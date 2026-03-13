重拾風景與記憶的對話，桃園十一份美術館「邊境花園」3/14春暖登場

「邊境花園－橋頭工作室進駐藝術家聯展」此展覽計畫以「邊陲」探索植物在不同環境中的光合作用，如同藝術家在工作室進駐期間透過不同媒材創作交流與對話，邊境代表著一種實驗性尚未被定義的場域空間，花園則象徵著生態的多樣性。橋頭工作室是由藝術家郭奕臣於2017年所創立「STUPIN藝術家工作室駐村平台」位於淡水河岸的藝術進駐文化基地，工作室旁有著豐富生態的紅樹林潮間帶環境。

藝術家進駐橋頭工作室期間透過觀察、實驗與現地思考，以時間、材質、記憶、地景、自然、身體作為發想，展開一系列對永續及環境的具體回應，從手作、回收布料、地方記憶、影像拼貼、身體實踐到植物圖像，他們用截然不同的形式呈現對於環境及時空的轉譯。李映嫻以日常工作與筆記文件作為創作媒材，將書頁上覆以黑色水泥漆，一筆一筆像牆面粉刷，透過遮蔽與反覆地勞動，使「等待」、「未抵達」、「不可讀」等心理狀態，轉為可被觸摸與翻閱的經驗；吳季禎使用「REHOW如禾永續」所提供的回收牛仔褲重新裁剪縫製建構出一條14公尺長的「河流」，作品既是回收物轉化的行動實踐也是對消費文化的挑戰，以手工縫製緩慢建構非自然物的再生可能性，透過布料、油墨與時間的疊加提出對材料生命延續性與創作倫理的反思。

李映嫻《 incessantness》。由多冊可供翻閱的書籍組合，以及一面覆以墨黑的文件牆所構成。藝術家以書頁隱喻日常的日子，將閱讀行為視為時間的持續推進，卻讓意義始終處於延遲狀態。作品選用創作者日常工作文件、筆記、舊書為基底，逐頁覆以黑色水泥漆，抹除既有的使用痕跡與文字內容。透過這種遮蔽與重複勞動的過程，「等待」、「未抵達」與「不可讀」等心理狀態，被轉化為可觸摸、可翻閱的物質經驗。圖片／藝術家提供

李映嫻《unsettled pieces》。作品封存了藝術家特殊時期破碎的感知與記憶碎片，透過回溯影像素材，重新梳理混亂而動盪的經驗歷程。藝術家刻意選取拍攝當下並非畫面焦點的邊緣角落，試圖追問：那些游離於專注力之外的時間，究竟流向何處？而那些被意識捕捉、置於焦點之內的記憶，又究竟留存了什麼本質？圖片／藝術家提供

吳季禎《沒有一切是自然發生》。此件作品使用「REHOW如禾永續」工作室提供的回收牛仔褲布料，將遭棄置的牛仔褲緩慢堆疊，構築成一條河流的形態。 藝術家以非自然生成的材質，反思如何以負責任的方式轉化人造資源，提問人類是否知悉自身擁有物品的來源及去處：這些材質該如何在不擾動自然的前提下消逝？我們所擁有的一切本非自然生成。在生命終結之前，我們究竟想留下什麼？圖片／藝術家提供

吳季禎《沒有一切是自然發生》。圖片／藝術家提供

張皓媛以逐格動畫與模型裝置再現童年老家風景，在看似虛構的空間裡埋藏對家鄉的真實情感，將過往風景構築成一段從土地流轉至抽象回憶的影像，以記憶中風景的延續與變形，呈現人在時間與遷移中，如何以想像維繫與土地之間若即若離的連結；康樂透過都市行走與歷史地名的對位，以身體力行的方式踏查臺北市內按照中國地理命名的街道，以行動思考遷徙的歷程，地景是如何被政治形塑等問題。

張皓媛《後港西No.3》。《後港西 No.3》以早期攝影機為造型，引導觀者轉動把手，透過窺孔觀看箱內場景。此為 系列的最終段落。路徑自車站出發，穿越鄉間道路，最終回返祖厝那張大家庭曾經聚首，如今空置的圓桌，試圖在變動的空間中辨認自身與家族記憶的殘留位置。圖片／藝術家提供

張皓媛《暗流 Undercurrent》。藝術家於淡水河畔工作室駐留期間，觀察到河岸上行人構成平和的日常景象；然而沿淡水河順流而下，將直通具戰略意義的台北港。軍事演習期間，表面寧靜也滲入一層難以名狀的緊張與不安。 《暗流》以錄像裝置呈現，將單頻影像投影於河岸採集的野草、石礫與漁具碎片所製成的藍曬圖（cyanotype）基底之上，作品細膩描繪出一條表面平和、底層暗潮洶湧的河流，也折射出台灣當代現實中並置的寧靜與張力。圖片／藝術家提供

康樂《可計算的大裂》。該系列為三則呈現 AI 概念解讀能力的實驗及其視覺證據，也是以 AI 的技術缺陷為核心的創作。一系列作品不為探索 AI 所能締造的美學價值，而是關於它必然的失敗。圖片／藝術家提供

康樂《八千里路雲和月》。二次大戰結束後，由於內戰中軍事失利，中華民國政府於1949年撤離大陸。目前為中央政府所在地的台北，其街路名稱規劃於1946年，在《八千里路雲和月》，藝術家依循這些按中國地理空間位置命名的街道，以步行重複國民政府遷往台灣的歷程，藉可量化的步伐，以行為錄像呈現身體與國家記憶的比例關係、意識形態與現實世界的對應性問題。圖片／藝術家提供

簡君珊以繪畫探索自然與哲學之間的共鳴，觀察葉脈、胎盤與樹木的結構，以「道」作為思考脈絡，已不僅是視覺的自然描繪而是對自然精神性連結生命的永續體現。

簡君珊《三葉茀蕨》。作品為藝術家「花脈葉脈」系列的轉折，此前作品皆維持在抽象與具象之間的曖昧地帶。《三葉茀蕨》經歷兩次繪製，直到第二稿才形成如今樣貌。以這件作品為起點，「花脈葉脈」系列轉向更為細膩、豐富的細節處理。圖片／藝術家提供

簡君珊《界線（血桐葉）》。在創作期間，藝術家曾經歷身體不適時期。血桐樹的葉脈結構，呈現出圓心狀盾形的輪廓，其掌狀脈絡從中央向外輻射，宛如一面堅固的盾牌，為她帶來強烈的安全感與守護意象。在繪製這幅作品時，藝術家刻意採用緩慢、細緻的筆觸逐次推進；如今回顧，這種近乎儀式性的節奏，如同對自我內在的耐心修復與重建。圖片／藝術家提供

范冬梅創作媒材以拼貼影像建構自身，既指向身體，也指向失去重量的存在狀態。這些拼貼不是為了再現「我」，而是呈現「我」無法被完整保留下來的狀態一個正在變薄、正在退場的自我；黃維勻則關注女性議題，並連結自身擁有女體的生命經歷，在單人演出的文件紀錄中，展現以詩為出發所譜出的劇本，以及微弱、破碎、失聯的角色樣貌，試圖與觀眾一同在廢墟裡長出新芽。

范冬梅《薄薄的我》。作品源於一次瀕死經驗之後對自我存在的重新感知，《薄薄的我》由三件透明粉色拼貼構成，如同三個逐漸變淡的殘影。影像既指向身體，也指向失去重量的存在。這些拼貼不為再現藝術家「我」，而是呈現「我」無法被完整保留下來的狀態。透明的材質讓牆面與光線穿過身體，使形象不斷被環境改寫，彷彿記憶在時間中反覆疊合又逐漸流失。圖片／藝術家提供

黃維勻《各色肉的排列》（文件版）由夏宇《二輪電影院》為啟發，並回應創意私房事件裡，女性如何似肉塊般在色情網站中被一一陳列，進一步連結創作者擁有女體的生命經歷，在20分鐘的單人表演中，試圖與觀眾一同在廢墟裡長出新芽。圖片／藝術家提供

七位進駐藝術家的作品不僅回應自身與環境的關係，在STUPIN的核心理念中更指向如何在資源有限的情況下體現具備倫理及感知的藝術實踐，「STUPIN藝術家工作室駐村平台」在此不只是創作發生的場域，更是永續思想交會、共感與實踐的實驗場。

展覽資訊： 邊境花園－橋頭工作室進駐藝術家聯展 展覽地點｜桃園十一份美術館 桃園市龍潭區佳安西路5號A棟2樓 展覽時間｜2026年3月14日（六)至4月26日（日） 開放時間｜週二至週日10:00一17:00（週一休館）