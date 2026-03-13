重拾風景與記憶的對話，桃園十一份美術館「邊境花園」3/14春暖登場

「邊境花園－橋頭工作室進駐藝術家聯展」此展覽計畫以「邊陲」探索植物在不同環境中的光合作用，如同藝術家在工作室進駐期間透過不同媒材創作交流與對話，邊境代表著一種實驗性尚未被定義的場域空間，花園則象徵著生態的多樣性。橋頭工作室是由藝術家郭奕臣於2017年所創立「STUPIN藝術家工作室駐村平台」位於淡水河岸的藝術進駐文化基地，工作室旁有著豐富生態的紅樹林潮間帶環境。
藝術家進駐橋頭工作室期間透過觀察、實驗與現地思考，以時間、材質、記憶、地景、自然、身體作為發想，展開一系列對永續及環境的具體回應，從手作、回收布料、地方記憶、影像拼貼、身體實踐到植物圖像，他們用截然不同的形式呈現對於環境及時空的轉譯。李映嫻以日常工作與筆記文件作為創作媒材，將書頁上覆以黑色水泥漆，一筆一筆像牆面粉刷，透過遮蔽與反覆地勞動，使「等待」、「未抵達」、「不可讀」等心理狀態，轉為可被觸摸與翻閱的經驗；吳季禎使用「REHOW如禾永續」所提供的回收牛仔褲重新裁剪縫製建構出一條14公尺長的「河流」，作品既是回收物轉化的行動實踐也是對消費文化的挑戰，以手工縫製緩慢建構非自然物的再生可能性，透過布料、油墨與時間的疊加提出對材料生命延續性與創作倫理的反思。
張皓媛以逐格動畫與模型裝置再現童年老家風景，在看似虛構的空間裡埋藏對家鄉的真實情感，將過往風景構築成一段從土地流轉至抽象回憶的影像，以記憶中風景的延續與變形，呈現人在時間與遷移中，如何以想像維繫與土地之間若即若離的連結；康樂透過都市行走與歷史地名的對位，以身體力行的方式踏查臺北市內按照中國地理命名的街道，以行動思考遷徙的歷程，地景是如何被政治形塑等問題。
簡君珊以繪畫探索自然與哲學之間的共鳴，觀察葉脈、胎盤與樹木的結構，以「道」作為思考脈絡，已不僅是視覺的自然描繪而是對自然精神性連結生命的永續體現。
范冬梅創作媒材以拼貼影像建構自身，既指向身體，也指向失去重量的存在狀態。這些拼貼不是為了再現「我」，而是呈現「我」無法被完整保留下來的狀態一個正在變薄、正在退場的自我；黃維勻則關注女性議題，並連結自身擁有女體的生命經歷，在單人演出的文件紀錄中，展現以詩為出發所譜出的劇本，以及微弱、破碎、失聯的角色樣貌，試圖與觀眾一同在廢墟裡長出新芽。
七位進駐藝術家的作品不僅回應自身與環境的關係，在STUPIN的核心理念中更指向如何在資源有限的情況下體現具備倫理及感知的藝術實踐，「STUPIN藝術家工作室駐村平台」在此不只是創作發生的場域，更是永續思想交會、共感與實踐的實驗場。
邊境花園－橋頭工作室進駐藝術家聯展
展覽地點｜桃園十一份美術館 桃園市龍潭區佳安西路5號A棟2樓
展覽時間｜2026年3月14日（六)至4月26日（日）
開放時間｜週二至週日10:00一17:00（週一休館）
