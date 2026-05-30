2026松山文創學園祭倒數三週，感受景觀新秀創意觀點！

全台最大跨校畢業展平台「2026松山文創學園祭」開展以來佳評如潮，首三週「藝術與時尚週」、「廣告與大眾傳播週」及「空間與室內設計週」已圓滿落幕，並吸引大批民眾及產業界人士前往觀展。即日起接續登場的「都市與景觀設計週」集結第12屆景觀新秀展9所校系，以及中國科技大學建築系、中國文化大學「建築及都市設計學系」同步展出，邀請民眾及相關產業人士前往松山文創園區，一同感受新世代的創意觀點！

台北市副市長林奕華29日特別蒞臨園區，由台北市文化基金會黃文彥副執行長、松山文創園區趙釧玲總監及中華民國景觀學會鄧浩理事長偕同觀展。林副市長仔細觀賞畢業作品並聆聽各校系代表講述創作理念，對於景觀新秀從城市再生、永續設計到人本環境所展現的創新想像與宏觀視野，給予高度肯定。

全台9校景觀新秀齊聚松菸 以《浮韌》主題探索永續設計之道

中華民國景觀學會連續11年領軍全台景觀相關校系參與松山文創學園祭，今年集結東海大學、臺灣大學、輔仁大學、中興大學等全台9校畢業生共同展出，並以《浮韌》為主題，透過「水母」意象回應當代氣候變遷與環境變動下的設計思考，象徵景觀設計者如同水母般，在流動與不確定之中，依然保有柔性適應與韌性回應的能力，持續探索城市、自然與生活之間更永續的共存方式。

第12屆景觀新秀展內容涵蓋都市更新、文化地景、生態修復、社區營造、氣候調適及公共空間再造等多元議題，各校學生也透過不同基地觀察、設計方法與敘事角度，探討當代城市與自然日益複雜的關係，展現景觀設計不僅止於空間美學，更是整合環境、生態與生活需求的重要專業。展覽期間亦同步舉辦９校聯合評圖及就業圓桌座談，提供師生與業界深入交流的平台，一同觀望未來景觀產業的發展趨勢。

中原大學地景建築學系畢業展主視覺。圖／松山文創園區 提供

輔仁大學景觀設計學系畢業展主視覺。圖／松山文創園區 提供

倒數三週把握觀展！文化創意設計週、 建築與城市設計週12校蓄勢待發

2026松山文創學園祭進入倒數階段，繼本週展開的「都市與景觀設計週」，後續兩大主題週也將接力登場，6月3日至6月9日為「文化創意設計週」，由首次參展學園祭的德明財經科技大學「企管系時尚經營管理組、多媒體設計系」，以及國立臺北教育大學「文化創意產業經營學系」、臺北市立大學「學習與媒材設計學系」三組校系，以不同視角展現文化應用與創意設計的多元創作；當週亦可參觀正修科技大學「建築與室內設計系」115級畢業設計展。

6月12日至6月15日壓軸展出的「建築與城市設計週」則聚焦建築空間、都市規劃與未來城市想像，由東海大學、國立金門大學、國立高雄大學等8校建築學系展出，為今年松山文創學園祭六大主題週劃下精彩句點。

2026松山文創學園祭「都市與景觀設計週」展出作品。圖／松山文創園區 提供

2026松山文創學園祭「都市與景觀設計週」展出作品。圖／松山文創園區 提供

學園祭限定拍照框上線 愛麗絲沉浸式互動特展、林志傑生涯特展本週同步登場

為增添觀展體驗，園區製菸工廠及戶外場域多部電子機台限時推出「2026學園祭限定自拍相框」，民眾只要於機台介面點選拍照功能，即可使用限定相框拍照留念，還能自由拼貼圖像，為今年夏天留下專屬於學園祭的青春回憶！

此外，多個備受矚目的特展也將於本週盛大展開，包含《2026愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密》沈浸式互動故事特展、《致傑：傳奇之路BE THE BEAST》林志傑籃球生涯特展，以及結合運動與身心療癒的「Women's Health Fit Fest 美力綠動節」，從沉浸式觀展、體育文化到生活風格體驗，打造豐富多元的夏日藝文氛圍，歡迎有興趣的民眾購票體驗。

園區廊道與戶外場域觸控式電子機台皆有拍照功能及學園祭限定自拍相框。圖／松山文創園區 提供

於電子機台拍照後，可掃描QRcode下載照片或分享至社群。圖／松山文創園區 提供