2026 C-LAB年度大展「我們正成為」9國藝術家、29件跨媒介作品勾勒台灣當代文化與省思

臺灣當代文化實驗場C-LAB 2026年度大展「我們正成為 WE Are Becoming」於5月8日正式開展，展期至8月16日，匯聚來自臺灣、美國、日本、韓國、新加坡、越南、馬來西亞、立陶宛與秘魯九國藝術家，呈現29件跨媒介作品，邀請觀眾走進一座持續生成的文化場域，共同叩問藝術在當代社會中能夠扮演何種角色？又能開啟何種可能？

「我們正成為 WE Are Becoming」展覽主視覺。圖／C-LAB提供

臺灣生活美學基金會董事彭俊亨出席「我們正成為 WE Are Becoming」記者會。圖／C-LAB提供

財團法人臺灣生活美學基金會董事彭俊亨記者會致詞表示，本屆C-LAB年度展覽探問身體、科技、社會與生態的交織關係，「WE Are Becoming」是一種進行式，勾勒臺灣文化「我們是誰」與「世界如何看待我們」的核心命題，每一代人都在重新定義答案，期待展覽能為所有觀者帶來深刻反思。

歷史基地層疊當代對話

C-LAB坐落於臺北市中心，這座承載日治時期工業研究與冷戰戰略雙重記憶的基地，從未只是歷史的容器，而是不斷孕育的生成場域。策展團隊以「Becoming」為核心概念，不再追尋固定的文化身份，而是指向一種持續流動、交織再構的生成狀態。歷史從來都是延遲到來的，它在建築的裂痕與空間的餘韻中悄然流動；過去的「我們」與此刻的「我們」在此交會，共同凝視；此刻，我們正成為什麼？並且，還能成為什麼？

策展人、國立臺北藝術大學美術系副教授郭昭蘭於「我們正成為 WE Are Becoming」記者會上介紹展覽策展概念。圖／C-LAB提供

臺灣當代文化實驗場C-LAB 2026年度大展「我們正成為 WE Are Becoming」展出藝術家陳來興的畫作。圖／C-LAB提供

以「合唱」為方法，重新編曲歷史的聲部

展覽以「合唱」作為方法，重新編排歷史的聲部，讓曾被忽略或沉寂的藝術與影像重新發聲。圖像的能量在此重新流動，轉化為當代價值與觀點交流的所在。儘管人們並未共享相同的歷史經驗，卻共同承擔戰後的債務與生態危機。在全球交流加速、地緣政治仍深刻形塑世界的今日，展覽拒絕將「我們」化約為單一共識，而是構築多聲部矩陣，讓多重地域經驗成為形塑「我們」的豐沛資源。

C-LAB 2026年度大展「我們正成為 WE Are Becoming」展場中李石樵的畫作《合唱》，呼應策展論述中提及展覽以「合唱」作為方法，重新編排歷史的聲部。圖／C-LAB提供

「合唱」的集體性與參與性

本展於聯合餐廳、圖書館、通信分隊展演空間三棟建築中展開對話。戰後藝術史曾一度讓某些聲音噤聲：李石樵的《合唱》、彭瑞麟的攝影及藤井光所探討的日本戰爭畫，皆因典範轉移而暫隱其聲，劉秋兒的《缺牙鋼琴》在此成為召喚「合唱」與藝術基礎設施的關係物件，劉致宏的《視差》則進一步將展場轉化為活性介面，邀請觀者在視線交錯移動間調校閱讀歷史的方法。區秀詒與陳侑汝則從國家檔案影像中的英雄形象再出發，展開對歷史與時間操作的反思。穿越歷史拾階而上，步入聯合餐廳二樓徐容的《如何拯救垂死之鳥》，以跨物種視角，邀請觀眾關注動物在不同地理社會系統中被移動、轉譯與規訓的命運。洪辰煊（HONG Jin-Hwon）、Posak Jodian與阮柏遠的創作，則透過共感事件，引領觀眾重新思索生成「合唱」的集體性與參與性。

藝術家李石樵的作品《合唱》，太平洋戰爭空襲期間繪製的時局畫，以防空洞外七個孩童構成。圖／財團法人李石樵美術館基金會提供

藝術家彭瑞麟的作品《戰爭時期的Apollo櫥窗》，戰時管制下，彭瑞麟為了讓紙膠帶不影響櫥窗的美感，設計戰艦航行的場景，巧妙將規定張貼的紙膠帶設計為戰艦的探照燈光束。圖／彭瑞麟資料庫提供

藝術家劉秋兒的作品《缺牙鋼琴》，這台以最便宜價格購入的破爛鋼琴，成為高雄豆皮文藝咖啡館的核心物件，並將在這次展覽中允許觀眾重新彈奏它。圖／C-LAB提供

藝術家劉致宏的作品《視差》，以光線、低限物件與地面塗繪進行概念性空間介入，將展場轉化為活性介面，邀請觀者在身體移動與視線交錯之間重新調校閱讀歷史的方法。圖／藝術家提供

藝術家阮柏遠的作品《在Fronta na maso之下，尋找鼻子》，從立陶宛、布拉格到臺灣的慈湖，勾勒出一條關於紀念碑廢墟的全球地誌。圖／C-LAB提供

揭露肉身勢力的韌性與脆弱

圖書館與通信分隊展演空間的作品，進一步揭示1970年代全球冷戰情勢，並呼應美國（美軍基地）在亞洲留下的蹤跡。謝德慶的《改變：1969-1973》在文化孤立下的創作，與陳來興的社會抵抗相互映照；許哲瑜與陳琬尹的《加速器》回溯殖民時期的科學基礎設施，指向冷戰地緣政治下的祕密武器研究背景。Jimmy Shy與張鈺透過他們口中的亞洲水手刺青，追蹤刻印在身體上的香港故事；何銳安在新加坡與全球城市、智慧城市、智慧國家之間來回辯證。越南藝術家阮英俊則以植物為「活檔案」，與社群展開介入合作。陳曉朋的《新台北（佔領圖）：十年的距離》，深刻探討藝術家與機構之間的欲望、關係，以及雙方在藝術基礎設施中的不同座標生態系。廉仁和（Inhwa YEOM）、金令恩（YoungEun KIM） 、艾米莉亞．史卡努力特（Emilija ŠKARNULYTĖ）、安娜．特蕾莎．巴博扎（Ana Teresa BARBOZA）的作品再次以記譜學的轉譯、跨物種視角、神話動物作為展覽尾聲，正提醒我們：唯有將「非我們」的事物也編織進合唱矩陣，方能真正展開未來。

藝術家許哲瑜與陳琬尹的作品《加速器》，以3D掃描重構了一座直線粒子加速器，該加速器是日本物理學家在日本殖民臺灣的時期建造，戰後因美國防止日本核武的研究而拆除，藝術家透過數位重構回溯殖民時期的科學基礎設施。圖／藝術家提供

藝術家陳曉朋的作品《新台北（佔領圖）：十年的距離》，以十件畫作對應臺灣2016年以來成立的主要公立藝術機構。圖／C-LAB提供

藝術家廉仁和的作品《戰舞》，援引韓國日犬與月犬的古老神話，以AI驅動的影像批判性檢視形塑並限制亞洲女性經驗的普遍社會結構。圖／C-LAB提供

藝術家阮英俊的作品《卸載所學的原鄉記憶》，將植物視為承載遷移經驗的「活檔案」，交織出關於記憶、情感、宗教、政治與經濟的多重敘事。圖／C-LAB提供

藝術家金令恩的作品《五線譜的故事：丟失在翻譯中的聲響》，聚焦1914年將朝鮮傳統揚琴樂譜轉譯為西方五線記譜法的歷史。圖／C-LAB提供

藝術作為歷史的生成力量

回望二十世紀兩次世界大戰對世界秩序與人類感知的深刻重塑，藝術始終不僅是歷史的註腳，更是歷史生成的重要力量。從抽象表現主義的自由宣稱，到亞洲與全球南方藝術家的解殖探索；從生態反思、移工對話、機構批判，到AI對未來的想像，這些實踐交織成一座多元文化場域。觀眾得以在展場中自由移動，穿梭於多重敘事與感知之間，真正置身可居、可臥、可遊的間隙生成空間。

藝術家江康泉的作品《離騷幻覺》系列，以秦漢楚文化符號疊加香港視覺元素，打造融合戰國時代與賽博龐克的未來宇宙觀，叩問科技本質與人類慾望的深層關聯。圖／C-LAB提供

臺灣當代文化實驗場C-LAB 2026年度大展「我們正成為 WE Are Becoming」展出藝術家謝德慶早期的畫作初期的畫作。圖／C-LAB提供

「我們正成為 WE Are Becoming」不僅是一場展覽，更是一則邀請：將藝術從文化建設的附屬角色，重新定位為支撐社會想像與公共對話的重要基礎設施。C-LAB這座文化基地，正透過藝術部署，重新對齊「我們」的命名與延續。更多展覽資訊請見C-LAB官網。

展覽資訊： 「我們正成為 WE Are Becoming」

時間：2026年5月8日至8月16日 12:00-19:00

地點：聯合餐廳展演空間、圖書館展演空間、通信分隊展演空間

票價：免費參觀

臺灣當代文化實驗場C-LAB 2026年度大展「我們正成為 WE Are Becoming」於5月8日正式開展，展期至8月16日，邀請觀眾走進一座持續生成的文化場域。圖／C-LAB提供