「快門三劍客」張才攝影展上線！攝影中心雙展摩登上海街景免費看

國家攝影文化中心（簡稱攝影中心）邀請影像研究者吳垠慧，以館藏的張才《上海》系列攝影作品為主題，策劃「1940年代，一個臺灣青年在上海」線上展，藉由上海街頭的西方建築、交通工具、華洋共處、消費娛樂、平民生活等面向。透過張才寫實抓拍的瞬間即景，保留了彼時上海街頭的日常。

「1940年代，一個臺灣青年在上海」主視覺。圖／攝影中心

身為一個外來者，張才在長期半殖民化的上海城市中從事影像探索，在他畫面飽滿、不慍不火的照片之中，關注著「人」在現代化發展過程中的生存狀態，也因此這些影像突破時空、地域的疆界，歷經80年後仍展現強烈的現實關照。

二戰旅居上海台灣攝影師張才

有著「快門三劍客」雅號的臺灣前輩攝影家張才（1916-1994），曾於1942至1946年間旅居上海，歷經日軍佔領，到戰後復甦，張才受當時的「新興寫真」影像語彙影響，以街拍速寫，展現新舊之間、華洋交融、高樓與市井同框的懸殊市街景象。張才曾表示，這是一個真正愛照相的27歲青年，看到與臺灣不一樣風俗習慣、貧富差距的刺激；《上海》系列也是奠定張才日後返臺，拍攝臺灣原住民、街巷生活的攝影創作起點。

新舊並存的奇特街頭

曾被日本作家村松梢風（1889-1961）形容為「魔都」的上海，從一個小漁村發展成國際現代化城市不到百年光景。上海的華奢與餓莩帶給張才莫大的衝擊，他平日協助兄長經商，工作完畢的空檔，帶著徠卡相機穿梭於上海新舊並存、華洋共處，複雜且又奇特的城市，張才展現靈活的拍攝手法，相機是他身體延伸出去的觸角，觀看上海這個天堂和地獄並存的國際城市。

從「都城飯店」（Metropole Hotel）對面高樓俯拍的〈電車交叉道〉，鏡頭同時收進了象徵現代化的汽車、卡車與傳統的人力黃包車、牲畜拉車等各式交通工具；〈捏麵人〉近距離捕捉師傅的巧手藝與孩童的純真；而在〈六三節燒鴉片〉系列照片，張才又像個攝影記者，以連續畫面記錄「六三禁煙節」焚毀沒收的煙土、煙具的公開活動；〈街頭賣開水的老婦〉的背景是西方現代化高樓，和前景的人力車伕、路邊賣水的老婦人形成強烈對比。

〈捏麵人〉位在照片中央的是捏麵人展示的木架子，架上的捏麵人偶有手持大刀、頭戴盔帽的豫劇武生，還有身披簑衣、頭戴笠帽和腰間繫只葫蘆的老叟，最特別的是一尊穿著及膝裙套裝，頭戴女士帽及抱著寵物的西方女性。一群孩童圍繞在師傅四周，年齡大小不一，除了華人面孔，還有一位外國女孩。圖／攝影中心

〈街頭賣開水的老婦〉在熙攘往來的馬路旁，一名老婦人拿個矮凳坐在人行道上，跟前放了一組簡易茶具。在現代化的馬路上，有人力拉車、載客黃包車和自行車，遠處還有一部汽車，沒有明顯的交通規範，車伕在路上各顯神通地穿梭，與後方矗立的現代化建築形成對比。圖／攝影中心

〈六三節燒鴉片〉這張照片拍下了被傾倒成堆的工具正在焚燒的畫面，裡頭有簍子、篩子、金屬罐等。圖／攝影中心

「敘事的向度」展覽精彩呈現原作

張才線上展帶您認識他的作品，實體展覽則走入攝影的原作細節之中。現正於國家攝影文化中心臺北館展出的典藏特展「敘事的向度」，精選展出攝影家早年親自沖放的《上海》等珍貴原作，以及他所蒐藏的徠卡相機。展覽更透過王耿瑜導演所拍攝的〈臺灣傑出攝影家紀錄片—張才〉，從攝影家的生命史闡述他的創作歷程，影片收錄1992年，張才和攝影研究者蕭永盛一同前往上海，回顧當年拍攝的場景。蕭永盛表示「張才的攝影生命是在上海真正灼燃起來，這是張才攝影生涯的原點，他的第一座豐碑」。國家攝影文化中心誠摯邀請您，從線上展覽的導覽出發，走進實體展場，親身感受張才作品中所承載的歷史重量與敘事深度。

「攝影文化中心典藏展－敘事的向度：攝影中的在場與獨白」主視覺。圖／攝影中心

「雙城記事」子題於202展間播放張才紀錄片。攝影：ANPIS FOTO（王世邦）

「敘事的向度」展區由傅遠政策展，前輩攝影家張才的老萊卡相機出發，回顧臺灣攝影史的初心，以寫實影像點亮日常的片刻瞬間。攝影：ANPIS FOTO（王世邦）

〈英國租借區與白渡橋〉，張才 CHANG Tsai。圖／取自攝影中心官

〈阿兵哥與女郎〉，張才 CHANG Tsai。圖／取自攝影中心官

2025國家攝影文化中心典藏展「敘事的向度」－展覽紀錄影片 3/16首映！

展覽資訊： 「1940年代，一個臺灣青年在上海」

線上展覽網址：立即瀏覽 2025國家攝影文化中心典藏展「敘事的向度：攝影中的在場與獨白」

展覽期間：2025年12月9日起至2026年5月24日

展覽地點：國家攝影文化中心臺北館201-203 展覽室