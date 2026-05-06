做一碗讓人念念不忘的魯肉飯，2026松山文創學園祭×世新廣電「青春不是白鷺」策展人張彥鈞、黃榆晴專訪

青春不是什麼？

「青春不是一場該被定義的旅程。」張彥鈞說。

他解釋這個觀點受到《蠟筆小新》電影版一句台詞啟發（『無論是怎樣的青春，至少回頭看時都能笑著回憶。』），「大家都應該認同自己的過去。」

黃榆晴則認為，青春沒有所謂黑與白，不能輕易定論對錯，「青春因人而異，每個人顏色不同。」有人混濁有人明亮，但都擁有屬於個人的顏色及色號，都有意義。

春生夏長，人生新頁

張彥鈞、黃榆晴為第32屆世新大學廣電學系畢展複合展策展人，二人所策劃的「青春不是白鷺」將以創意市集形式，5月15至5月17日於松菸一號倉庫登場；位於獅子林新光影城的影音展、台北流行音樂中心 Live House的專輯展，也分別在五月上下旬呈現。

作為2026松山文創學園祭的一環，「青春不是白鷺」呼應今年學園祭以「翻頁」為核心意象，如果人生分四季，大學畢業就是春夏之交。在滋潤萌芽的春以後，這群學子將要迎向充滿考驗，但也熾烈成長的夏。

琅琅悅讀特別邀請二位策展人接受採訪，分享本屆畢展主題，以及即將離開校園生活的心境。

世新廣電「青春不是白鷺」策展人張彥鈞（左）、黃榆晴（右）

八十組創作者 x 主題式敘事動線

複合展共計有八十組創作攤位，以S型動線構建主題敘事，展場四個角落將安排作品體驗區及展覽故事，營造沉浸式體驗。入口處安排有畢業生所製播的YouTube、Podcast節目，其次是各類型動態影像作品，劇情片 、紀錄片、實驗片、動畫片，以及非戲劇類節目，不一而足。接著是專輯組作品，包括廣播劇、廣播節目、聲音劇場，最後則是劇本創作。

「青春不是白鷺」主題由張彥鈞發想。這個奇特的名稱，源自於對畢業典禮固定流程的省思───長官來賓的致詞永遠是祝福學生未來一片美好，罕有人提及四年成長裡必然會有的磕磕絆絆。

白鷺的「鷺」即為「錄」。他們強調這個意象並不是單純玩諧音，而是將在學時每天執行的「錄製」動作進行視覺化聯想，「白鷺是美好、潔白無瑕，甚至鵬程萬里的象徵，但回想我們自己經歷過的四年，決定加上一句『青春不是』去否定它。」

白鷺／白錄也指向廣電系學生最害怕的一件事：大費周章，得到的卻是全然無用的錄影或錄音。白鷺在此作為創作者投射，每位創作者都曾遭遇挫敗，如同白鷺在覓食時會留下不一樣的泥巴污痕。有時那甚至會牠們被誤會為特殊品種。「錄影錄音沒有被用到雖然可惜，但至少我們認為自己一路走來，過程都不會是無意義。」

世新廣電「青春不是白鷺」策展人張彥鈞（左）、黃榆晴（右）

為強化觀展體驗，複合展主題亦加入童書故事背景設定：一隻在成長過程中弄髒身體，遭到同伴恥笑並且棄牠而去的小白鷺，為了生存開始學習獨自捕食。有一日，牠意識到原棲地的資源無法滿足自己的需求，於是決定啟程，飛往其他地方。 途中，牠遇見以各種動物形象出現的創作者。最後來到一棵象徵智慧長者的大樹下，向大樹傾訴心中的迷惑。大樹的解答解開了小白鷺的心結───牠忽然感覺到，沾在身上的泥巴不再像從前那麼沉重。於是牠再度展翅，飛得更遠。

世新廣電「青春不是白鷺」策展人黃榆晴（左）、張彥鈞（右）

世新廣電「青春不是白鷺」策展人黃榆晴（左）、張彥鈞（右）

青春不是什麼已經回答過了，那麼青春是什麼？

張彥鈞：「青春是不該被定義的冒險，每個人都會碰到自己的難關，所以都是一場獨一無二的冒險。」

黃榆晴：「我覺得青春是魯肉飯。有人喜歡分開吃，有人喜歡拌開吃，有些人喜歡加顆半熟蛋。每個人吃法都不一樣，但都很好吃。

「吃過一次以後，念念不忘。」

世新廣電「青春不是白鷺」策展人黃榆晴（左）、張彥鈞（右）

松山文創學園祭主視覺海報＆世新廣電畢展主視覺海報

展覽資訊： 世新大學廣電畢展複合展「青春不是白鷺」 專輯展：5/9 台北流行音樂中心 複合展：5/15 - 5/17 松山文創園區 影音展：5/22 - 5/25 新光獅子林影城

2026松山文創學園祭 「松山文創學園祭」以扶植原創精神為核心，從策展、場域到行銷支持學生展現自我，為全台規模最大、展期最長、科系最豐富的學生畢業展平台，自 2012 年首屆舉辦至今邁入第十五屆，已累積超過 139 所學校、179 個校系參與。 2026年5月8日起至6月15日，松山文創園區集結全台44所校系，展出內容涵蓋藝術設計、建築景觀、傳播創意到文化應用，橫跨六大主題領域，全區展覽免費開放參觀，邀請民眾走進場域，近距離感受新世代創作者的創意能量。