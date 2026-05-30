2026松山文創學園祭倒數三週，感受景觀新秀創意觀點！
全台最大跨校畢業展平台「2026松山文創學園祭」開展以來佳評如潮，首三週「藝術與時尚週」、「廣告與大眾傳播週」及「空間與室內設計週」已圓滿落幕，並吸引大批民眾及產業界人士前往觀展。即日起接續登場的「都市與景觀設計週」集結第12屆景觀新秀展9所校系，以及中國科技大學建築系、中國文化大學「建築及都市設計學系」同步展出，邀請民眾及相關產業人士前往松山文創園區，一同感受新世代的創意觀點！
台北市副市長林奕華29日特別蒞臨園區，由台北市文化基金會黃文彥副執行長、松山文創園區趙釧玲總監及中華民國景觀學會鄧浩理事長偕同觀展。林副市長仔細觀賞畢業作品並聆聽各校系代表講述創作理念，對於景觀新秀從城市再生、永續設計到人本環境所展現的創新想像與宏觀視野，給予高度肯定。
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全台9校景觀新秀齊聚松菸 以《浮韌》主題探索永續設計之道
中華民國景觀學會連續11年領軍全台景觀相關校系參與松山文創學園祭，今年集結東海大學、臺灣大學、輔仁大學、中興大學等全台9校畢業生共同展出，並以《浮韌》為主題，透過「水母」意象回應當代氣候變遷與環境變動下的設計思考，象徵景觀設計者如同水母般，在流動與不確定之中，依然保有柔性適應與韌性回應的能力，持續探索城市、自然與生活之間更永續的共存方式。
第12屆景觀新秀展內容涵蓋都市更新、文化地景、生態修復、社區營造、氣候調適及公共空間再造等多元議題，各校學生也透過不同基地觀察、設計方法與敘事角度，探討當代城市與自然日益複雜的關係，展現景觀設計不僅止於空間美學，更是整合環境、生態與生活需求的重要專業。展覽期間亦同步舉辦９校聯合評圖及就業圓桌座談，提供師生與業界深入交流的平台，一同觀望未來景觀產業的發展趨勢。
倒數三週把握觀展！文化創意設計週、 建築與城市設計週12校蓄勢待發
2026松山文創學園祭進入倒數階段，繼本週展開的「都市與景觀設計週」，後續兩大主題週也將接力登場，6月3日至6月9日為「文化創意設計週」，由首次參展學園祭的德明財經科技大學「企管系時尚經營管理組、多媒體設計系」，以及國立臺北教育大學「文化創意產業經營學系」、臺北市立大學「學習與媒材設計學系」三組校系，以不同視角展現文化應用與創意設計的多元創作；當週亦可參觀正修科技大學「建築與室內設計系」115級畢業設計展。
6月12日至6月15日壓軸展出的「建築與城市設計週」則聚焦建築空間、都市規劃與未來城市想像，由東海大學、國立金門大學、國立高雄大學等8校建築學系展出，為今年松山文創學園祭六大主題週劃下精彩句點。
學園祭限定拍照框上線 愛麗絲沉浸式互動特展、林志傑生涯特展本週同步登場
為增添觀展體驗，園區製菸工廠及戶外場域多部電子機台限時推出「2026學園祭限定自拍相框」，民眾只要於機台介面點選拍照功能，即可使用限定相框拍照留念，還能自由拼貼圖像，為今年夏天留下專屬於學園祭的青春回憶！
此外，多個備受矚目的特展也將於本週盛大展開，包含《2026愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密》沈浸式互動故事特展、《致傑：傳奇之路BE THE BEAST》林志傑籃球生涯特展，以及結合運動與身心療癒的「Women's Health Fit Fest 美力綠動節」，從沉浸式觀展、體育文化到生活風格體驗，打造豐富多元的夏日藝文氛圍，歡迎有興趣的民眾購票體驗。
展覽資訊
【2026第十五屆松山文創學園祭】
日期｜即日起至6月15日(一)
地點｜松山文創園區（詳細地點依各展覽公告為主）
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