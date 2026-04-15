史博館雙展開幕： 「推力」回望臺灣藝術的國際征途 、「馳騁」交織藝術史中馬的多重形象

國立歷史博物館（下稱史博館）14日舉辦「推力—巴西聖保羅雙年展的輻輳與擴散」典藏展及「馳騁—馬的多重形象」特展聯合開幕式，參展藝術家劉國松、韓湘寧、吳隆榮等，及協辦單位財團法人鴻禧藝術文教基金會研究員張榮蓉、漢諾威馬術俱樂部代表與各界貴賓見證開幕的精采時刻。雙展共同的核心關懷為「歷史脈絡 × 當代視角」、「國際交流 × 文化詮釋」，展現史博館在推動藝術史研究與文化詮釋上的整合成果。

國立歷史博物館長洪世佑今(14)日於「推力—巴西聖保羅雙年展的輻輳與擴散」典藏展及「馳騁—馬的多重形象」特展致詞。

史博館館長洪世佑致詞時說，今日開幕式特別溫馨，「這裡彷彿是個藝術家的大家庭，大家都回到了史博館。」，史博館於1955年創立、六年後(1961年)成立「國家畫廊」，與渡海藝術家、臺灣前輩藝術家們建立不解之緣，且肩負典藏、研究、展示與文化交流的重要使命。

「推力」典藏展展覽亮點

洪館長說，史博館自1957年起更被國家授予重任代表接洽、選送藝術家參與巴西聖保羅雙年展，至1973年歷經17年共9屆，是因退出聯合國及與美國斷交等影響才停止參展。在當時外交受限的時空背景下，史博館成為臺灣藝術界接軌國際的重要途徑，見證臺灣藝術走向世界的歷程。如同參展藝術家高齡94歲的劉國松說，「時間過得好快，回過頭來看，史博館是推動臺灣現代藝術發展的關鍵力量。」

藝術家劉國松於史博館「推力—巴西聖保羅雙年展的輻輳與擴散」典藏展致詞

「推力—巴西聖保羅雙年展的輻輳與擴散」典藏展 主視覺。圖／史博館提供

洪館長表示，因文化部重建臺灣藝術史計畫的支持，史博館梳理臺灣參與聖保羅雙年展的歷史脈絡，出版三大冊《國立歷史博物館與巴西聖保羅雙年展檔案彙編》，執行參展典藏作品的修復計畫等。館方策展人從館藏藝術作品出發，結合歷史公文檔案、文獻、藝術家舊照、典藏修復的訪談影像及紀錄片等，帶領觀眾重新探究這段逐漸被埋沒的文化外交歷史，也邀請參展藝術家如劉國松、韓湘寧、吳隆榮等與家屬重返史博館，讓典藏記憶與當代重新連結。

史博館「推力」典藏展，《平旦（乙）》，陳庭詩，245x123.3，1971。

史博館「推力」典藏展，《賣鵝者》，席德進 ， 1956，79.8x79.8。

史博館「推力──巴西聖保羅雙年展的輻輳與擴散」典藏展策展人魏可欣(右一)導覽藝術家蕭勤作品〈虹〉。

史博館展出「推力──巴西聖保羅雙年展的輻輳與擴散」典藏展

展覽規劃四單元「拓開國際的一哩路」、「聖保羅雙年展的專室」、「擴散（一）：擺盪在歐美之間」、「擴散（二）：相濟相生」。觀眾除了可親炙1957年至1973年史博典藏的歷屆雙年展參展作品，同時透過參展藝術家的其他作品，填補戰後藝術史的重要拼圖，呈現臺灣美術邁向現當代的重要發展軌跡。

展覽「馳騁—馬的多重形象」推出124件展品登場

洪館長說明，史博館的展覽多由研究人員自行策展，將典藏與研究的能量結合，透過立體式的展覽，讓觀眾更加瞭解史博館。為回應2026年傳統「馬」年的文化意涵，同步推出「馳騁—馬的多重形象」特展，館方策展人從不同文化視角出發，回歸典藏與圖像本質，探討馬在藝術中的多重象徵意義。展覽呈現從立體造形對自然形體的提煉、西方藝術中關於權力與歷史的隱喻，到東方水墨所強調的氣韻與精神，展現東西方藝術，如何將象徵權力、自由等馬的文化符號轉化為豐富藝術語言。

「馳騁—馬的多重形象」特展 主視覺。圖／史博館提供

「馳騁—馬的多重形象」特展透過124件展品，以形體、筆墨、色彩三種藝術語言，規劃三單元「形體的永恆：從自然到人文的轉譯」、「水墨的留白：東方哲學中的虛實相生」及「色彩的敘事：西方視野下的權力與激情」，分別從物質到精神、從東方到西方，呈現馬在不同文化脈絡下的美學表現與精神投射，帶領觀眾展開跨越文化、時空與思辨的藝術之旅。本展特別展出館藏6件常玉以馬為主題的作品，包含〈北京馬戲〉，適逢馬年，喜愛常玉的觀眾請把握機會走進史博館，感受面對常玉作品時「雙向奔赴」的感動。

史博館「馳騁—馬的多重形象」特展

史博館「馳騁—馬的多重形象」特展呈現常玉以馬為主題的六件作品

「馳騁—馬的多重形象」特展2

史博館「馳騁—馬的多重形象」特展展出常玉〈馬〉175x96cm。

史博館「馳騁──馬的多重形象」特展展出唐代〈米黃釉加彩騎馬樂團〉。

史博館「馳騁—馬的多重形象」特展展出李奇茂〈八駿圖〉182x90cm。

史博館特別感謝財團法人鴻禧藝術文教基金會、漢諾威馬術俱樂部的支持與合作，及清翫雅集藏家駱錦明提供珍藏的愛德加·竇加(Edgar Degas)以馬為主題的銅雕，使展覽在內容深化與跨領域連結上更加豐富。

「推力—巴西聖保羅雙年展的輻輳與擴散」典藏展及「馳騁—馬的多重形象」特展即日起於史博館1、2樓展出至5月31日，期間並邀請藝術家吳炫三於4月25日分享講題「推力與回聲：從國際經驗到藝術視野的轉變」、5月9日鴻禧藝術文教基金會研究員楊敦堯講座「萬驥殊相：西法影響下的馬畫面貌與轉向」、5月23日策展人魏可欣講座「出國比賽（tshut-kok pí-sài）：從戰後臺灣接軌國際雙年展談起」，場場精彩。邀請民眾走進博物館，在歷史與意象交織之中，感受藝術的多元樣貌與時代意義。更多資訊請參考國立歷史博物館官網及臉書專頁。