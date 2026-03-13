人權館新書《望向天光 回首人權》修復創傷歷史與跨世代深度對話

國家人權博物館近日在舉辦《望向天光回首人權》新書發表會，蔚藍文化出版社王威智主編及本書專業作者群，包括推薦人政治大學薛化元教授、東華大學陳進金教授、導讀作家清華大學劉柳書琴教授、專文作家中山大學林傳凱助理教授、清華大學羅漪文助理教授、作家Liglav·A-wu、藝術創作者蔡海如、黃亞歷導演等人與會，共同分享轉型正義的人權記憶與歷史展望。

人權館館長洪世芳表示，因為日前世紀血案影片事件引發民眾歷史補課潮，近期有非常多民眾走訪人權館，228當天更有超過四千人入園參觀，代表社會對於歷史的認識與理解，仍然需要持續透過各種方式來推動與深化。出版一直是人權館很重要的推動媒介之一。近期包括《陳中統獄中日記》、《謊言真相陳欽生生命故事》、Liglav·A-wu《隱隱微光》，以及臺灣白色恐怖詩選《暗房與光》等相關書籍，都是理解這段歷史與人權議題的重要參考。

洪館長指出，本書緣起於人權館發行的半年刊《向光：人和人權的故事》，為了讓歷年刊載的人權主題文章能持續與社會對話，因而與蔚藍文化出版社合作，重新整編出版，並同步發行電子書，期盼能讓更多讀者認識這些人權歷史及生命故事。全書透過「起、承、轉、合」的脈絡，從威權歷史、政治受難經驗到轉型正義的實踐與共生未來的想像，完整鋪陳臺灣人權發展的歷史紋理。他以書名「回首人權」為例，提醒大家不應遺忘那段白色恐怖的人權歷史，強調記憶歷史是為了避免重蹈覆轍，並以「望向天光」期許社會在面對歷史所帶來的種種創傷後仍能堅守價值，以歷史為光，共同走向希望的未來。

清華大學台灣文學所劉柳書琴教授特別撰文導讀，並以紐帶為喻，指出本書將看似艱深的知識進行轉譯，讓歷史記憶成為社會共享的知識，也讓相關討論能在教育體系中持續受到關注與活化。劉柳書琴教授表示，人權館在這當中扮演關鍵的知識生產平台，也是重要的國際交流推手，將歷史記憶轉化為教育語言，使威權歷史成為持續被關注的重要議題。她期待社會大眾在認識這些人權歷史之後，成為公義的守護者，共同厚植臺灣民主的韌性。

發表會特別邀請長期深耕臺灣史與轉型正義的政大台史所薛化元教授及中山大學社會學系林傳凱助理教授，以「轉型正義的人權記憶與展望」為題，展開深度對話。薛化元教授從憲政史的視角，解析威權體制的壓迫結構與人權平反的漫長之路，並以1947年與1949年的戒嚴差異為例，說明戒嚴本身的複雜性與不周全的情況；林傳凱助理教授則以擔任電影《大濛》文史顧問的經驗為例，說明當年由家族僅存的女性家屬前往收屍的情況並不少見，並以過往田野調查經驗，還原受難者與家屬最真實的生命掙扎，說明轉型正義不會因為這些記憶與空間的異質性而帶來分裂，人性共通的情感反而會成為凝聚社會共識的基礎。

藝術家蔡海如則在交流中提到身為受難者家屬，以及其與母親相互理解的事例，說明女性視角也是理解政治受難經驗的關鍵。近年她為了延續父親的遺志，著手認識曾祖父、同時也是日治時期民主運動推手的蔡惠如，重新從受難者家屬、藝術創作者等各種時空、身分、視角來認識臺灣歷史。

人權館表示，「轉型正義」是當代社會如何理解過去、承接創傷，並共同形塑未來的重要公共議題，也是臺灣民主深化的重要關鍵。人權館期望透過《望向天光回首人權》的出版，引導社會大眾看見臺灣人權發展的艱辛與不易，使記憶成為通往未來的橋樑，讓歷史成為照亮未來的天光。

