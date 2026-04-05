【博覽地平線】2026 日本藝文很巴黎！羅浮宮、奧賽美術館等7個世界級特展齊聚東京 推薦藝術迷跨海朝聖

2026年日本藝文圈「很巴黎」！

2026年，日本的空氣將瀰漫著濃濃的法式優雅！為何說 2026 年的日本「很巴黎」？從印象派大師莫內逝世 100 週年、梵谷真跡巡迴，以及羅浮宮達文西真跡，這些大量的法式美學藝術品都將接二連三空運來日本！

本期【博覽地平線】為您盤點 2026 日本必看五大特展，不僅有大家熟悉的梵谷名畫，更有跨越時空的藝術對話，包含大家熟悉的梵谷名畫、羅浮宮的經典、奧賽美術館的光影溫柔，以及V&A 博物館展現的法國瑪莉王后的時尚美學，究竟這些展覽有什麼必看名作？這些展覽主題構想與契機是怎麼開始的？準備安排赴日旅遊的藝術迷，絕對不能錯過的藝文清單，一起先睹為快！

文章目錄 🎨 展覽 1：東京｜莫內：叩問自然

🎨 展覽 2：東京｜歐仁·布丹展：瞬間美學與光之探索

🎨 展覽 3：東京｜大梵谷展：夜晚露天咖啡座

🎨 展覽 4：東京｜羅浮宮美術館展：文藝復興

🎨 展覽 5：橫濱｜瑪麗・安東妮風格

🎨 展覽 6：東京｜奧賽美術館典藏—活在當下的喜悅

🎨 展覽 7：東京｜大英博物館日本美術收藏展：百花繚亂－跨越國界的江戶繪畫

🎨 展覽 1：東京｜莫內：叩問自然

《莫內：叩問自然》特展。圖／Artizon美術館

2026 年是印象派大師莫內逝世 100 週年，東京將迎來史上規模最壯觀的莫內回顧國際特展。法國印象派靈魂人物莫內，他畢生致力於捕捉光影與色彩的瞬間變化，擅長在不同時間對同一對象進行系列創作，代表作包括《睡蓮》。本展由Artizon美術館與奧賽美術館、日本經濟新聞社、NHK共同主辦，展覽將展出巴黎奧賽美術館90件館藏，其中包含41件莫內珍藏，以及Artizon美術館、日本其他博物館以及私人收藏的藏品，總計約140件作品，帶領我們深入了解莫內大師的完整的創作歷程與獨特魅力。

必看作品包含《戶外人物習作（持傘女子，面向右側）》，《睡蓮池》外，首次在日本展出的兩幅作品《午餐會》、《特魯維爾的黑岩旅館》，也是這次亮點之一。

《莫內：叩問自然》特展。圖／Artizon美術館

🎨 展覽 2：東京｜歐仁·布丹展：瞬間美學與光之探索

《歐仁·布丹展》。圖／SOMPO美術館提供

建立於1976年，SOMPO美術館全名「東鄉青兒美術館」(Seiji Togo Art Museum)，開館50年之際，也為了響應莫內逝世 100 週年，策畫本次展覽《歐仁·布丹展─瞬間美學與光的追求》請出莫內的啟蒙老師的作品來日本辦展，也是近30年來日本首次舉辦布丹的藝術展！

這位被譽為「印象派之父」、「天空之王」的法國畫家歐仁·布丹（Eugène Boudin）出生於水手世家，其父為導航員，他畢生創作皆受其影響，早年跟隨米勒和巴比松畫家特魯瓦永學習畫，最擅長捕捉光影與氣氛的變化，同時也熱愛法國西部海岸的景致。本次展覽將帶來100幅作品，包括油畫、素描、粉彩畫及版畫。展覽透過聚焦布丹描繪的人物、建築和其他主題，從全新的視角重新審視了這位對現代法國風景畫發展做出重大貢獻的藝術家的魅力。

Marée basse，1884 Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô，© Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô, Pierre-Yves Le Meur。圖／取自大梵谷展官網

Étude de ciel，c.1880 Private collection, Normandy。圖／取自大梵谷展官網

🎨 展覽 3：東京｜大梵谷展：夜晚露天咖啡座

大梵谷展。圖／上野森美術館官網

提到法國巴黎，怎能不提另外一個在此深受啟發的印象派大師，梵谷的作品呢！去年台灣富邦美術館引進擁有世界第二大梵谷收藏的荷蘭庫勒穆勒美術館（Kröller-Müller Museum）珍藏後，不只讓大家對這間更加了解梵谷同時也對這間美術館留下深刻印象。適逢2025年阪神大地震30周年、2026東日本311大地震15周年，為傳遞溫柔與希望的力量，荷蘭庫勒穆勒美術館出借館藏，推出巡迴「大梵谷展」，將分為兩階段，歷時四年，展出約60件作品，將在神戶、福島和東京巡迴展出。

展覽以梵谷精采且輝煌的創作軌跡為策展核心，從巴比松學派、荷蘭時期、巴黎畫家與梵谷、巴黎時期、阿爾勒時期，共規劃五大展區，除了之前在台灣展出過的梵谷自畫像、炭筆畫之外，還有許多未曾有機會來台灣展出的珍稀作品，例如《夜晚露天咖啡座》、《阿爾勒的朗格盧瓦橋》都將在日本首次現身！

本次更有許多難得外借的鎮館之寶驚喜現身——包括光影經典

文森梵谷，《夜間咖啡館的露臺》。 1888 年 9 月 16 日，布面油畫，80.7 x 65.3 公分。 © Collection Kröller-Müller 博物館，奧特洛，荷蘭。攝影：Rik Klein Gotink

文森梵谷，《阿爾勒朗盧瓦橋》，1888 年 3 月中旬。布面油畫，54 x 64 公分。 © Collection Kröller-Müller 博物館，奧特洛，荷蘭。攝影：Rik Klein Gotink

🎨 展覽 4：東京｜羅浮宮美術館展：文藝復興

世界首屈一指博物館──法國羅浮宮，時隔三年，明年也即將於日本再次開展！此次《羅浮宮美術館展：文藝復興》（ルーヴル美術館展 ルネサンス）展覽聚焦 15 至 16 世紀，歐洲藝術史上顛峰：文藝復興時期的藝術作品，貫徹此時期具有「重生」意義的美學浪潮，精選50件羅浮宮精品，探討藝術家如何透過精準的表情與肢體，捕捉人類深邃的內在性格。

目前公布最大亮點作品莫過於達文西名作《美麗的費隆妮葉夫人》（La Belle Ferronnière，1490-1496，板面油畫）首度於日本公開亮相。這是繼 1974 年《蒙娜麗莎》來日後，時隔 52 年再次有羅浮宮館藏達文西真跡登陸日本。達文西以精湛的繪技，描繪這位義大利宮廷貴婦臉龐，並且以漆黑的背景營造神秘氛圍，同時也藉此強烈對比突顯畫中女子栩栩如生的人物表情。展覽更結合最新研究成果，帶領觀眾深入探究這件傑作的誕生背景與劃時代的表現手法，是 2026 年不容錯過的藝壇世紀盛事。

圖片來源／東京國立新美術館

🎨 展覽 5：橫濱｜瑪麗・安東妮風格

圖／日本橫濱美術館官方網站

來自倫敦維多利亞與艾爾伯特博物館（V&A）的世界巡迴展，聚焦於史上最具時尚感、也最迷人的法國王后——瑪莉·安東尼（Marie Antoinette，1755-1793），橫濱美術館是日本首個也是唯一舉辦此展覽的場地。

展覽《瑪麗・安東妮風格》追溯至她 18 世紀禮服、珍稀珠寶、家具、高跟鞋及私人信件，完整還原凡爾賽宮的輝煌，同時展覽也探索瑪莉皇后作為「洛可可時尚教主」的奢華生活，不只深入探討她的時尚風格，也挖掘她的身處時代、複雜多面的后位人生與歷史，看見她如何從一名奧地利公主，轉變成時尚王后。同時，展覽也展示瑪莉王后的跨越世代，如何持續影響後世的時尚設計、電影（如蘇菲亞·柯波拉的作品）甚至日本動漫（如《凡爾賽玫瑰》）。這不僅是歷史文物的陳列，更是一場探討「美、權力與女性命運」的華麗視覺饗宴。

圖／取自V&A博物館官網

圖／取自V&A博物館官網

加碼國際展覽

慶祝東京都美術館開館100週年，館方籌備多多檔國際特展，以下加碼奧賽美術館與大英博物館珍藏展覽資訊！

🎨 展覽 6：東京｜奧賽美術館典藏—活在當下的喜悅

圖／展覽官網

從被稱為「印象派殿堂」之奧賽博物館（Musée d'Orsay）與今年在日本可不只一檔展覽！慶祝東京都美術館開館百年，將在11月推出《奧賽美術館典藏—活在當下的喜悅》，展覽將精選借約110件作品，涵蓋繪畫、雕塑、工藝與攝影，以「活在當下的喜悅」為題，呈現19世紀末至20世紀初現代化浪潮下，人們多樣而真實的生活樣貌。

目前已在社群公布三幅畫作，第一幅米勒《拾穗者》（Des glaneuses）、梵谷《隆河上的星夜》（Starry Night Over the Rhône），第三幅是梵谷借鏡米勒作品構圖所繪的《午睡》，此外，官網也宣布會有雷諾瓦、莫內、高更等多位藝術大師傑作，展示多元且絢麗經典收藏與藝術風格。

尚-法蘭索瓦·米勒《拾穗者》。© Musée d'Orsay

文森‧梵谷《隆河上的星夜》（Starry Night Over the Rhône）。© Musée d'Orsay

文森‧梵谷《午睡》。© Musée d'Orsay

展覽資訊： 《奧賽美術館典藏—活在當下的喜悅》

時間：2026年11月14日至2027年3月28日

地點：東京都美術館（地址：東京都台東区上野公園8-36）

官網：

🎨 展覽 7：東京｜大英博物館日本美術收藏展：百花繚亂－跨越國界的江戶繪畫

圖／展覽官網

世界頂尖博物館之一大英博物館，自 1753 年成立以來，擁有海外最全面且深度的日本藝術藏品（逾 4 萬件）。本次特展從中精選江戶時代瑰寶，聚焦屏風、掛軸及畫卷，更集結喜多川歌麿、葛飾北齋、歌川廣重等八大浮世繪巨擘傑作，勾勒出日本視覺藝術的黃金年代，同時也帶領我們看見江戶藝術熱潮與樣貌。

展覽《百花撩亂─跨越國界的江戶繪畫》最受矚目的莫過於青森縣「中泊町宮越家宅邸」的隔扇畫。這套作品在 150 年前失散，分別流落於日本、英國大英博物館及美國西雅圖藝術博物館。歷經多年研究與追蹤，這三幅散落三國、跨越時空的隔扇畫，將於 2026 年夏季在展場首度合體，寫下藝術史上的感人篇章。