術館未滿18歲及65歲以上免費參觀；全票100元，桃園市民、18歲以上學生及軍警消享半價優惠；持志願榮譽服務卡志工、身心障礙者及陪同人、導遊等資格者免收費。每月第一個週三市民日（桃園市民）、每月第一個週五里民日（青溪、洽溪、芝芭、青埔、青航、青園、青峰、青山鄰近８里里民）出示證件均可免費入場。

展覽資訊 ： 一樣不一樣 Same But Different

展覽期間：2026/7/4(六)-2026/11/30(一) 09:30-17:00（週二休館）

展覽地點：桃園市兒童美術館 （桃園市中壢區高鐵南路二段90號）

展出藝術家（依筆畫排序）：芬尼根．香儂、宮保睿、孫培懋、涂維政、陳以軒、黃韶瑩、西里爾．蘭斯林、justfont

館校合作：陪你長大工作室 與 瑞豐國小五年級美術班全體同學

機構策展人：熊芃