史無前例光雕秀！新美館開館週年《海山夜行》360度絕美聲光劇場 三鶯線漫遊新紀元

AI重點 文章重點整理： 重點一： 《海山夜行》以四面建築光雕打造360度聲光劇場。

《海山夜行》以四面建築光雕打造360度聲光劇場。 重點二： 陳怡潔、王希文與劉奕伶跨域共創，重現海山歷史。

陳怡潔、王希文與劉奕伶跨域共創，重現海山歷史。 重點三：活動串聯工作坊與校園參與，實踐全民美術館理念。

為迎接新北市美術館 （以下簡稱新美館）開館週年與捷運三鶯線即將通車的城市轉變，由新北市政府文化局主辦、新北市美術館 協辦的《海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場》，已於6月20日由夏至音樂節揭開序幕，並於6月23日正式公開完整版光雕主秀。

《海山夜行》藝術 總監陳怡潔（左）及音樂總監王希文合影。圖片提供：《大誌雜誌》／攝影：KRIS KANG

「藝向新北城市共榮-三鶯線通車系列活動」於2026年6月20日至7月12日期間於新北市美術館戶外園區。圖／新北市政府官網

這場以「光」為路徑的城市再書寫，由國際金獎藝術家陳怡潔擔綱主策劃攜手三金音樂才子王希文與享譽國際的舞蹈 家劉奕伶一起共創，構思長達數月，結合新美館周圍的場域關係與海山歷史 深度，透過建築、歷史、音樂、舞蹈與社會行動等多元形式呈現，首度挑戰「四面建築光雕」與360度聲光環境劇場。為實現這場史無前例的全新大型光影創作，以影像、光線與建築空間交織出兼具公共性與情感記憶的視覺敘事。帶領上千名觀眾在夏夜的漫遊移動中，進入一場穿越時空的感知旅程。

宏觀調度與跨域共創：時空劇本融匯當代場景，聲音與肢體映射未來性

新美館由姚仁喜建築師設計，錯落不一的垂直鋁管格柵外觀對大型戶外光雕展演帶來技術限制。藝術總監陳怡潔不僅突破極限打造大型四面整合投影，更將雷射與燈光延伸至捷運三鶯線軌道及建築屋頂空間，無論觀眾從哪個角度觀看，都能獲得獨特的體感深度。

在這場長達十分鐘的光雕腳本中，陳怡潔團隊將歷史地景與當代藝術場景相互交織融合，而與之相輔相成的，是極具渲染力的聽覺饗宴與舞蹈影像。

「製作的每一步都很挑戰，但這絕對是一場指標性的展演。」身為創作靈魂人物，陳怡潔坦言：「這是我們首次大規模整合投影、雷射、燈光等光學設計，串連起美術館建築、捷運軌道與園區環境。無論觀眾從哪個角度觀看，都能獲得獨特的體驗。」

藝術總監陳怡潔。圖片提供：《大誌雜誌》／攝影：KRIS KANG 舞者劉奕伶用身體演繹海山地景，映照出土地的張力。

電子、搖滾、傳統交織環繞聲景 王希文：用聲音打開空間感知

在聲音設計上，音樂總監王希文回憶起初次站上南高臺望向新美館時，腦中隨即直覺地響起了落日飛車的〈Antenna〉。以此為起點，王希文偕同電子聲音藝術家Sophie Lu，將獨立樂團金曲融入充滿大量電子語彙的原創配樂中，更加入傳統配器點綴民俗色彩，並特別選用「笙」來呼應新美館的管狀建築外觀。

王希文透露：「除了主喇叭外，草坪區域的裝置在不同時間點也會響起不同聲響，配合現場的遼闊地景與夏夜晚風，希望讓觀眾感受到一種冥想般的包覆環境聲景，當觀眾在起伏的草地上緩緩移動，每一陣隨風而來的旋律，都是專屬自己的感官體驗。」

音樂總監王希文。圖片提供：《大誌雜誌》／攝影：KRIS KANG

影音交織啟動城市夜節奏，光點匯聚預示未來無限文化動能。

身體肌理轉譯土地紋理 劉奕伶：映射海山生命張力

藝術總監陳怡潔特別邀請舞蹈家劉奕伶共創，以其前衛的表演元素作為光雕影像的藝術靈魂，透過劉奕伶富有力量的肢體語彙詮釋敘事腳本，將海山歷史內化為空間中的流動軌跡。

劉奕伶分享她對地景的共鳴：「身體能呈現的弧度，是不是很像地形裡的山脈與河流？當我聽到海山地區曾有的礦業史，腦中便浮現結晶體般的質地，因此想透過肢體強悍的肌肉張力來呈現；而面對藍染技術，我則捕捉泡泡的意象，把動作放柔軟，好像輕輕一碰就會消逝。」這場拋開制式時間軸、與影像和音樂有機共振的跨界合作，完美體現了她對藝術的信念：「藝術是開放而且流動的。」

舞者隨光舞動，將海山地區的文史記憶內化為豐富的肢體語彙，她的肢體時而如大漢溪流般柔軟，時而展現如礦業歷史、窯爐烈火般的肌肉張力，她以富有力量的身體穿梭在古典墨韻與現代光影之間，引領觀眾的感官隨地景流動。「我們試著想像數百年前的大漢溪河谷文明是如何逐漸形成的。」陳怡潔分享：「這不只是光影秀，而是透過多維度的整合，帶領大家品味這座藝文新地標的當代性與未來性。」

當代舞蹈家 劉奕伶。圖片提供：《大誌雜誌》／攝影：KRIS KANG

舞者劉奕伶用身體演繹海山地景，映照出土地的張力。

耗時半年扎根田調：重現海山歷史，十分鐘時空劇本打造感官漫遊旅程

陳怡潔團隊耗時半年深入展開田野調查，拜訪國立臺北大學海山學研究中心，走訪三峽祖師廟、李梅樹文教基金會等地方取材。在這場長達十分鐘的光雕展演中，陳怡潔將過去與當代的藝術場景交織融合，並透過四大篇章，引領觀眾展開全新文化感官體驗。

第一篇章【地脈初醒】肢體詮釋海山意象

邀請國際當代舞蹈家劉奕伶參與創作，舞蹈家將海山地區的文史記憶內化為豐富的肢體語彙，將新美館建築轉化為一座「超現實的表演舞台」，透過肢體娓娓道來海山最初的自然地景意象。

第二篇章【文化底蘊】致敬祖師廟大師作品

大漢溪的河水波光被轉化為廟殿樑間的書法墨韻，蒼勁而靈動；著名的「百鳥朝梅柱」石刻在建築立面上甦醒，眾鳥彷彿在繁複木雕與泥塑間穿梭鳴唱。

此篇章特別致敬藝術大師李梅樹，以及「台展三少年」林玉山、陳進、郭雪湖的作品，並取樣書法家陳雲程、林玉山、張瑞忠的墨寶，同時更將神將與中殿內的傳統石雕，轉化為活潑繽紛的動畫作品，讓古典藝術在現代光影中重獲新生。

第三篇章【舞動三鶯】「四金一陶」的歷史新貌

作為歷史洪流的精彩篇章，舞蹈家劉奕伶在此段落以舞蹈演繹三鶯地區「四金一陶」的歲月：首先以極致柔軟的動作，藉由「泡泡」意象延伸出「藍染」所需的水；隨後轉為低角度與強悍的肌肉力道，映射出地底煤礦「黑金」歷史的開鑿張力；緊接著，肢體化作優雅流暢的綠色線條，帶出滿山遍野擺動的「茶金」歲月；最終，舞者在舞蹈中思索並釋放溫度的動態與光雕緊密連動，將肢體化為窯爐裡熊熊燃燒的火，完美重現泥土經由烈火淬鍊成「陶瓷」的靈魂過程。

透過影像節奏與聲音層次的交織，使建築、地形與觀者之間產生連動關係，也讓每一位進入現場的觀眾，都能感受到城市在夜晚被重新啟動的節奏。

第四篇章【未來脈動】凝聚新北生命力

展演尾聲，流動的光線象徵著軌道的運行，輔以現代雷射燈光勾勒出三鶯線捷運軌道，美術館的巨大建築外牆在此時化身為數位介面，讀取著鐵道速度與城市語言；無數光點匯聚，象徵新北生命力的「能量生命體」在此成形，預示著城市邁向未來的無限可能與文化動能。

《海山夜行》首度挑戰四面建築光雕與360度環境劇場。

團隊耗時半年田調，光雕秀融合過去與當代，開啟全新文化體驗。

舞者劉奕伶用身體演繹海山地景，映照出土地的張力。

團隊耗時半年田調，光雕秀融合過去與當代，開啟全新文化體驗。

從自然地景到數位未來：主秀光雕點亮新美館的當代藝術內涵。圖片提供：陳怡潔工作室

發揮藝術社會影響力：跨世代3000 人集體行動，實踐「全民美術館」

《海山夜行》更是陳怡潔團隊發揮社會影響力的一場大規模社會設計，為了真正推廣新美館「全民美術館」的在地理念，團隊成功推動了亮眼的在地大眾參與：

大眾藝術扎根：透過新北市立美術館「N・T・C・A・M 變奏曲 × 海山夜行工作坊」，邀請市民深入參與創作過程，共吸引超過 1,500 位民眾與學生參與工作坊創作。

在地校園串聯：活動深入地方校園，邀請龍埔國小、桃子腳國小、鶯歌國小、成福國小及海山國小等在地學子共同參與彩繪，募集高達1547件學生作品。孩子們筆下對於海山動物與文化意象的純真想像，皆轉化為建築上流動的光雕影像。

跨世代文化結晶：本次工作坊活動總計超過3000人次共同參與，透過跨世代共創，讓光雕展演具體實踐了新北市美術館「全民美術館」的在地理念，也將原本被視為城市邊界的河岸地帶，重塑為充滿動能的文化景觀。

展演期間除了每晚定時登場的震撼光雕主秀外，週末（6/27-6/28、7/4-7/5）更將迎來環境劇場演出，邀請所有民眾於展演期間走進園區，親身體驗由陳怡潔與共創夥伴們共同打造、土地與科技藝術共鳴的未來漫遊。更多資訊可至新北市政府「藝向新北」官網、《海山夜行》官方社群查詢。

7月4日至5日晚間20:20隆重推出「城市共榮：煙火展演」與新美館光影秀隔空呼應！圖／新北市政府官網

展演資訊 海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場

展演日期｜2026年6月20日－7月12日

展演地點｜新北市美術館（新北市鶯歌區館前路300號）

《海山夜行》主視覺。圖片來源：陳怡潔工作室

精華 FAQ Q1：《海山夜行》這次展演的核心亮點是什麼？ 本作以新北市美術館為核心，首度挑戰四面建築光雕與360度聲光環境劇場，結合投影、雷射、燈光與舞蹈，讓觀眾在移動中感受城市、歷史與未來交織的視覺敘事。

Q2：這場作品由哪些創作者共同完成，分別負責什麼？ 藝術總監由陳怡潔擔綱，音樂總監是王希文，並邀請舞蹈家劉奕伶共創。三人分別整合光影、原創配樂與肢體表演，共同完成十分鐘的時空劇本。

Q3：活動如何實踐新美館所說的全民美術館理念？ 團隊透過工作坊、校園彩繪與社區參與，吸引超過1500名民眾與學生加入，並募集1547件作品，總計超過3000人次共創，將地方邊界轉化為文化景觀。