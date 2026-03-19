南美館美術節預告年度盛事：首屆臺南藝術雙年展10月底展開 7位策展、9大藝文場館共創府城新視野

臺南市美術館於17日舉辦「藝術放射」2026美術節慶祝活動及第一屆臺南藝術雙年展發布記者會，以圓環向外放射的臺南城市意象，串聯台南九大核心場館與藝文空間，吸引藝術家與觀眾齊聚一堂，展現藝術在府城的活力與影響力，宣告今年10月底臺南藝術雙年開展，將一路盛大開展至2027年2月28日，邀請民眾邊散步邊與藝術互動，挖掘更豐富多彩的臺南在地的文化美感。

圖／南美館

各界支持，432件精彩作品入藏，豐富南美館藏

南美館今年的美術節仍以捐贈感謝儀式為主。114年度南美館共獲62位捐贈者捐入432組件作品。其中，黃才郎、陳韻如、郭強生、吳素琴、林隆達、蒲宜君、林亮吟、吳鴻滄、林淑芬、潘孟堯、王振泰及廖孟鈴等人親臨，感受館方衷心的感謝。曾任多所公立美術館館長的藝術家黃才郎表示，希望以自身示範公共典藏與藝術文化傳承的重要性，展現藝術在城市中持續擴散的力量。

去年度受贈作品橫跨現代繪畫、版畫、新媒體及傳統手稿，從日常生活取材到民間信仰題材，從東西合璧水彩到抽象藝術，南美館因此累積見證戰後臺灣現代繪畫發展的重要典藏，並為研究者提供新視角，為文化史與民俗研究提供珍貴資源，充實了館藏內涵。

臺南市美術館對所有捐贈者的慷慨支持與信任深表感謝，未來將持續透過典藏研究、展覽與教育推廣，使這些作品被更多觀眾看見，累積臺灣藝術文化的重要資產。

捐贈者 郭強生。圖／南美館

捐贈者 藝術家黃才郎。圖／南美館

「迴圈．超展開」！首屆臺南藝術雙年展，探索城市新敘事

由臺南市美術館發起的第一屆臺南藝術雙年展，以日治時期臺南仿照巴黎現代化特色規劃的「圓環」作為靈感來源。策展團隊以「沒有人有優先權（Vous n'avez pas la priorité）」的觀念，將交通匯流的特性轉化為「平等、通向、開拓」三大隱喻，並以「交陪境」作為策展方法，齊心邀請七位策展人共同思考與重塑臺南城市新的敘事可能，觀眾也能感受藝術如何在城市中流動。

本屆雙年展以「迴圈．超展開（Unfolding Circuits）」為主題，結合林磐聳、柯宜芸、柯春如、高俊宏、莊東橋、楊佳璇、謝宗哲七位策展人的多元視角，將策展概念分為「被消逝的迴圈」、「移動迴圈」、「再生迴圈」、「歷史迴圈」、「風景迴圈」、「集結迴圈」以及「環．境迴圈」七大方向，藉此探索城市、歷史與藝術交織的多重面向，對應臺灣藝術史、身體感知、物質循環再生、殖民治理、工藝與信仰的當代轉譯，以及藝術空間與群體集結、有機街道巷弄與圓環等議題。

圖／南美館

今記者會現場，臺南市副市長葉澤山親手揭曉第一屆臺南藝術雙年展主題名稱「迴圈．超展開」，館方也向外界曝光第一波雙年展精彩亮點。首屆雙年展引入新型策展模式，透過公私協力，打造臺灣首個可散步的雙年展，不僅涵蓋鄰近美術館的九大主場館與二十多個衛星展區，還結合盛裝遊行與市集等活動，讓民眾邊散步邊與藝術互動。同時，策展團隊開啟藝術家交陪模式（Engaging artists），邀請第二屆雙年展的國際策展人及部分國際藝術家提前對話，為後續展覽建立延續性與延展性，進一步強化雙年展的國際視野與跨域交流。

今記者會上也公布，第一屆臺南藝術雙年展將於今年10月31日盛大開展，並一路展出至2027年2月28日。作為臺南城市文化美感的發動機，南美館希望透過這次的雙年展連結周遭館舍及文化點位，逐步打造「臺灣博物館島」，在組織轉型過程中，將雙年展打造成首要大型藝術計畫。

圖／南美館

2026年度展覽亮點，藝術能量蔓延古都

因 2 館轉由臺南國家美術館使用，2026 年臺南市美術館將以 1 館古蹟棟為核心營運基地，完成辦公、維運與服務調整，確保觀眾參觀順暢。展覽企劃部計畫推出國際交流預熱展、品牌跨界塗鴉展及海洋跨文化敘事展等新展，並籌劃城市散步型「臺南藝術雙年展」，同步推動館外策展委託案。研究典藏部舉辦受好評的歷史場域再調查論壇，並啟用由圖書資源中心轉型的「TAM+閱讀之森」。教育推廣部將原臺南公園管理所規劃為「TAM+藝術之森」，結合展覽與館外空間提供藝術教育服務。資源開發部則整合品牌、文創、會員及跨域場地利用，支援館內外展演活動，呈現穩定、多元且創新的年度運作格局。

南美館龔卓軍館長感謝各位捐贈者的慷慨解囊。圖／南美館

藝術放射：藝術，就從南美館開始擴散！

「藝術放射」不僅是一場年度美術節活動，更象徵藝術如何從一個中心擴散至城市各個角落，影響更多人。透過典藏捐贈、雙年展發布、年度展覽與公共藝術策展，今年的活動將藝術能量從南美館核心向城市延伸，串聯館內外的各式場域，形成觀眾、藝術家與城市之間的互動網絡，展現臺南作為文化美感發動機的角色，更多資訊鎖定南美館官網及官方社群。

南美館董事長游文玫致詞。圖／南美館

展覽預告： 第一屆臺南藝術雙年展：迴圈．超展開

時間：2026年10月31日至2027年2月28日

更多資訊：鎖定南美館官網及社群

