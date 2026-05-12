新北市美術館典藏展「擺渡：回望民間」探索民俗文化的當代詮釋
臺灣是多元族群融合的社會，生活中無處不在的信仰符碼，在新北市這片土地上，傳承於世代之間的祭典科儀、信仰符碼與生活習俗，歷經長期的交織共生，堆疊出豐富多樣的民俗文化與人文地景。不僅構成地方文化的重要內涵，也形塑了人們理解世界的方式。在文化資產保存與學術研究的脈絡中，這些元素被系統性地梳理與記錄；而在現當代藝術的視野裡，藝術家則透過創造性的轉化與批判性的詮釋，使民間文化不再只是被保存的對象，而是在每一代人的觀看與再現之中持續生成、流動與變化的生活現場。
新北市美術館自籌備以來，即以「建構新北藝術史」為核心脈絡，透過不同研究關鍵字逐步發展具在地視角的典藏體系。其中，「民間」作為重要觀察向度，反映出新美館長期對地方知識、庶民生活與民俗文化的關注。本次新美典藏展「擺渡」，即從館藏出發，以民間為索引，精選十位藝術家作品，橫跨不同世代與媒材，展現多重文化精神樣貌，並開啟館藏與公眾之間的對話關係。
逛書店
新美館最新典藏展「擺渡：回望民間」以「民俗入畫」、「祭典現場」與「人間觀察室」三個子題展開，從文化轉譯、感官經驗到社會批判，梳理民間文化在藝術中的多重面向。
在「民俗入畫」單元中，傳統符號轉化為藝術家的創作養分。廖修平將祭儀中的「經衣」解構，營造出具現代構成的莊嚴場域；吳望如與袁金塔則透過虎爺與七爺八爺，將神祇神韻轉譯為當代語彙。李俊陽則融合廟宇彩繪與布袋戲基因，織就一場奇幻的文化再生敘事。
轉入「祭典現場」聚焦於儀式構築的特殊時空。胡笳與郭東榮分別以水彩暈染與奔放筆觸，捕捉廟會沸騰的感官經驗與集體祝願；攝影家沈昭良則透過田野視角，記錄綜藝團文化中游移於表演與日常間的社會景觀。
而在「人間觀察室」中，民俗成為反思當代的利刃。李錫奇以巨型骰子裝置挑戰社會判準；彭弘智藉由棄置神像探討人性欲望的拉扯；蘇育賢則將紙紮文化轉化為建築語彙，對臺灣歷史進行批判性再詮釋。
「擺渡」象徵著在不同岸之際往返的觀看姿態。藝術家的視角如同一葉渡船，帶領觀者穿梭於民俗解碼與當代處境之間，重新梳理文化記憶，並開啟對信仰、社會與人性永恆的提問。
新北市美術館透過本次展覽，進一步深化典藏研究與公共溝通之間的連結，讓藝術不僅作為展示的對象，更成為理解地方文化與當代社會的重要媒介，持續拓展「全民美術館」的多元想像與實踐。
展覽資訊：
新美館典藏展「擺渡：回望民間」
時間：2026-05-09 — 2026-08-02
地點：新北市美術館 – 4A展覽室
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！