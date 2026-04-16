埃及專家邱建一帶領，免費直播分享「埃及之王」看展攻略
奇美博物館與大英博物館合作推出超級大展《埃及之王：法老》，集結280件珍稀藏品，展期自2026年1月29日至2027年1月10日。特展匯集大英博物館埃及珍稀文物，包含黃金珠寶、陪葬珍品、神廟建築、巨型石雕，是難得一見的文明盛宴。
大展登台，然而埃及文明浩瀚磅礡，埃及文物又豐富多元，若缺乏相關的歷史、宗教、權力、文化的背景知識，往往不得其門而入。看展最怕走斷兩條腿，卻什麼都沒記住！
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為了解決民眾看展痛點，一刻鯨選與新月藝文沙龍合作，邀請埃及權威邱建一老師，直播開講「埃及之王看展攻略」。這場免費直播將幫助民眾快速進入展覽策展脈絡，精講不可錯過的精華展件，娓娓道來文物背後的故事。
邱建一教授學術專長為古文明史、藝術史，對埃及文明更有多年研究。聽過邱建一老師講座的民眾，戲稱他是「天橋底下說書的」！他將結合文物以及埃及實地考察經歷，用說故事的方式，帶領民眾穿越時空回到古文明現場。
直播資訊
˙直播主題：《埃及之王看展攻略》
˙直播時間：4/18（Sat）14:00-15:00
˙直播連結：https://youtu.be/_conEYwPD_8
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