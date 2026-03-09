告別資訊焦慮！訂閱《琅琅悅讀電子報》，領見面禮再抽驚喜好禮

資訊焦慮年代，誰才是你的命定內容？

總是被資訊轟炸感到疲憊？想看深度專題，卻總是淹沒在資訊洪流中？你的時間值得花在更有意義的內容上。

「琅琅悅讀」懂你的閱讀焦慮！我們決定要把散落在各處的好文章，整理成最懂你的「每月數位護身符」，每月定時定量快遞到你的信箱。

告別無意識滑手機的疲勞，一鍵訂閱電子報即刻啟動四大專屬服務：從「藝文速遞」、「專題專訪」到「私房驚喜」與「限定優惠」，讓琅琅悅讀為你加持每次的數位閱讀體驗！

琅琅悅讀電子報 藝文速遞 最新、討論度最高的文章，囊括出版、展覽、創作或影劇消息，上線即通知，精彩不漏接。 專題專訪 深度專訪、時事專題，幫你把破碎的知識建構成地圖。 私房驚喜 編輯部的私房書單、採訪幕後特輯或彩蛋搶先看！ 限定優惠 喜歡閱讀的你一定不能錯過，獻上只給訂閱者的專屬優惠，陪你讀得更深更遠。

為了感謝熱情讀者的踴躍訂閱，我們準備了豐厚的見面禮，邀請你來告訴我們：你最想在信箱裡看到什麼內容？

【活動辦法】

時間： 即日起至 3/30(一)00:00 止

雙重好禮：

【見面禮】：活動期間，成功訂閱「琅琅悅讀電子報」，並於下方投票選出「你最想看到的內容類型」，免抽獎立即送 30 U利點數！

【驚喜抽】：週週加碼，總計抽出 30 位幸運讀者，隨機贈出「文創質感周邊」（博客來禮券、帆布袋、質感書籤組、展票等，市值350-1,000元不等，三週分階段贈送，敬請期待）。

【如何訂閱與參加】

1. 請註冊並登錄你的udn 會員，並於下方填寫你的udn會員ID，帳號 Email來 訂閱「琅琅悅讀電子報」。

下方輸入會員ID、帳號信箱，完成【訂閱】立即送 30 U利點數！

載入中…

首次註冊udn會員，必須在會員中心點選註冊，並完成您的信箱驗證。

已有udn會員者，請點選右上的會員中心，前往「帳號設定」中查找本次訂閱所需的udn會員ID和帳號Email。

※ 提醒您務必確保有完成填寫udn會員資料的信箱email，並留意該信箱後續收件！

2. 參與下方投票活動，選擇你想看的內容。

注意事項： 1. 請參加者於 2026/3/30（一）00:00 活動截止前，訂閱琅琅悅讀電子報，並至會員中心完整填寫 e-mail 和手機號碼等個人資料，作為聯繫及領獎依據；若逾期未填寫，或填寫不完整，聯合線上得取消其獲（抽）獎資格。 2. 本次活動贈獎由系統隨機抽出，並以 e-mail 或簡訊方式通知中獎者。請務必確認填寫資訊的真實性與正確性皆無誤，以免影響領獎權益。 3. 見面禮贈送U利點數可於琅琅原創扣點閱讀小說、漫畫或贊助好文，統一於活動結束後兩週內，發送至您的會員帳戶。 4. 驚喜抽贈獎，獎項包含：雙人展覽票20組、誠品圖書禮券500元 8組、博客來購書禮券1,000元6組、優選繪本圖書6本、文創周邊10組等物混搭，共計30組。獎項將採分批派獎，得獎名單每週三公布，例如， 3/9-3/15這週訂閱讀者是次週三3/18，於本文下方公布得獎者，下週3/16-3/22，則是3/25公布，以此類推。實體贈獎須另行聯繫，確認收件地址，如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤／資料不完整，恕不補寄敬請留意！ 5. 每位參加者只要完成活動指定任務，即可獲得該獎項抽獎資格乙次；本活動獲獎資格不得重複，每人僅限一次領獎機會（依個人資料為準），均不得重複領獎。 6. 若使用 Gmail 帳號參加活動，於帳號任意字元間加入小數點，均視為同一個信箱，僅有一次獲（抽）獎資格。例如，已有 123@gmail.com 參加活動，將主動排除 1.23@gmail.com、12.3@gmail.com 等變體信箱。 7.若發現人為操作、利用外掛程式、網頁機器人、一次性信箱或其他不正當方式參與活動，聯合線上有權取消其獲（抽）獎資格。 8. 對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。

琅琅悅讀‧贈獎公布 3/09-3/15 待更新 3/16-3/22 待更新 3/23-3/29 待更新