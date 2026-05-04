鳳飛飛逝世14年！特展「奔向那彩虹」200 件珍貴文物、跨世代金曲講唱 回顧台灣傳奇歌后與影歌歲月

跨世代的音樂記憶在大溪再現！由財團法人大嵙崁文教基金會與鳳飛飛慈善基金會共同主辦的「奔向那彩虹—鳳飛飛電影金曲講唱及特展」，已於 5 月 1 日在桃園大溪公會堂盛大開幕。本次活動將持續至 9 月 28 日，以「帽子歌后」鳳飛飛於 1970 至 1990 年代的電影金曲為主軸，帶領觀眾重返台灣流行音樂的黃金年代。

「台灣鼓王」黃瑞豐、新世代創作人吳汶芳開幕蒞臨現場。

盛大開幕：跨世代音樂人齊聚致敬

5 月 1 日的開幕記者會現場星光熠熠，特別邀請曾與鳳飛飛多次合作的「台灣鼓王」黃瑞豐出席。黃瑞豐感性表示，縱橫演藝圈逾半世紀，鳳飛飛是他一生最敬佩與崇拜的歌手，言談間流露深厚情誼。新世代創作人吳汶芳也特別重新編曲，獻唱三首經典組曲，以清新曲風向傳奇前輩致敬。

桃園市政府文化局副局長唐連成表示：「在沒有網路的年代，鳳飛飛的歌聲透過電視、電影與唱片廣泛傳播，不僅陪伴無數人走過青春歲月，更形塑了台灣重要的流行文化樣貌。」本次活動期望透過多元的展演形式，串聯不同世代間的文化對話。

沉浸式特展：200 餘件珍貴文物與瓊瑤手稿曝光

本次特展規劃五大主題展區，系統性地梳理鳳飛飛的影視音樂脈絡，展出黑膠唱片、電影海報、劇本、節目檔案及典藏文物共計 200 餘件。

展覽現場一隅。圖／大嵙崁文教基金會

展區 1：詞曲與愛情的交織

聚焦 1970 年代瓊瑤「三廳電影」熱潮。展出包括《我是一片雲》、《奔向彩虹》等六部經典作品文物，看鳳飛飛如何以溫柔細膩的嗓音，詮釋純愛夢想與情感脈絡。

展覽現場一隅。圖／大嵙崁文教基金會

展覽現場一隅。圖／大嵙崁文教基金會

展區 2：銀幕裡的鳳飛飛

回顧 1979 至 1983 年間鳳飛飛主演的六部電影。從傳統女性情感的《春寒》、《秋蓮》、《鳳凰淚》，到侯孝賢執導、展現清新形象的《就是溜溜的她》、《風兒踢踏踩》，呈現其跨足影壇的多元面貌。

展覽現場一隅。圖／大嵙崁文教基金會

展覽現場一隅。圖／大嵙崁文教基金會

展覽現場一隅。圖／大嵙崁文教基金會

展區 3：風格綻放的鳳聲

梳理 1970 至 1990 年代的電影主題曲，包含客串電影《天使之吻》中的〈寒星〉，以及耳熟能詳的〈敲敲門〉、〈楓葉情〉、〈涼啊涼〉、〈追夢人〉等，展現其風格橫跨輕快與抒情的深厚唱功。

展覽現場一隅。圖／大嵙崁文教基金會

展區 4：準時收看螢幕前的她

重現 1976 年至 1997 年間，鳳飛飛主持《我愛週末》、《飛上彩虹》等經典節目的時光。展場特別復刻 1980 年代家庭客廳，喚起當年全家守在電視機前收看鳳姐節目的集體記憶。

復刻 1980 年代家庭客廳，喚起當年全家守在電視機前收看鳳姐節目的集體記憶。

展區 5：記憶留聲與對話

本區透過參與式徵件，邀請觀眾分享與鳳飛飛相關的生命經驗。結合「名人留聲」聲音裝置與互動留言牆，展現鳳姐在逝世後，其歌聲如何持續與現代對話並產生影響力。

展覽現場一隅。圖／大嵙崁文教基金會

金曲講唱、電影放映等活動 重現經典影歌時代

搭配電影金曲特展 特別於展覽期間串聯北臺灣多個藝文空間 如 Sidoli Radio 小島裡、六禾音樂館、無礦 Mineless 愛秀一村會社、聲色 Sounds Good 等共同響應鳳鳳飛飛為主題策劃各具場域特色且多元形式的活動，包含5 月 3 日「詞曲與愛情的交識—文學金曲」、5 月 16 日，「銀幕裡的 鳳飛飛—影像與歌聲的雙棲記憶」以及 6 月 7 日「風格綻放的鳳聲—串燒金曲」，邀請臺灣鼓 王黃瑞豐及金曲歌后曾心梅、朱海君、吳汶芳等音樂人參與，透過演唱、對談與故事分享，引導觀眾從文學、電影與音樂多重視角理解其作品特色，重現經典歌曲的時代記憶與情感連結。

此外， 8 月 15 日「鳳飛飛電影 X 金曲夏日戶外盛典」不只選映經典電影，以鳳飛飛主演、侯孝賢執導的電影「風兒踢踏踩 （1982 年）」於現場放映，同時現在也會有市集活動，帶領觀眾輕鬆重溫大銀幕感動，讓也讓一代帽子歌后鳳飛飛在不同音樂空間與大家相遇，更多索票或系列活動資訊，請持續追蹤「鳳飛飛故事館」官網及臉書粉絲專頁查詢。

系列活動海報。

展覽資訊 ： 「奔向那彩虹－鳳飛飛電影金曲特展」

展期：2026/05/01（五）–2026/09/28（一）

地點：大溪公會堂（桃園市大溪區普濟路 21-3 號）

開放時間：09:30–17:00 每週一休館（如遇國定假日照常開放 翌日休館） 系列活動： 講唱會與電影放映接力登場 隨著 5 月 3 日首場講唱會與《奔向彩虹》電影放映圓滿落幕，後續仍有精彩活動不容錯過： 5 月 16 日： 「銀幕裡的鳳飛飛」講唱會（桃園米倉劇場）。 6 月 7 日： 「風格綻放的鳳聲」講唱會，屆時黃瑞豐、朱海君、吳汶芳將再次同台。 8 月 15 日： 「鳳飛飛電影 X 金曲夏日戶外盛典」，將有市集及《風兒踢踏踩》露天電影放映。 「奔向那彩虹」特展即日起於大溪公會堂展出至 9 月 28 日（每週一休館）。相關索票及活動報名資訊，請至「鳳飛飛故事館」官網或臉書粉絲專頁查詢。