史博館與北市聯醫合作，推出以藝術助攻失智照護的「社會處方箋」

文、圖 / 國立歷史博物館

臺北市立聯合醫院與國立歷史博物館於4月27日舉行「失智照護服務合作備忘錄（MOU）」簽署儀式，由國立歷史博物館館長洪世佑與臺北市立聯合醫院總院長王智弘代表雙方簽署，正式展開文化與醫療跨域合作，推動藝文與失智照護整合的社會處方箋服務。

國立歷史博物館長洪世佑表示，全世界對於現代博物館的新概念，已從傳統的「典藏與參觀展覽」，被賦予「回應變遷社會需求」的角色任務。面對臺灣已邁入每5人即有1位65歲以上長者的「超高齡社會」，史博館積極落實社會責任，將藝術文化轉化為支持社會體系的重要力量。

史博館洪世佑館長與北市聯醫簽署合作備忘錄時，說明「博物館社會處方箋」理念

洪館長說明，史博館特別與合作夥伴大日嘉全球有限公司、中化銀髮事業有限公司，共同開發運用數位科技及參與互動的方式，將傳統的觀展轉變為一場多元感官的旅程，特別針對輕度失智與高齡族群及其家庭設計，透過身體活動與心靈感受的協調，在互動過程中與藝術建立連結，感受藝術的美，藉由文物的詮釋與生命經驗的共鳴，讓長者們在藝術的陪伴中擁有更豐富的認知與生活體驗。

史博館洪世佑館長(前右)及北市聯醫王智弘總院長(前左)體驗《時光守護者》社會處方箋活動

洪館長強調，史博館與北市聯醫簽署合作備忘錄，推動博物館的「社會處方箋」是啟動連結的第一步，也呼應2026年國際博物館日的主題「博物館聯結歧異的世界：對話、諒解、包容、和平」，博物館的角色不在於消除差異，而是在差異之中創造理解與對話的可能。未來期盼結合醫療體系及更多元的跨域合作，帶動與更多的社會支持系統合作，讓博物館成為臺灣重要的社會資源體系之一，作為臺灣社會進入超高齡時期的關鍵準備，也成為促進身心福祉與社會共融的重要公共場域。

臺北市立聯合醫院王智弘總院長致詞，期盼藉由與史博館合作，讓欣賞藝術與走讀歷史，延伸至失智症者及其家庭的日常生活

臺北市立聯合醫院總院長王智弘指出，臺灣於2025年底已進入超高齡社會，臺北市的情況尤為嚴峻，65歲以上長者比例達24.4%，相當每4人中就有1位長輩，其中失智症的盛行率約為7.99%，全台有近30萬人受失智症影響。對於失智症的照護，單靠醫院內藥物治療漸感不足，藥物雖能在早期延緩病程，但療效有限且有副作用。既然失智症目前無法逆轉，醫界便思考如何減緩退化的速度，運用長者尚存的記憶與認知功能，仍然能夠享受老年生活。

王總院長說，「照護不能只侷限在醫院內」，北市聯醫在失智症中心主任劉建良的帶領下長期推動失智症整合照護服務，推動「社會處方箋」的核心目的就是鼓勵患者與照顧者走出家庭與醫院，回到社區與人群連結，增加社會互動並提升生活品質，也藉由走出戶外、接觸大自然與文化參與，為患者與照顧者彼此帶來喘息的空間。

國立歷史博物館洪世佑館長(左3)、台北市立聯合醫院王智弘總院長(右3)、失智症中心劉建良主任(右2)及中化銀髮事業有限公司鄭筱涵經理(左1)、大日嘉全球有限公司總經理周育槿(左2)合影見證

王總院長特別認同洪館長的理念「博物館不是高高在上的殿堂，而是讓所有人都能走進來交流的空間。」，北市聯醫正是看重史博館的藝術療癒力，透過欣賞藝術、走讀歷史的溫潤力量，能滲透每一位失智症患者與照顧者的心裡。

史博館洪世佑館長(左2)及北市聯醫王智弘總院長(左1)透過導覽，觀賞融入《時光守護者》數位體驗活動之青銅器《螭鈕鎛鐘》

史博館補充，雙方合作「時光守護者」銀髮數位體驗活動，運用友善科技，透過觀察、互動與遊戲情境，引導參與者在輕鬆氛圍中認識史博館典藏，並結合多感官數位設計，促進認知參與及身體活動。活動正式推動前，已至中化銀髮事業設立的「暖時光日間生活館」進行測試，以確保內容符合長者需求並作為優化的參考。115年度預計辦理4場次，讓失智症個案及其家屬在博物館空間氛圍中，透過互動與回憶連結，促進認知刺激與情感交流，同時也提升社會對失智議題的理解與關注。

史博館洪世佑館長(右)向北市聯醫王智弘總院長(左)介紹融入《時光守護者》活動之館藏常玉作品《荷》

此外，雙方也規劃辦理失智友善培訓活動，協助史博館工作人員認識失智症的特性與需求，提升服務敏感度與應對能力，未來在接待與活動過程中能提供更貼近且友善的服務，實踐博物館作為社會處方箋重要據點的長期承諾。將來也規劃失智友善自導式的參與活動，鼓勵更多失智長者及家屬走入史博館，透過文化體驗喚起過往記憶，共同打造更具包容性與關懷的社會環境。