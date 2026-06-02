2026 C-LAB年度大展「我們正成為」9國藝術家、29件跨媒介作品勾勒台灣當代文化與省思
臺灣當代文化實驗場C-LAB 2026年度大展「我們正成為 WE Are Becoming」於5月8日正式開展，展期至8月16日，匯聚來自臺灣、美國、日本、韓國、新加坡、越南、馬來西亞、立陶宛與秘魯九國藝術家，呈現29件跨媒介作品，邀請觀眾走進一座持續生成的文化場域，共同叩問藝術在當代社會中能夠扮演何種角色？又能開啟何種可能？
財團法人臺灣生活美學基金會董事彭俊亨記者會致詞表示，本屆C-LAB年度展覽探問身體、科技、社會與生態的交織關係，「WE Are Becoming」是一種進行式，勾勒臺灣文化「我們是誰」與「世界如何看待我們」的核心命題，每一代人都在重新定義答案，期待展覽能為所有觀者帶來深刻反思。
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歷史基地層疊當代對話
C-LAB坐落於臺北市中心，這座承載日治時期工業研究與冷戰戰略雙重記憶的基地，從未只是歷史的容器，而是不斷孕育的生成場域。策展團隊以「Becoming」為核心概念，不再追尋固定的文化身份，而是指向一種持續流動、交織再構的生成狀態。歷史從來都是延遲到來的，它在建築的裂痕與空間的餘韻中悄然流動；過去的「我們」與此刻的「我們」在此交會，共同凝視；此刻，我們正成為什麼？並且，還能成為什麼？
以「合唱」為方法，重新編曲歷史的聲部
展覽以「合唱」作為方法，重新編排歷史的聲部，讓曾被忽略或沉寂的藝術與影像重新發聲。圖像的能量在此重新流動，轉化為當代價值與觀點交流的所在。儘管人們並未共享相同的歷史經驗，卻共同承擔戰後的債務與生態危機。在全球交流加速、地緣政治仍深刻形塑世界的今日，展覽拒絕將「我們」化約為單一共識，而是構築多聲部矩陣，讓多重地域經驗成為形塑「我們」的豐沛資源。
「合唱」的集體性與參與性
本展於聯合餐廳、圖書館、通信分隊展演空間三棟建築中展開對話。戰後藝術史曾一度讓某些聲音噤聲：李石樵的《合唱》、彭瑞麟的攝影及藤井光所探討的日本戰爭畫，皆因典範轉移而暫隱其聲，劉秋兒的《缺牙鋼琴》在此成為召喚「合唱」與藝術基礎設施的關係物件，劉致宏的《視差》則進一步將展場轉化為活性介面，邀請觀者在視線交錯移動間調校閱讀歷史的方法。區秀詒與陳侑汝則從國家檔案影像中的英雄形象再出發，展開對歷史與時間操作的反思。穿越歷史拾階而上，步入聯合餐廳二樓徐容的《如何拯救垂死之鳥》，以跨物種視角，邀請觀眾關注動物在不同地理社會系統中被移動、轉譯與規訓的命運。洪辰煊（HONG Jin-Hwon）、Posak Jodian與阮柏遠的創作，則透過共感事件，引領觀眾重新思索生成「合唱」的集體性與參與性。
揭露肉身勢力的韌性與脆弱
圖書館與通信分隊展演空間的作品，進一步揭示1970年代全球冷戰情勢，並呼應美國（美軍基地）在亞洲留下的蹤跡。謝德慶的《改變：1969-1973》在文化孤立下的創作，與陳來興的社會抵抗相互映照；許哲瑜與陳琬尹的《加速器》回溯殖民時期的科學基礎設施，指向冷戰地緣政治下的祕密武器研究背景。Jimmy Shy與張鈺透過他們口中的亞洲水手刺青，追蹤刻印在身體上的香港故事；何銳安在新加坡與全球城市、智慧城市、智慧國家之間來回辯證。越南藝術家阮英俊則以植物為「活檔案」，與社群展開介入合作。陳曉朋的《新台北（佔領圖）：十年的距離》，深刻探討藝術家與機構之間的欲望、關係，以及雙方在藝術基礎設施中的不同座標生態系。廉仁和（Inhwa YEOM）、金令恩（YoungEun KIM） 、艾米莉亞．史卡努力特（Emilija ŠKARNULYTĖ）、安娜．特蕾莎．巴博扎（Ana Teresa BARBOZA）的作品再次以記譜學的轉譯、跨物種視角、神話動物作為展覽尾聲，正提醒我們：唯有將「非我們」的事物也編織進合唱矩陣，方能真正展開未來。
藝術作為歷史的生成力量
回望二十世紀兩次世界大戰對世界秩序與人類感知的深刻重塑，藝術始終不僅是歷史的註腳，更是歷史生成的重要力量。從抽象表現主義的自由宣稱，到亞洲與全球南方藝術家的解殖探索；從生態反思、移工對話、機構批判，到AI對未來的想像，這些實踐交織成一座多元文化場域。觀眾得以在展場中自由移動，穿梭於多重敘事與感知之間，真正置身可居、可臥、可遊的間隙生成空間。
「我們正成為 WE Are Becoming」不僅是一場展覽，更是一則邀請：將藝術從文化建設的附屬角色，重新定位為支撐社會想像與公共對話的重要基礎設施。C-LAB這座文化基地，正透過藝術部署，重新對齊「我們」的命名與延續。更多展覽資訊請見C-LAB官網。
展覽資訊：
「我們正成為 WE Are Becoming」
時間：2026年5月8日至8月16日 12:00-19:00
地點：聯合餐廳展演空間、圖書館展演空間、通信分隊展演空間
票價：免費參觀
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