臺北戲劇獎後記／從紅毯到破圈：大家談臺北戲劇獎下一步怎麼走？

首屆「臺北戲劇獎」不只是頒獎典禮，而是一場讓臺灣劇場人驕傲的盛事。如今，隨著第二屆啟動，關於評選制度、獎項設計與破圈影響力的討論正熱烈展開——一切，才剛剛開始。

評選挑戰：單機錄影，公平與限制的拉鋸

複審與決審評審之一王孟超坦言，首屆評審團來自導演、編劇、設計、學術等不同領域，討論既激烈又充滿收穫。然而，為了公平，參賽作品只能提交單機錄影，這讓評審難以捕捉演員細膩的神情與設計細節，只能依賴現場評審的描述與交流。

他建議未來可在單機錄影之外，加附精華版或多機剪輯版本，不僅能讓評選更精準，也能促進臺灣劇場建立高品質影音資料庫，為國際推廣鋪路。

獎項價值：創作被看見，產業被喚醒

「這次就像是上了一堂跨領域的大課。」評審黎家齊形容首屆臺北戲劇獎的經驗。討論過程中，不同背景的評審彼此「教學相長」，從文本詮釋到表演選擇，每一步都是學習與啟發。

他觀察到，報名過程促使劇團更重視錄影品質、設計理念的整理，也讓小型劇團開始建立完整作品記錄——這對長期發展是關鍵一步。

來自業界的聲音更直接。全民大劇團團長謝念祖回憶，典禮當晚劇場人首次走上紅毯，那份團結與榮耀媲美「三金」盛典。他直言，首屆的最大成就，是讓劇場人真正感覺「我們值得被這樣看見」。但他也提醒，如何讓得獎作品走出劇場圈、吸引更多一般觀眾，才是下一階段的重點。

第二屆期待：獎項升級、影響擴散

延續首屆經驗，王孟超建議第二屆在獎項設計上更貼近臺灣劇場實況，例如增設兒童劇、配角獎、技術與舞台監督獎、甚至終身成就獎，並透過「滾動式調整」持續優化。

黎家齊肯定第二屆將設計獎細分為舞台、燈光、服裝、影像／聲音等專業獎項，尊重不同創作者的專業價值。他也提醒，穩定舉辦與累積公信力，比一次性的大改更重要。

謝念祖則透露，為使第二屆戲劇獎更貼合業界須求，文化局長蔡詩萍召集劇團代表交流。包括對「音樂劇傑出創作者獎」定義的討論，以及讓得獎作品在北藝中心重演、或透過線上平台播映，吸引更多人認識劇場。謝念祖也建議，未來可與售票系統合作，尋求更多贊助資源，共襄盛舉，進一步推動劇場產業發展。

廣藝基金會執行長楊忠衡認為，戲劇獎在劇場人精心設計下，成功對內得到肯定和認同，但是對外推廣傳播則還有待加強，包括形象和氣氛營造。透過網路推廣和線上播映是好主意，這樣也許可以改變觀眾結構，讓作品得到更多的關注。

劇場榮耀的起點

首屆臺北戲劇獎讓臺灣劇場在紅毯與鎂光燈下綻放光彩，也為影像保存、專業肯定、觀眾拓展打下基礎。未來，它將如何在公平評選、獎項設計與產業影響力之間取得平衡，並真正「破圈」？答案將隨第二屆的到來逐步揭曉。

