新北市美術館典藏展「擺渡：回望民間」探索民俗文化的當代詮釋

臺灣是多元族群融合的社會，生活中無處不在的信仰符碼，在新北市這片土地上，傳承於世代之間的祭典科儀、信仰符碼與生活習俗，歷經長期的交織共生，堆疊出豐富多樣的民俗文化與人文地景。不僅構成地方文化的重要內涵，也形塑了人們理解世界的方式。在文化資產保存與學術研究的脈絡中，這些元素被系統性地梳理與記錄；而在現當代藝術的視野裡，藝術家則透過創造性的轉化與批判性的詮釋，使民間文化不再只是被保存的對象，而是在每一代人的觀看與再現之中持續生成、流動與變化的生活現場。

「擺渡：回望民間」新美典藏展一隅。（新北市美術館提供，攝影：王世邦）

「擺渡：回望民間」新美典藏展一隅。（新北市美術館提供，攝影：王世邦） (1)

新北市美術館自籌備以來，即以「建構新北藝術史」為核心脈絡，透過不同研究關鍵字逐步發展具在地視角的典藏體系。其中，「民間」作為重要觀察向度，反映出新美館長期對地方知識、庶民生活與民俗文化的關注。本次新美典藏展「擺渡」，即從館藏出發，以民間為索引，精選十位藝術家作品，橫跨不同世代與媒材，展現多重文化精神樣貌，並開啟館藏與公眾之間的對話關係。

新美館最新典藏展「擺渡：回望民間」以「民俗入畫」、「祭典現場」與「人間觀察室」三個子題展開，從文化轉譯、感官經驗到社會批判，梳理民間文化在藝術中的多重面向。

在「民俗入畫」單元中，傳統符號轉化為藝術家的創作養分。廖修平將祭儀中的「經衣」解構，營造出具現代構成的莊嚴場域；吳望如與袁金塔則透過虎爺與七爺八爺，將神祇神韻轉譯為當代語彙。李俊陽則融合廟宇彩繪與布袋戲基因，織就一場奇幻的文化再生敘事。

廖修平，〈新希望三〉，2008。（新北市美術館提供，攝影：王世邦）Liao Shiou-ping, Gate of New Hope III, 2018. (Courtesy of NTCAM, Photo_ ANPIS FOTO)

袁金塔，〈一見大吉〉，1986。（新北市美術館提供）Yuan Chin-taa, Good Fortune at First Sight, 1986. (Courtesy of NTCAM)

藝術家李俊陽融合廟宇彩繪與布袋戲，織就文化再生的敘事。（新北市美術館提供，攝影：呂國瑋）

李俊陽，「炭精靈洞天」系列，2025。（新北市美術館提供，攝影：王世邦）LI Jiun-yang, “Charcoal Spirit Grotto”, 2025. (Courtesy of NTCAM, Photo_ ANPIS FOTO)

轉入「祭典現場」聚焦於儀式構築的特殊時空。胡笳與郭東榮分別以水彩暈染與奔放筆觸，捕捉廟會沸騰的感官經驗與集體祝願；攝影家沈昭良則透過田野視角，記錄綜藝團文化中游移於表演與日常間的社會景觀。

胡笳，〈廟會〉，1972。（新北市美術館提供）Hu Chia, Temple Fair, 1972. (Courtesy of NTCAM)

郭東榮，〈銀座祭舞龍〉，1983。（新北市美術館提供）Guo Dung-jung, Dragon Dance at the Ginza Matsuri, 1983. (Courtesy of NTCAM)

而在「人間觀察室」中，民俗成為反思當代的利刃。李錫奇以巨型骰子裝置挑戰社會判準；彭弘智藉由棄置神像探討人性欲望的拉扯；蘇育賢則將紙紮文化轉化為建築語彙，對臺灣歷史進行批判性再詮釋。

彭弘智，〈神明收容所〉，2006。（新北市美術館提供，攝影：王世邦）Peng Hung-chih, God Pound, 2006. (Courtesy of NTCAM, Photo_ ANPIS FOTO)

藝術家彭弘智藉由棄置神像探討人性欲望的拉扯。（新北市美術館提供，攝影：呂國瑋）

蘇育賢，〈花山牆〉，2013。（新北市美術館提供，攝影：王世邦）SO Yo-hen, Hua-Shan-Qiang, 2013. (Courtesy of NTCAM, Photo_ ANPIS FOTO)

「擺渡」象徵著在不同岸之際往返的觀看姿態。藝術家的視角如同一葉渡船，帶領觀者穿梭於民俗解碼與當代處境之間，重新梳理文化記憶，並開啟對信仰、社會與人性永恆的提問。

新北市美術館透過本次展覽，進一步深化典藏研究與公共溝通之間的連結，讓藝術不僅作為展示的對象，更成為理解地方文化與當代社會的重要媒介，持續拓展「全民美術館」的多元想像與實踐。

展覽資訊： 新美館典藏展「擺渡：回望民間」

時間：2026-05-09 — 2026-08-02

地點：新北市美術館 – 4A展覽室

新美館典藏展「擺渡：回望民間」主視覺。圖／新美館官網